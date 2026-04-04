O meio-campista Chema Andrés chegou ao VfB Stuttgart vindo do Real Madrid no verão passado e se tornou uma das revelações da Bundesliga nesta temporada. No entanto, o jogador da seleção espanhola sub-21 não esconde que gostaria de voltar ao Real Madrid.
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"Ficaria muito feliz!" Estrela em ascensão da Bundesliga dá sinais claros de que está de olho em uma transferência para o Real Madrid
"Ficaria feliz em voltar a Madrid, mas, no momento, não estou pensando nisso", declarou Andrés em entrevista ao The Athletic, mas também ressaltou: "Isso é algo que o clube precisa decidir. Estou muito feliz em Stuttgart."
Chema Andrés: a cláusula de rescisão é de 13,5 milhões de euros
Antes do início da temporada, o VfB transferiu cerca de três milhões de euros ao RM Castilla, a segunda equipe dos Blancos, pelo jogador de 20 anos. Sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß, Andrés teve uma ascensão meteórica e já disputou 32 partidas oficiais pelo time de Stuttgart. No entanto, o Real Madrid detém uma cláusula de recompra, bem como uma participação nos lucros de uma eventual revenda.
Essa participação é de 50%, o que significa que o Real receberia metade de qualquer valor de transferência futuro pelo ex-jogador, que passou por todas as categorias de base em Madri entre 2018 e 2025. Se o Real trouxesse Andrés de volta a Madri no próximo verão, o valor acordado seria de 13,5 milhões de euros – um ano depois, o valor aumentaria para 18 milhões de euros.
O próprio Andrés, no entanto, não tem pressa e prefere se concentrar no futebol com o VfB, onde tem contrato até 2030. “Eu disse ao meu agente que não quero saber nada disso. Quando chegar a hora, vamos conversar e ver quais opções temos”, explicou ele.
Real Madrid: será que também vai tentar trazer de volta Nico Paz e Victor Muñoz?
No entanto, não é incomum que o Real Madrid recupere ex-jogadores de suas categorias de base por meio de cláusulas de recompra a preços acessíveis. Assim, no próximo verão, dois ex-jogadores devem retornar ao Bernabéu: Nico Paz (atualmente no Como) e Victor Muñoz (atualmente no Osasuna). Enquanto a cláusula de Paz é de nove milhões de euros, Muñoz pode ser contratado por apenas oito milhões de euros.
Chema Andrés: Estatísticas da temporada 2025/26
Competição
Jogos
Gols
Assistências
Bundesliga
19
1
1
Liga Europa
9
1
-
Copa da Alemanha
3
-
-
Supercopa
1
-
1