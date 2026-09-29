Fifa acusa a Uefa de "campanha de desinformação" sobre plano de investimento na Copa do Mundo para atrapalhar a campanha de reeleição de Gianni Infantino

A FIFA respondeu com veemência às manobras jurídicas da UEFA nos Estados Unidos, apresentando documentos em resposta em um tribunal distrital da Flórida. No mês passado, a UEFA solicitou a divulgação de provas sobre o agora abandonado esquema FIFA Forward Enterprise (FFE), ameaçando apresentar uma queixa criminal na Suíça contra o presidente da FIFA, Gianni Infantino. A UEFA alegou que Infantino cometeu "má gestão criminosa" ao promover uma proposta fortemente subvalorizada para ganho pessoal.

A entidade que rege o futebol mundial rechaçou essas alegações, acusando a UEFA de conduzir uma "campanha de desinformação" como parte de uma estratégia direcionada de assédio. A equipe jurídica da FIFA insiste que analisar o projeto de investimento privado era um dever estritamente organizacional, e não uma trama clandestina.

Também argumentou que a entidade europeia deliberadamente interpretou de forma equivocada a estrutura financeira da proposta da FFE. Enquanto a UEFA afirmou que o empreendimento foi fraudulentamente subvalorizado em US$ 20 bilhões, a FIFA rebateu dizendo que seus críticos confundiram indevidamente o valor patrimonial com o valor total da empresa, que era de mais de US$ 30 bilhões.



