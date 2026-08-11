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Americans Abroad TransfersGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Ficar ou sair? Por que Folarin Balogun, Christian Pulisic e outras estrelas da seleção dos Estados Unidos devem pensar no futuro de seus clubes

Análises
Estados Unidos da América
F. Balogun
D. Luna
C. Pulisic

Balogun pode capitalizar sua ascensão na Copa do Mundo, enquanto Pulisic, Pepi, Luna e Musah têm, cada um, motivos para reavaliar seus futuros nos clubes.

Embora várias estrelas da seleção masculina dos Estados Unidos já tenham garantido transferências neste verão, muitos americanos ainda avaliam seus futuros. Alguns podem permanecer em seus clubes atuais, enquanto outros podem buscar oportunidades em outro lugar antes do fechamento da janela de transferências.

Até agora, Gio Reyna acertou com o Strasbourg. Sebastian Berhalter e Max Arfsten agora são companheiros de equipe no Middlesbrough. Diego Kochen conseguiu seu empréstimo para deixar o Barcelona, enquanto Zavier Gozo está prestes a concluir uma transferência para o Crystal Palace. Mas e os outros? Que movimentações podem acontecer no futuro, e como negociações envolvendo algumas grandes estrelas influenciariam os planos de Mauricio Pochettino?

GOAL analisa cinco jogadores com motivos para considerar seus futuros, seja no curto ou no longo prazo.

  • BalogunGetty Images

    Folarin Balogun

    Uma das grandes conclusões da Copa do Mundo é que Folarin Balogun pode realmente atingir um nível de elite como centroavante. A melhor forma de fazer isso é jogar por um grande clube, e o atual atacante do Monaco pode aproveitar esse embalo para, possivelmente, conseguir uma transferência que mude sua vida.

    Uma Copa do Mundo forte já levou a algumas das transferências mais famosas do esporte. Algumas deram certo, e outras ficaram marcadas de forma bastante memorável por terem dado errado. Por causa disso, realmente parece haver uma sensação maior de cautela por parte dos grandes clubes para não enlouquecerem com estrelas reveladas na Copa do Mundo. No entanto, Balogun não é apenas uma estrela da Copa do Mundo.

    Além do gol marcado neste verão, Balogun mostrou que consegue fazer isso em níveis mais altos na Ligue 1. Ele foi uma pedra no sapato do PSG na última temporada e marcou cinco gols em 10 jogos da Champions League na última temporada, além dos 13 no campeonato. Depois de dois anos tentando reencontrar aquela forma do Reims, Balogun conseguiu isso na reta final da última temporada e depois elevou ainda mais seu jogo com o mundo inteiro assistindo neste verão.

    Então, o que vem a seguir? Um retorno à Premier League? Talvez o PSG decida que a melhor forma de parar Balogun seja contratá-lo, ou outro grande clube veja o jogador de 25 anos como um atacante em torno do qual pode construir. Depois do que fez neste verão, Balogun deve ter muitas opções, e este pode ser o momento perfeito para apostar em si mesmo e dar mais um passo adiante.

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  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    Ricardo Pepi

    Na perspectiva da USMNT, Balogun é o camisa 9 número 1 da USMNT. Isso pode mudar rapidamente, claro, mas, para Pepi mudar esse cenário, ele terá de superar o atacante do Monaco. Então, se Balogun realmente der um grande salto, Pepi também terá de dar para acompanhar. A boa notícia, portanto, é que ele esteve bem perto de fazer isso.

    Pepi quase conseguiu sua grande transferência para o Fulham em janeiro, mas o negócio acabou desmoronando no fim. Mesmo antes disso, houve várias janelas com interesse da Premier League, com base no domínio do atacante na Eredivisie. O PSV, compreensivelmente, só vai liberar um jogador desse nível pelo preço certo. Em algum momento, vamos descobrir qual é esse preço.

    Seja nesta janela ou mais adiante, Pepi vai deixar o PSV. É um clube estruturado para desenvolver jovens talentos antes de negociá-los por muito dinheiro. Quando Pepi sair, terá essa oportunidade de dar o próximo passo no clube e, talvez, na seleção, à medida que a disputa pela posição de centroavante entra em um novo ciclo de Copa do Mundo.

