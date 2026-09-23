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FIFA inaugura novas arenas de futebol na Palestina para oferecer espaços seguros aos jovens na Cisjordânia
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Transformando comunidades locais por meio da iniciativa FIFA Arena
Em uma medida significativa para fortalecer o futebol de base no Oriente Médio, a Fifa inaugurou dois minicampos de última geração na região da Palestina. As novas instalações estão situadas em Marah Rabah, localizada ao sul de Belém, e em Qusin, no setor norte da Cisjordânia. O projeto representa um esforço colaborativo entre a entidade máxima do futebol mundial e a Associação Palestina de Futebol, com apoio financeiro crucial fornecido pelo Departamento Federal de Relações Exteriores da Suíça.
O momento dessas inaugurações é particularmente relevante, já que muitas comunidades na Cisjordânia enfrentam atualmente obstáculos significativos para acessar educação, serviços sociais e esportes organizados. Ao oferecer esses espaços dedicados, a Fifa busca garantir que o esporte mais popular do mundo continue acessível à próxima geração de talentos palestinos. Uma das instalações foi estrategicamente posicionada na área de Thaher Al Thour, diretamente em frente à escola secundária feminina de Marah Rabah, enquanto a outra fica no noroeste de Qusin.
A Unite for Peace Kids Cup inaugura uma nova era
Para celebrar a inauguração dessas instalações, a Fifa organizou a "Unite for Peace: Kids’ Cup", um torneio de base que já começou a transformar esses campos em centros de atividade. A competição conta com 14 equipes palestinas locais, reunindo aproximadamente 160 crianças para competir e desenvolver suas habilidades. A estrutura do evento inclui uma fase de grupos tradicional, seguida por mata-matas, incluindo quartas de final e semifinais, culminando em uma grande final. Além das partidas competitivas, o torneio incorpora diversas atividades de futebol voltadas para a comunidade, pensadas para envolver moradores das aldeias e cidades vizinhas no espírito do esporte.
Essa iniciativa faz parte da campanha mais ampla "FIFA Unite for Peace", que aproveita a popularidade global do futebol para ensinar valores essenciais para a vida, como trabalho em equipe, respeito mútuo e fair play. Em vez de servirem como meros monumentos cerimoniais, esses campos estão sendo colocados em uso prático imediato. O torneio serve como um projeto-piloto de como as instalações serão utilizadas ao longo de todo o ano, garantindo que não fiquem ociosas. A cerimônia oficial de inauguração está marcada para 25 de setembro, ocasião que também receberá a entrega do troféu aos jovens participantes que fizeram parte desta semana inaugural de competição.
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Infantino enfatiza o poder do futebol em tempos difíceis
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, falou sobre a importância desses desenvolvimentos, destacando o impacto social que o futebol pode ter quando fatores políticos ou ambientais interrompem a vida cotidiana. O presidente da FIFA observou que o verdadeiro sucesso desses projetos não está em sua construção, mas em sua utilidade diária para os jovens.
“O valor dessas instalações da FIFA Arena será medido pelo que acontece nos campos, dia após dia”, disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino. “Para crianças que vivem em comunidades onde a vida é frequentemente interrompida por restrições e incertezas, ter um lugar onde possam jogar futebol, encontrar seus amigos e participar de esporte organizado importa mais do que nunca. Particularmente enquanto marcamos o Dia Internacional da Paz, esperamos que essas FIFA Arenas sirvam suas comunidades por muitos anos.” Essa declaração reflete o compromisso da FIFA com sua missão “Football Unites the World”, garantindo que a entidade que rege o esporte permaneça ativa em regiões onde o desenvolvimento de infraestrutura pode proporcionar o maior retorno social.
Construindo um legado duradouro para o futebol palestino
A introdução desses minicampos é um componente-chave do programa mais amplo FIFA Arena, uma iniciativa internacional dedicada à construção de ambientes de futebol duráveis e seguros em comunidades diversas. Como parte deste programa, as comunidades palestinas locais também estão recebendo equipamentos essenciais de futebol para facilitar treinamentos contínuos e partidas organizadas muito depois de o torneio inicial terminar. O objetivo é deixar uma marca permanente que apoie as metas de desenvolvimento de longo prazo da Associação Palestina de Futebol, oferecendo uma plataforma sustentável para identificar e desenvolver jovens jogadores e jogadoras em toda a região.
A inauguração desses locais em Marah Rabah e Qusin representa um marco importante para o projeto FIFA Arena, que recentemente teve lançamentos semelhantes na América do Sul e na América do Norte. Ao focar em superfícies de alta qualidade, resistentes às condições climáticas, e em locais acessíveis, a FIFA garante que esses campos possam suportar uso intenso.
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