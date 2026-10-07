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Fifa diz que não houve problemas de elegibilidade para a RD Congo nas eliminatórias ou na fase final da Copa do Mundo, enquanto Nigéria e Jamaica avaliam suas opções
Falha na verificação da elegibilidade de Mpasi foi exposta
A FIFA está envolvida em uma enorme controvérsia após permitir conscientemente que um jogador inelegível representasse a RD Congo durante as Eliminatórias da Copa do Mundo, segundo o The New York Times. O goleiro Lionel Mpasi teve papel de destaque pelos Leopardos apesar de não ter concluído a documentação necessária para mudar sua filiação internacional da França.
O goleiro de 32 anos do Le Havre atuou em partidas cruciais das Eliminatórias, incluindo vitórias sobre a Nigéria e um triunfo decisivo no playoff contra a Jamaica. De acordo com a reportagem, a FIFA tinha total conhecimento da falha administrativa, mas optou por não impor nenhuma sanção esportiva, multa ou desclassificação.
Mpasi acabou sendo titular nos quatro jogos da RD Congo na Copa do Mundo. Ele ajudou seu país a avançar do Grupo K antes de sofrer uma derrota por 2 a 1 para a Inglaterra de Thomas Tuchel na fase de 32 avos de final.
Comunicado da Fifa
Um porta-voz da Fifa disse:
"A Fifa pode confirmar que não houve quaisquer questões de elegibilidade para as partidas da RD Congo contra a Jamaica e, posteriormente, na Copa do Mundo da Fifa 2026.
"Como foi explicado, o Comitê Disciplinar da Fifa analisou um protesto apresentado pela Federação Nigeriana de Futebol, que foi considerado inadmissível."
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Indignação das nações eliminadas
Nigéria e Jamaica, ambas eliminadas pela RD Congo, manifestaram preocupação. A Federação Nigeriana de Futebol apresentou um protesto sobre o caso, que, segundo a Fifa, foi analisado por seu Comitê Disciplinar e considerado inadmissível. As duas federações agora avaliam suas opções.
A Jamaica também expressou profundas preocupações em relação à integridade do processo de qualificação. As duas federações agora avaliam suas opções legais, frustradas porque os procedimentos disciplinares padrão aparentemente foram ignorados no cenário global.
Pressão crescente sobre o regime de Infantino
Esse escândalo aumenta consideravelmente o escrutínio sobre Gianni Infantino antes das próximas eleições presidenciais da Fifa. O dirigente suíço já enfrenta enorme pressão após controvérsias sobre as vagas da Copa do Mundo e a interferência de Donald Trump na reversão do cartão vermelho de Folarin Balogun.
Os danos financeiros e esportivos às nações prejudicadas provocaram ameaças de ação judicial. Um dirigente da Comissão Nacional de Esportes da Nigéria (NSC) disse à ESPN: "Nada foi decidido ainda, mas vamos considerar seriamente buscar uma compensação da Fifa por todas as perdas econômicas que isso causou à Nigéria.
"A receita que a Nigéria e a NFF teriam recebido com a participação na Copa do Mundo, a exposição que os jogadores teriam tido, transferências, taxas de patrocínio, até o impulso para a economia nigeriana. Estamos explorando todas as nossas opções como país, e nada está fora de cogitação."
A Federação Jamaicana de Futebol (JFF) refletiu essa frustração em um forte comunicado: "A Concacaf leva muito a sério as questões de elegibilidade de jogadores e espera que os regulamentos e procedimentos aplicáveis sejam aplicados de forma consistente e justa em todas as competições. Quaisquer preocupações sobre a elegibilidade de jogadores, especialmente aquelas que possam afetar a integridade de uma competição ou os interesses de uma de nossas associações-membro, devem ser cuidadosamente analisadas e tratadas pelos órgãos apropriados de governança e disciplina da Fifa, em conformidade com os regulamentos estabelecidos e o devido processo legal."
Enquanto isso, a Fifa justificou sua inação em relação ao protesto inicial da Nigéria. A entidade afirmou que a queixa foi rejeitada por ter chegado fora do prazo, acrescentando que “os comitês são autônomos e decidem os casos com base nos regulamentos aplicáveis e nos fatos específicos apresentados a eles”.
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Batalhas judiciais se aproximam da Fifa
Infantino enfrenta alguns meses críticos enquanto tenta desesperadamente garantir sua presidência. Com a Uefa liderando uma forte campanha para tirá-lo do cargo, ele precisa urgentemente do apoio das nações africanas na eleição de março. Este mais recente escândalo ameaça afastar um bloco de votos crucial.
Ao mesmo tempo, a Fifa se prepara para possíveis processos. Nigéria e Jamaica vão definir suas estratégias jurídicas nas próximas semanas, buscando uma pesada compensação financeira. Qualquer ação bem-sucedida pode forçar a entidade que comanda o futebol mundial a rever seus protocolos disciplinares.
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