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Fifa demite o diretor de operações Kevin Lamour após ele criticar os planos de Gianni Infantino de vender parte da Copa do Mundo a investidores
Atrito interno leva a saída de alto perfil
A hierarquia da Fifa foi abalada pela saída repentina do diretor de operações Lamour, que deixou o cargo após um colapso total em sua relação de trabalho com o presidente Infantino.
A saída, que foi confirmada em 17 de agosto de 2026, ocorre após uma série de declarações explosivas nas quais Lamour acusou a liderança da entidade de falta de transparência. A disputa gira em torno da agora abandonada proposta FIFA Forward Enterprise (FFE), um projeto que buscava transformar a forma como o torneio de futebol mais prestigiado do mundo é financiado e administrado.
Em um comunicado formal sobre a situação, um porta-voz da entidade confirmou a notícia à imprensa, afirmando: "A Fifa pode confirmar que a relação de trabalho entre a Fifa e Kevin Lamour, como diretor de operações da Fifa, foi encerrada em 17 de agosto de 2026. A Fifa agradece a Kevin por seus dois anos de serviço e lhe deseja a melhor sorte no futuro. Não haverá mais comentários sobre o assunto."
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Acusações de enganação sobre planos para a Copa do Mundo
O estopim para essa ruptura entre executivos foi a decisão de Lamour de falar à Associated Press no fim de julho, quando manifestou preocupações significativas em relação ao projeto FFE. Lamour alegou que o presidente não havia sido totalmente sincero com os funcionários da organização sobre as implicações do acordo.
Ele afirmou que os funcionários haviam sido "enganados" por Infantino em relação ao plano da FFE, que teria feito o órgão máximo do futebol mundial disponibilizar participações na Copa do Mundo para investimento privado.
Lamour não poupou críticas em sua avaliação do estilo de liderança que atualmente domina a sede da Fifa, em Zurique. Ele disse à AP: "É o projeto de uma pessoa. Não apenas esse projeto não deve seguir adiante… mas agora chegou a hora de os líderes políticos do futebol se fazerem as perguntas certas e tomarem as decisões certas."
Essas declarações foram amplamente interpretadas como um desafio direto à autoridade de Infantino, criando uma situação insustentável para o francês dentro da equipe executiva. Lamour tinha plena consciência dos riscos profissionais envolvidos em sua oposição pública e acrescentou: "Se isso significa perder meu emprego, que assim seja."
O colapso do acordo de investimento de US$ 4,2 bilhões
No centro da controvérsia estava uma enorme proposta financeira que teria alterado de forma fundamental a estrutura do órgão máximo do futebol mundial. Em julho, a FIFA anunciou seus planos de vender uma participação minoritária significativa em uma nova entidade que ela, como organização sem fins lucrativos, planejava criar para administrar seus principais eventos, como as Copas do Mundo e os Mundiais de Clubes. O plano envolvia a venda de uma participação de 20% nesse novo braço comercial para um grupo de investidores.
O acordo proposto acabou sendo descartado após uma forte reação contrária de várias partes interessadas dentro do futebol, que temiam a perda de controle sobre o principal ativo do esporte. No entanto, o dano interno na FIFA já estava feito.
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Um legado de serviço termina em discórdia
Lamour era um veterano do mundo da administração do futebol, tendo trabalhado anteriormente ao lado de Infantino durante o período em que ambos estiveram na Uefa. Ele se juntou à federação europeia em 2007 e acabou chegando ao cargo de secretário-geral adjunto antes de se transferir para a Fifa em novembro de 2024.
Durante seu período como COO, ele foi creditado por gerenciar relações complexas com partes interessadas e entregar vários projetos importantes de infraestrutura. Sua saída repentina marca o fim de uma longa parceria profissional que durou quase duas décadas nas duas organizações mais poderosas do esporte.
O caráter definitivo de sua saída foi comunicado ao restante da equipe da Fifa pelo secretário-geral Mattias Grafstrom por e-mail. No memorando interno, Grafstrom observou que a decisão foi tomada após "cuidadosa consideração" e expressou gratidão pelo trabalho de Lamour nas operações diárias.
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