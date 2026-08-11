Embora várias estrelas da seleção masculina dos Estados Unidos já tenham garantido transferências neste verão, muitos americanos ainda avaliam seus futuros. Alguns podem permanecer em seus clubes atuais, enquanto outros podem buscar oportunidades em outro lugar antes do fechamento da janela de transferências.
Até agora, Gio Reyna acertou com o Strasbourg. Sebastian Berhalter e Max Arfsten agora são companheiros de equipe no Middlesbrough. Diego Kochen conseguiu seu empréstimo para deixar o Barcelona, enquanto Zavier Gozo está prestes a concluir uma transferência para o Crystal Palace. Mas e os outros? Que movimentações podem acontecer no futuro, e como negociações envolvendo algumas grandes estrelas influenciariam os planos de Mauricio Pochettino?
GOAL analisa cinco jogadores com motivos para considerar seus futuros, seja no curto ou no longo prazo.