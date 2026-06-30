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“Ficou fora de combate” - Declan Rice dá notícias sobre sua lesão antes do confronto da Inglaterra contra a República Democrática do Congo nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
Suspeita de lesão foi descartada
Rice procurou acalmar os temores em relação à sua condição física, revelando que sua ausência na partida contra o Panamá foi uma medida de precaução, e não um revés grave. O jogador de 27 anos ficou de fora da vitóriapor 2 a 0 sobre o Panamá após levar uma forte pancada na panturrilha durante o empate com Gana, o que causou um inchaço significativo nos dias seguintes à partida.
Em declarações em Kansas City, Rice explicou a situação: “Estou bem. Sinceramente, estou bem. Sei que tem havido um [pequeno incômodo] no tendão da coxa, o que tem sido um problema, mas isso não é nada grave, porque continuo aqui treinando e jogando. Estou bem.”
Ele acrescentou: “Tive uma contusão na panturrilha no último minuto da partida contra Gana. O cara me acertou com força e ela literalmente inchou por uns três dias, então foi só azar. Na verdade, não foi um problema na panturrilha. Estou me cuidando muito bem. Me sinto bem, em forma e forte.”
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Tratamento de problemas de dor neuropática
O ex-capitão do West Ham também falou abertamente sobre um problema de “dor neural” de longa data com o qual vem tendo que lidar desde dezembro. Apesar do desconforto, que coincidiu com a conquista do título da Premier League pelo Arsenal, Rice insiste que encontrou uma maneira de manter seu nível de desempenho no cenário mundial, mesmo quando a dor surge inesperadamente.
“Não é apenas uma dor que ocorre [apenas] durante o futebol”, admitiu Rice ao falar sobre a sensação. “Você pode estar sentado em casa e sentir uma pontada de dor subindo pela perna. É algo que, obviamente, é um pouco incomum para mim, porque nunca tive nada parecido antes, bate na madeira. Tenho tentado descansar sempre que posso e sabia que, na última temporada, estava priorizando apenas os jogos. Acho que o corpo sofreu um pequeno choque. Acho que foi por isso que comecei a sentir um pouco de dor, porque, no final [da temporada], ela estava começando a diminuir. Acho que é apenas algo que preciso continuar controlando.”
Debate tático e críticas a Scholes
Embora Rice esteja agora de volta à disputa, sua vaga no time titular tornou-se tema de acirrado debate. A lenda do Manchester United, Paul Scholes, tem sido bastante crítico, sugerindo que Tuchel deveria deixar Rice no banco em favor do mais ofensivo Elliot Anderson, para ajudar a Inglaterra a diminuir a diferença em relação a seleções como França e Argentina.
Scholes argumentou que o meio-campo da Inglaterra tem sido cauteloso demais durante a fase de grupos, na qual a equipe teve dificuldades para encontrar sua melhor forma. “Acho que tem que ser uma disputa direta entre Declan Rice e Elliot Anderson, e eu acho que optaria pelo Anderson”, disse Scholes ao podcast ‘Good, The Bad & The Football’.
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Prontos para a batalha da fase eliminatória
Apesar do barulho externo e do risco de suspensão que influenciaram seu recente descanso, Rice continua sendo um pilar da equipe dos Três Leões. Ele ressaltou que ficar de fora da partida contra o Panamá também foi uma decisão tática, já que estava a um cartão amarelo de ser suspenso, e continua apoiando totalmente a rotação de jogadores adotada por Tuchel nos Estados Unidos.
“Se isso significar que, às vezes, eu tenha que ficar de fora porque temos outros jogadores que podem atuar contra um determinado adversário, tudo bem para mim, desde que continuemos avançando e vencendo as partidas”, disse Rice. “É claro que quero jogar todas as partidas, mas pelo bem da equipe. Outro dia — com o problema na panturrilha e eu já com um cartão amarelo, já que se recebesse outro teria que ficar de fora do próximo jogo — não me importo de ficar de fora de um jogo ou outro só para que outros jogadores possam jogar. Não sou do tipo que fica reclamando disso. Apoio totalmente a equipe e quero que todos se saiam bem.”