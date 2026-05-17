O presidente honorário Uli Hoeneß, do Bayern de Munique, clube recordista de títulos na Alemanha, veria com bons olhos o retorno do goleiro Manuel Neuer à seleção nacional.
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"Ficaria muito triste!" Uli Hoeneß se solidariza com Oliver Baumann no debate sobre os goleiros antes da Copa do Mundo de 2026
"Se o Manuel quiser isso, não tenho o menor problema. Ficaria muito feliz se ele fosse para lá", disse Hoeneß à BR, à margem da comemoração do título do Bayern de Munique na Marienplatz, e logo justificou: "Porque ele é o melhor."
Ao mesmo tempo, porém, Hoeneß também enfatizou aos repórteres que “eu ficaria muito triste pelo Oliver Baumann. Um cara incrível, muito simpático. Só espero que isso não cause muita agitação e atrapalhe a preparação.”
Hoeneß foi direto: “Não usem sempre a gente para criticar o técnico!”
Neuer havia se aposentado da seleção alemã após 124 partidas internacionais e o Euro 2024 em casa. Recentemente, surgiram fortes especulações sobre um retorno do jogador de 40 anos para a Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá (de 11 de junho a 19 de julho); segundo a Sky, o acordo já estaria fechado.
O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, não deu uma resposta concreta no programa ZDF-Sportstudio na noite de sábado. “No momento, são apenas rumores, e vamos esperar para ver como as coisas se desenrolam”, disse Hoeneß, que, quanto à comunicação do técnico da seleção sobre a questão do goleiro, “não quer dizer nada no momento. "É melhor você comentar isso. Diga isso aos seus ouvintes e não use sempre a gente para criticar o técnico."
Neuer precisa reduzir o ritmo novamente devido a problemas musculares na panturrilha. Ainda não está claro se ele poderá defender o gol no sábado, na final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart.