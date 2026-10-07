Fifa diz que não houve problemas de elegibilidade para a RD Congo nas eliminatórias ou na fase final da Copa do Mundo, enquanto Nigéria e Jamaica avaliam suas opções

Esse escândalo aumenta consideravelmente o escrutínio sobre Gianni Infantino antes das próximas eleições presidenciais da Fifa. O dirigente suíço já enfrenta enorme pressão após controvérsias sobre as vagas da Copa do Mundo e a interferência de Donald Trump na reversão do cartão vermelho de Folarin Balogun.

Os danos financeiros e esportivos às nações prejudicadas provocaram ameaças de ação judicial. Um dirigente da Comissão Nacional de Esportes da Nigéria (NSC) disse à ESPN: "Nada foi decidido ainda, mas vamos considerar seriamente buscar uma compensação da Fifa por todas as perdas econômicas que isso causou à Nigéria.

"A receita que a Nigéria e a NFF teriam recebido com a participação na Copa do Mundo, a exposição que os jogadores teriam tido, transferências, taxas de patrocínio, até o impulso para a economia nigeriana. Estamos explorando todas as nossas opções como país, e nada está fora de cogitação."

A Federação Jamaicana de Futebol (JFF) refletiu essa frustração em um forte comunicado: "A Concacaf leva muito a sério as questões de elegibilidade de jogadores e espera que os regulamentos e procedimentos aplicáveis sejam aplicados de forma consistente e justa em todas as competições. Quaisquer preocupações sobre a elegibilidade de jogadores, especialmente aquelas que possam afetar a integridade de uma competição ou os interesses de uma de nossas associações-membro, devem ser cuidadosamente analisadas e tratadas pelos órgãos apropriados de governança e disciplina da Fifa, em conformidade com os regulamentos estabelecidos e o devido processo legal."

Enquanto isso, a Fifa justificou sua inação em relação ao protesto inicial da Nigéria. A entidade afirmou que a queixa foi rejeitada por ter chegado fora do prazo, acrescentando que “os comitês são autônomos e decidem os casos com base nos regulamentos aplicáveis e nos fatos específicos apresentados a eles”.



