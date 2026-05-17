"Ficaria muito triste!" Uli Hoeneß se solidariza com Oliver Baumann no debate sobre os goleiros antes da Copa do Mundo de 2026

Neuer havia se aposentado da seleção alemã após 124 partidas internacionais e o Euro 2024 em casa. Recentemente, surgiram fortes especulações sobre um retorno do jogador de 40 anos para a Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá (de 11 de junho a 19 de julho); segundo a Sky, o acordo já estaria fechado.

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, não deu uma resposta concreta no programa ZDF-Sportstudio na noite de sábado. “No momento, são apenas rumores, e vamos esperar para ver como as coisas se desenrolam”, disse Hoeneß, que, quanto à comunicação do técnico da seleção sobre a questão do goleiro, “não quer dizer nada no momento. "É melhor você comentar isso. Diga isso aos seus ouvintes e não use sempre a gente para criticar o técnico."

Neuer precisa reduzir o ritmo novamente devido a problemas musculares na panturrilha. Ainda não está claro se ele poderá defender o gol no sábado, na final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart.