FIFA inaugura novas arenas de futebol na Palestina para oferecer espaços seguros aos jovens na Cisjordânia

Para celebrar a inauguração dessas instalações, a Fifa organizou a "Unite for Peace: Kids’ Cup", um torneio de base que já começou a transformar esses campos em centros de atividade. A competição conta com 14 equipes palestinas locais, reunindo aproximadamente 160 crianças para competir e desenvolver suas habilidades. A estrutura do evento inclui uma fase de grupos tradicional, seguida por mata-matas, incluindo quartas de final e semifinais, culminando em uma grande final. Além das partidas competitivas, o torneio incorpora diversas atividades de futebol voltadas para a comunidade, pensadas para envolver moradores das aldeias e cidades vizinhas no espírito do esporte.

Essa iniciativa faz parte da campanha mais ampla "FIFA Unite for Peace", que aproveita a popularidade global do futebol para ensinar valores essenciais para a vida, como trabalho em equipe, respeito mútuo e fair play. Em vez de servirem como meros monumentos cerimoniais, esses campos estão sendo colocados em uso prático imediato. O torneio serve como um projeto-piloto de como as instalações serão utilizadas ao longo de todo o ano, garantindo que não fiquem ociosas. A cerimônia oficial de inauguração está marcada para 25 de setembro, ocasião que também receberá a entrega do troféu aos jovens participantes que fizeram parte desta semana inaugural de competição.