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Fifa acusa a Uefa de "campanha de desinformação" sobre plano de investimento na Copa do Mundo para atrapalhar a campanha de reeleição de Gianni Infantino
Batalha judicial explode por plano de investimento da Copa do Mundo
A FIFA respondeu com veemência às manobras jurídicas da UEFA nos Estados Unidos, apresentando documentos em resposta em um tribunal distrital da Flórida. No mês passado, a UEFA solicitou a divulgação de provas sobre o agora abandonado esquema FIFA Forward Enterprise (FFE), ameaçando apresentar uma queixa criminal na Suíça contra o presidente da FIFA, Gianni Infantino. A UEFA alegou que Infantino cometeu "má gestão criminosa" ao promover uma proposta fortemente subvalorizada para ganho pessoal.
A entidade que rege o futebol mundial rechaçou essas alegações, acusando a UEFA de conduzir uma "campanha de desinformação" como parte de uma estratégia direcionada de assédio. A equipe jurídica da FIFA insiste que analisar o projeto de investimento privado era um dever estritamente organizacional, e não uma trama clandestina.
Também argumentou que a entidade europeia deliberadamente interpretou de forma equivocada a estrutura financeira da proposta da FFE. Enquanto a UEFA afirmou que o empreendimento foi fraudulentamente subvalorizado em US$ 20 bilhões, a FIFA rebateu dizendo que seus críticos confundiram indevidamente o valor patrimonial com o valor total da empresa, que era de mais de US$ 30 bilhões.
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Fifa rebate alegações sobre avaliação e ética
Em sua resposta ao tribunal, a FIFA não poupou críticas e condenou as tentativas da UEFA de obter documentos sensíveis. A entidade atacou o pedido por conter "numerosas declarações falsas ou enganosas sobre a FIFA e Infantino".
"Sem qualquer fundamento, a UEFA sugere que o sr. Infantino buscou lucrar pessoalmente com a proposta da FFE", afirmou a FIFA no documento, visto pela Reuters. "As insinuações da UEFA de que o sr. Infantino violou qualquer lei ou princípio ético são categoricamente desprovidas de mérito."
Ao abordar diretamente a disputa financeira, a entidade máxima do futebol mundial acusou sua contraparte europeia de ignorância deliberada. "A UEFA, seja deliberadamente ou por ignorância, confunde valor patrimonial com valor da empresa", acrescentou o documento, insistindo que a proposta teria exigido ratificação abrangente de todas as 211 associações-membro.
A FIFA também pediu ao tribunal dos Estados Unidos que reconheça o timing político da ação. Os documentos declararam: "Pouco antes da eleição da FIFA, a UEFA apresentou este Pedido 1782 (e outros três), espalhando desinformação sobre o sr. Infantino.
"Este tribunal deve rejeitar qualquer tentativa de influenciar a eleição presidencial da FIFA com base nesses fundamentos."
Consequências políticas do fracasso do projeto de investimento
A iniciativa da FFE propôs originalmente vender participações lucrativas na Copa do Mundo e em outros grandes torneios a investidores privados. No entanto, o amplo projeto foi abandonado em julho após forte oposição da UEFA, da CONCACAF e da Confederação Asiática de Futebol, todos citando uma grave falta de consulta.
Esse colapso desencadeou uma enorme crise de liderança. A UEFA perdeu abertamente a confiança em Infantino, liderando uma rebelião ruidosa que acabou provocando pedidos por sua renúncia imediata.
A Fifa vê a pressão jurídica em andamento como um ataque político calculado, e não como uma busca genuína por justiça. Ao classificar os pedidos de produção de provas no processo como "farcicamente amplos demais" e "de má-fé", o entorno de Infantino acredita que a UEFA está, em desespero, tentando desestabilizar sua liderança antes do iminente ciclo eleitoral.
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O prazo que se aproxima para desafiar o reinado de Infantino
Infantino segue determinado a garantir um quarto mandato no cargo quando as eleições presidenciais forem realizadas em março de 2027. Seus críticos e adversários políticos enfrentam o prazo iminente de 18 de novembro para apresentar um candidato alternativo crível para desafiar seu reinado sob forte escrutínio.
Para apaziguar a crescente insatisfação, o dirigente suíço propôs recentemente uma revisão independente dos processos internos de tomada de decisão da Fifa. Resta saber se esse ramo de oliveira aliviará as tensões com a Uefa ou se apenas abrirá caminho para novas batalhas nos tribunais.
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