  • Diego Luna, USMNTImagn

    Diego Luna

    O retorno de Luna à seleção dos EUA não vai ser fácil. É sempre estranho voltar à seleção depois de ficar fora de um grande torneio. Fazer isso depois de uma Copa do Mundo em casa, só para encontrar o mesmo técnico ainda no comando? Nada divertido.

    Aos 22 anos, porém, Luna ainda pode ter mais chances de Copa do Mundo no futuro. No entanto, com a concorrência ficando cada vez mais acirrada pelas posições de ataque, ele pode precisar dar um salto para seguir na disputa.

    Não faltam jovens opções ofensivas em ascensão e, reconhecidamente, Luna leva vantagem por já ter uma enorme bagagem na seleção dos EUA aos 22 anos. Ainda assim, há um teto para o jogo dele no Real Salt Lake e, embora talvez ainda não o tenha alcançado, vai chegar a esse ponto em algum momento. Neste momento, provavelmente é bom para Luna passar mais algum tempo sendo "o cara" de um time. Em algum momento, seria sensato ir para um cenário maior e assumir um novo desafio.

    No início deste ciclo, ainda há tempo para resolver isso, mas seria uma baita mensagem para Pochettino e para o resto do mundo se a resposta de Luna à sua ausência na Copa do Mundo fosse uma grande aposta em si mesmo no exterior.

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Christian Pulisic

    Não é algo para se pensar imediatamente, mas isso está chegando. Com apenas 12 meses restantes em seu contrato atual, além de uma opção de equipe por mais 12 meses, Pulisic e o Milan estão se aproximando de uma decisão. Como resultado, os rumores sobre o próximo passo já estão começando a circular.

    Pulisic já foi ligado a uma transferência para a MLS, embora todas as reportagens digam que o Milan não tem interesse em vendê-lo no momento. Na verdade, esse movimento não faz sentido, em particular, nem para Pulisic nem para o Milan. Para Pulisic, seu legado sofreria um baque se ele fosse para a MLS logo após uma Copa do Mundo difícil. Para o Milan, estaria vendendo o que era seu principal ativo há seis meses no pior momento possível.

    Por causa disso, faz sentido para os dois lados seguir com esta temporada e ver como as coisas se desenrolam. Talvez Pulisic se recupere, ajude o Milan a garantir uma vaga na Champions League e coloque ambas as partes em posição de estender a parceria. Talvez ele vá tão bem que ainda consiga uma última grande transferência. Ou talvez reavaliemos a situação no próximo verão e percebamos que chegou a hora de pensar no que vem a seguir.

    Pulisic já deveria estar tendo esses pensamentos, por precaução, porque grandes decisões estão vindo em sua direção com certa rapidez.

  • Yunus Musah Atalanta 2025-26Getty

    Yunus Musah

    O companheiro de Pulisic no Milan enfrenta decisões mais imediatas. Depois de passar um ano majoritariamente no banco da Atalanta, Musah está de volta ao Milan na esperança de impressionar um novo treinador. Os primeiros relatos dizem que ele tem uma chance de se firmar sob o comando de Ruben Amorim, mas, se isso não acontecer, e depois?

    Musah ficou fora da convocação da USMNT para a Copa do Mundo neste verão, e ele não poderia ter muitas reclamações sobre isso. Simplesmente não jogou futebol o suficiente nos últimos 18 meses ou mais, tanto por circunstâncias quanto por escolha quando se leva em conta a Gold Cup. É por isso que, aos 23 anos, um jogador com potencial de nível mundial se vê em uma encruzilhada.

    Aconteça o que acontecer a seguir, Musah precisa jogar. Ele espera poder atuar no Milan sob o comando de Amorim, um técnico que pode estar disposto e ser capaz de lhe dar um recomeço. Há uma chance, porém, de que Musah precise de algo ainda mais novo, especialmente enquanto tenta reconquistar a confiança de Pochettino para este ciclo até 2030.