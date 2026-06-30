“Ficou fora de combate” - Declan Rice dá notícias sobre sua lesão antes do confronto da Inglaterra contra a República Democrática do Congo nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

Rice procurou acalmar os temores em relação à sua condição física, revelando que sua ausência na partida contra o Panamá foi uma medida de precaução, e não um revés grave. O jogador de 27 anos ficou de fora da vitóriapor 2 a 0 sobre o Panamá após levar uma forte pancada na panturrilha durante o empate com Gana, o que causou um inchaço significativo nos dias seguintes à partida.

Em declarações em Kansas City, Rice explicou a situação: “Estou bem. Sinceramente, estou bem. Sei que tem havido um [pequeno incômodo] no tendão da coxa, o que tem sido um problema, mas isso não é nada grave, porque continuo aqui treinando e jogando. Estou bem.”

Ele acrescentou: “Tive uma contusão na panturrilha no último minuto da partida contra Gana. O cara me acertou com força e ela literalmente inchou por uns três dias, então foi só azar. Na verdade, não foi um problema na panturrilha. Estou me cuidando muito bem. Me sinto bem, em forma e forte.”