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FIFPRO “nunca apoiará” plano de venda da Copa do Mundo, enquanto sindicato dos jogadores detona plano controverso de Gianni Infantino para “remodelar irreversivelmente” a competição
Jogadores se unem contra a revolução comercial
A FIFPRO Europa fez uma avaliação contundente da proposta de transformar a Copa do Mundo da FIFA e outras competições de elite em ativos passíveis de investimento por capital privado. O sindicato alertou que tal medida "remodelaria de forma fundamental e irreversível os incentivos que sustentam as competições nas quais os jogadores trabalham, competem e constroem suas carreiras."
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FIFPRO detona proposta de Infantino
Em um comunicado detalhado, o sindicato expressou profunda preocupação com a falta de transparência em torno do projeto.
A FIFPRO afirmou: "A FIFPRO Europa observou com profunda preocupação a proposta de transformar a Copa do Mundo da FIFA e outras competições da FIFA em ativos passíveis de investimento por capital privado, uma medida que remodelaria de forma fundamental e irreversível os incentivos que sustentam as competições nas quais os jogadores trabalham, competem e constroem suas carreiras.
"Dadas as implicações potencialmente de grande alcance da proposta para o bem-estar dos jogadores, o calendário internacional de partidas e a futura governança do jogo, é particularmente preocupante que um projeto dessa magnitude tenha sido desenvolvido em grande parte a portas fechadas e levado para perto de um acordo sem qualquer envolvimento significativo daqueles mais afetados.
"A decisão de contornar os mecanismos de diálogo estabelecidos recentemente entre a FIFA e a FIFPRO apenas reforça essas preocupações."
A luta pela integridade do jogo
Para a FIFPRO, a questão continua sendo de governança e da exclusão dos atletas que impulsionam a receita do esporte. A FIFPRO acrescentou: "A proposta também levanta preocupações fundamentais sobre a futura governança do futebol mundial e a integridade do jogo. A participação das partes interessadas na tomada de decisões da FIFA sempre foi limitada.
"Agora, ela não deve ser substituída pela influência comercial, permitindo que interesses financeiros se sobreponham às vozes daqueles que jogam, apoiam e sustentam o jogo. A FIFPRO Europa não pode, e nunca vai, apoiar esse modelo."
O sindicato enfatizou que os jogadores são aqueles que, no fim das contas, viverão com as consequências dessas mudanças comerciais muito depois de a atual liderança deixar o cargo. O comunicado concluiu: "Dentro da FIFA, nem a FIFPRO nem os jogadores têm voto. Ainda assim, eles viverão com as consequências dessas decisões muito depois de a atual liderança da FIFA seguir em frente.
"A FIFPRO Europa está pronta para trabalhar com toda instituição e parte interessada comprometida em proteger tanto os interesses dos jogadores quanto a integridade de longo prazo do jogo. O futuro do futebol não merece menos do que isso. E tampouco os jogadores que vão moldá-lo."
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Divisões internas nas fileiras europeias
Apesar da forte oposição do sindicato e de várias grandes federações, há sinais de divisão dentro do continente. David Trunda, presidente da Associação de Futebol da República Tcheca, manifestou publicamente seu apoio ao chefe da Fifa. Trunda disse à Sky News: "Consigo ver os benefícios pragmáticos para o futebol tcheco em trabalhar em estreita cooperação com Gianni Infantino e sua equipe. Claro que precisamos de mais detalhes, mas meu ponto de vista pessoal é que consigo ver o impacto positivo das intenções da Fifa."
Essa dissidência destaca o desafio enfrentado por aqueles que tentam organizar um bloqueio unificado contra os planos. A estratégia da Fifa inclui prometer aumentos significativos na distribuição financeira, potencialmente chegando a US$ 40 milhões por associação-membro no próximo ciclo.
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