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Infantino(C)Getty Images
Muhammad Zaki

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'Fifa existe unicamente para gerar lucro' - diretor de transferências do Bayern de Munique se diz 'envergonhado' com ideia de Copa do Mundo de Gianni Infantino

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O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, fez duras críticas ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, e expressou sua indignação com as propostas de envolver investidores privados na Copa do Mundo. O dirigente bávaro afirmou que a entidade máxima do futebol mundial perdeu o rumo, priorizando o ganho comercial em detrimento da integridade do esporte.

  • Eberl critica a ganância da Fifa

    O cenário do futebol internacional enfrenta um abalo significativo, já que o diretor esportivo do Bayern, Eberl, se tornou o mais recente a fazer uma crítica contundente às estratégias comerciais propostas pela Fifa. A controvérsia gira em torno da ambiciosa visão de Infantino de vender participações na Copa do Mundo para empresas de investimento privado por meio de uma entidade recém-formada.

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  • Max EberlGetty Images

    Proposta da Fifa "enoja" Eberl

    Falando na quarta-feira, o dirigente de 52 anos não conteve as emoções ao comentar a direção tomada pela entidade que rege o futebol. "Tenho vergonha de sequer discutirmos esse tipo de ideia no futebol. O futebol não nos pertence", afirmou Eberl, em declaração reproduzida pela Sky Sport. "Tenho a sensação de que a Fifa existe apenas para gerar lucro. Isso me enoja."

    O atrito entre a Fifa e os agentes europeus chegou a um ponto tão crítico que os relatos sobre um boicote à Copa do Mundo por parte de países-membros da Uefa começam a ganhar força. Eberl, que ocupa um cargo de enorme influência na Allianz Arena, indicou que apoiaria totalmente uma posição europeia unificada contra o modelo de investimento de Infantino. "Então eu realmente seria a favor de nós, como Europa, adotarmos uma posição firme e dizermos: Não, não vamos participar", acrescentou.

  • Sammer alerta para riscos à integridade

    Embora a retórica de Eberl tenha sido explosiva, outras figuras proeminentes do futebol alemão ofereceram perspectivas mais ponderadas, mas igualmente preocupadas. Matthias Sammer, o lendário ex-jogador e atual conselheiro do Borussia Dortmund, reconheceu o complexo equilíbrio que Infantino precisa administrar na governança moderna. No entanto, até mesmo o veterano Sammer alertou que a "credibilidade emocional" do belo jogo está sendo colocada em risco na busca por maiores retornos financeiros para a organização global.

    "Gianni Infantino primeiro tem de conseguir agradar a todos. Esse é o trabalho dele e da Fifa. É sempre uma linha tênue", comentou Sammer. Apesar dessa visão mais nuançada, sua principal preocupação continua sendo os pilares fundamentais do jogo. Ele acrescentou que vê um "perigo quando a integridade do jogo sofre interferência".

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  • Gianni InfantinoGetty Images

    O ultimato de Infantino

    Apesar da reação negativa, Infantino está seguindo em frente com um cronograma rígido, dando às associações-membro um prazo até setembro para aprovar o acordo. O incentivo é uma possível bolada de milhões para cada federação, mas os órgãos dirigentes na Europa seguem céticos quanto ao impacto de longo prazo sobre a integridade do jogo.

    Para Eberl e a cúpula do Bayern de Munique, os benefícios financeiros não superam o custo para a identidade do esporte. O foco agora se volta para as próximas reuniões da Uefa, nas quais as federações decidirão se vão se alinhar ou provocar uma ruptura histórica com a Fifa.

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