De acordo com uma reportagem do jornal Münchner Abendzeitung, Arijon Ibrahimovic pretende deixar definitivamente o FC Bayern no próximo verão, apesar de ter contrato até 2027. Segundo a reportagem, o jogador ofensivo versátil de 20 anos não vê perspectivas de ganhar tempo de jogo em Munique. No entanto, o objetivo não seria permanecer no clube para o qual está emprestado, o 1. FC Heidenheim, mas sim uma transferência definitiva para outro clube.
Traduzido por
Ficaria de fora? Jogador emprestado pelo FC Bayern parece buscar transferência definitiva
Aparentemente, há interesse concreto da Bundesliga e da Série A. O site Transfermarkt citou recentemente o Cagliari Calcio e a AC Florença como possíveis destinos. Além disso, Ibrahimovic já foi associado ao Villarreal, da Espanha, e ao Brighton & Hove Albion, da Inglaterra.
“Não quero ser emprestado de novo”, disse Ibrahimovic já em dezembro passado ao jornal Abendzeitung. “Gostaria muito de ter um clube fixo.”
- Getty Images Sport
FC Bayern: Arijon Ibrahimovic foi emprestado três vezes
Ibrahimovic é formado nas categorias de base do FC Bayern, mas não conseguiu se firmar em Munique e foi emprestado três vezes consecutivas. Após uma temporada razoável no Frosinone Calcio, ele quase não teve oportunidades na Lazio na última temporada — no fim das contas, disputou apenas duas partidas de curta duração.
As coisas estão indo bem melhores nesta temporada em Heidenheim. Ibrahimovic é titular e já marcou três pontos até o momento. No sábado, às 15h30, ele visita com seu time atual o FC Bayern, seu clube de origem, na Allianz Arena.
Apesar de ser claramente o azarão, uma vitória é quase obrigatória: o Heidenheim está atualmente na última posição da tabela da Bundesliga; a três rodadas do fim da temporada, a diferença para a zona de rebaixamento, ocupada atualmente pelo FC St. Pauli, é de quatro pontos.