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Andreas Koenigl,Nino Duit e SID

Traduzido por

"Ficaria muito triste!" Uli Hoeneß se solidariza com Oliver Baumann no debate sobre os goleiros antes da Copa do Mundo de 2026

Bayern de Munique
Bundesliga
M. Neuer
O. Baumann

Uli Hoeneß ficaria feliz com o retorno de Neuer à seleção alemã, mas, ao mesmo tempo, sente pena do seu concorrente, Oliver Baumann.

O presidente honorário Uli Hoeneß, do Bayern de Munique, clube recordista de títulos na Alemanha, veria com bons olhos o retorno do goleiro Manuel Neuer à seleção nacional.

  • "Se o Manuel quiser isso, não tenho o menor problema. Ficaria muito feliz se ele fosse para lá", disse Hoeneß à BR, à margem da comemoração do título do Bayern de Munique na Marienplatz, e logo justificou: "Porque ele é o melhor."

    Ao mesmo tempo, porém, Hoeneß também enfatizou aos repórteres que “eu ficaria muito triste pelo Oliver Baumann. Um cara incrível, muito simpático. Só espero que isso não cause muita agitação e atrapalhe a preparação.”

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  • Hoeneß foi direto: “Não usem sempre a gente para criticar o técnico!”

    Neuer havia se aposentado da seleção alemã após 124 partidas internacionais e o Euro 2024 em casa. Recentemente, surgiram fortes especulações sobre um retorno do jogador de 40 anos para a Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá (de 11 de junho a 19 de julho); segundo a Sky, o acordo já estaria fechado.

    O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, não deu uma resposta concreta no programa ZDF-Sportstudio na noite de sábado. “No momento, são apenas rumores, e vamos esperar para ver como as coisas se desenrolam”, disse Hoeneß, que, quanto à comunicação do técnico da seleção sobre a questão do goleiro, “não quer dizer nada no momento. "É melhor você comentar isso. Diga isso aos seus ouvintes e não use sempre a gente para criticar o técnico."

    Neuer precisa reduzir o ritmo novamente devido a problemas musculares na panturrilha. Ainda não está claro se ele poderá defender o gol no sábado, na final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart.

Copa da Alemanha
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