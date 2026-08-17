Fifa demite o diretor de operações Kevin Lamour após ele criticar os planos de Gianni Infantino de vender parte da Copa do Mundo a investidores

A hierarquia da Fifa foi abalada pela saída repentina do diretor de operações Lamour, que deixou o cargo após um colapso total em sua relação de trabalho com o presidente Infantino.

A saída, que foi confirmada em 17 de agosto de 2026, ocorre após uma série de declarações explosivas nas quais Lamour acusou a liderança da entidade de falta de transparência. A disputa gira em torno da agora abandonada proposta FIFA Forward Enterprise (FFE), um projeto que buscava transformar a forma como o torneio de futebol mais prestigiado do mundo é financiado e administrado.

Em um comunicado formal sobre a situação, um porta-voz da entidade confirmou a notícia à imprensa, afirmando: "A Fifa pode confirmar que a relação de trabalho entre a Fifa e Kevin Lamour, como diretor de operações da Fifa, foi encerrada em 17 de agosto de 2026. A Fifa agradece a Kevin por seus dois anos de serviço e lhe deseja a melhor sorte no futuro. Não haverá mais comentários sobre o assunto."