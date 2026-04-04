"Ficaria muito feliz!" Estrela em ascensão da Bundesliga dá sinais claros de que está de olho em uma transferência para o Real Madrid

Antes do início da temporada, o VfB transferiu cerca de três milhões de euros ao RM Castilla, a segunda equipe dos Blancos, pelo jogador de 20 anos. Sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß, Andrés teve uma ascensão meteórica e já disputou 32 partidas oficiais pelo time de Stuttgart. No entanto, o Real Madrid detém uma cláusula de recompra, bem como uma participação nos lucros de uma eventual revenda.

Essa participação é de 50%, o que significa que o Real receberia metade de qualquer valor de transferência futuro pelo ex-jogador, que passou por todas as categorias de base em Madri entre 2018 e 2025. Se o Real trouxesse Andrés de volta a Madri no próximo verão, o valor acordado seria de 13,5 milhões de euros – um ano depois, o valor aumentaria para 18 milhões de euros.

O próprio Andrés, no entanto, não tem pressa e prefere se concentrar no futebol com o VfB, onde tem contrato até 2030. “Eu disse ao meu agente que não quero saber nada disso. Quando chegar a hora, vamos conversar e ver quais opções temos”, explicou ele.