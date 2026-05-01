Ficaria de fora? Jogador emprestado pelo FC Bayern parece buscar transferência definitiva

Ibrahimovic é formado nas categorias de base do FC Bayern, mas não conseguiu se firmar em Munique e foi emprestado três vezes consecutivas. Após uma temporada razoável no Frosinone Calcio, ele quase não teve oportunidades na Lazio na última temporada — no fim das contas, disputou apenas duas partidas de curta duração.

As coisas estão indo bem melhores nesta temporada em Heidenheim. Ibrahimovic é titular e já marcou três pontos até o momento. No sábado, às 15h30, ele visita com seu time atual o FC Bayern, seu clube de origem, na Allianz Arena.

Apesar de ser claramente o azarão, uma vitória é quase obrigatória: o Heidenheim está atualmente na última posição da tabela da Bundesliga; a três rodadas do fim da temporada, a diferença para a zona de rebaixamento, ocupada atualmente pelo FC St. Pauli, é de quatro pontos.