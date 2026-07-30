Em um comunicado detalhado, o sindicato expressou profunda preocupação com a falta de transparência em torno do projeto.

A FIFPRO afirmou: "A FIFPRO Europa observou com profunda preocupação a proposta de transformar a Copa do Mundo da FIFA e outras competições da FIFA em ativos passíveis de investimento por capital privado, uma medida que remodelaria de forma fundamental e irreversível os incentivos que sustentam as competições nas quais os jogadores trabalham, competem e constroem suas carreiras.

"Dadas as implicações potencialmente de grande alcance da proposta para o bem-estar dos jogadores, o calendário internacional de partidas e a futura governança do jogo, é particularmente preocupante que um projeto dessa magnitude tenha sido desenvolvido em grande parte a portas fechadas e levado para perto de um acordo sem qualquer envolvimento significativo daqueles mais afetados.

"A decisão de contornar os mecanismos de diálogo estabelecidos recentemente entre a FIFA e a FIFPRO apenas reforça essas preocupações."