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imago-sport-1077862085.jpgIcon Sportswire

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Ficar ou sair? Por que Emma Sears, Mallory Swanson e outras estrelas da USWNT devem considerar seu futuro nos clubes

Especiais e Opinião
Estados Unidos
T. Rodman
M. Cooper
L. Heaps
C. Hutton
C. Bethune
S. Coffey
E. Sears
J. Shaw
M. Swanson
NWSL
WSL

Com a Copa do Mundo se aproximando, Emma Sears pode querer sair do Louisville, enquanto Mallory Swanson e Claire Hutton precisam avaliar se clubes da NWSL em dificuldades oferecem os ambientes certos para seus futuros.

Negócios e transferências recordes se tornaram a norma para integrantes da seleção feminina dos Estados Unidos em 2026.

Tudo começou com Trinity Rodman, que praticamente teve uma regra criada em torno dela. A "Regra do Jogador de Alto Impacto", comumente chamada de "Regra Rodman", foi introduzida para ajudar os clubes da NWSL a manter jogadoras de elite, como a estrela do Washington Spirit. Rodman acabou renovando com o Spirit em um contrato de mais de US$ 2 milhões por ano, apesar do interesse de vários dos principais clubes europeus.

Enquanto Rodman permaneceu na NWSL, outras jogadoras da USWNT se transferiram tanto para a liga quanto para o exterior. A atacante Cat Macario deixou o Chelsea para se juntar ao San Diego Wave em um acordo recorde de até US$ 8 milhões, enquanto a capitã da USWNT, Lindsey Heaps, deixou o OL Lyonnes para o Denver Summit. Ambas as mudanças representaram retornos para casa. Enquanto isso, a volante da USWNT Sam Coffey deixou o Portland Thorns para o Manchester City, em busca de experiência na Inglaterra e de uma oportunidade para completar seu jogo.

Também houve movimentação significativa dentro da NWSL, com as meio-campistas da USWNT Claire Hutton, Croix Bethune e Ally Sentnor trocando de clube.

Agora, com menos de um ano restante até a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027 e com as janelas de transferências começando a se fechar, ainda há tempo para várias americanas considerarem suas opções. É um período crucial, especialmente com a técnica da USWNT, Emma Hayes, enfatizando repetidamente a importância da forma nos clubes.

GOAL analisa quatro jogadoras que têm motivos para considerar seus futuros, seja no curto ou no longo prazo.

  • imago-sport-1077334287.jpgSports Press Photo

    Emma Sears

    Emma Sears tem contrato com o Racing Louisville até 2028, mas a ponta supostamente quer sair. Sears passou toda a sua carreira na NWSL no Racing, depois de ser selecionada pelo clube vinda de Ohio State no draft de 2024. Desde então, ela se tornou a maior artilheira da história do Racing na temporada regular. Sears também é a única jogadora do elenco atual do clube que costuma receber convocações para a seleção feminina dos Estados Unidos e está na briga por uma vaga na lista para a Copa do Mundo Feminina da Fifa de 2027.

    O Racing Louisville tem enfrentado dificuldades durante toda a temporada e ocupa a penúltima colocação na tabela, com 17 pontos e uma campanha de 5 vitórias, 11 derrotas e 2 empates. Sears soma quatro gols e quatro assistências, dividindo a liderança do time em gols e liderando o Racing em assistências.

    Vários clubes da NWSL supostamente demonstraram interesse em Sears, embora o Racing não esteja considerando neste momento uma transferência no meio da temporada e possa estar mais aberto a uma saída na intertemporada. Mas para onde ela poderia ir? Sears se beneficiaria ao se juntar a uma equipe com pontas fortes e meio-campistas criativas para combinar. Em Louisville, ela muitas vezes fica isolada aberta pelo lado, e, embora continue encontrando espaços para marcar e criar, ainda está apenas começando a explorar seu potencial.

    Com a Copa do Mundo se aproximando e a disputa por vagas entre as pontas da seleção feminina dos Estados Unidos repleta de talento, de Trinity Rodman a Alyssa Thompson, Sears precisará justificar seu papel. Encontrar o ambiente de clube certo pode lhe dar a melhor oportunidade para fazer isso.

    • Publicidade
  • imago-sport-1080225225.jpgSports Press Photo

    Mallory Swanson

    Mallory Swanson joga futebol profissional desde que saiu do ensino médio. Há anos, ela é um dos rostos do ataque da USWNT e começou a ganhar destaque quando se tornou a americana mais jovem a marcar em uma partida olímpica, aos 18 anos. Swanson conquistou uma medalha de ouro olímpica e um título de Copa do Mundo, alcançando um patamar com o qual atacantes mais jovens só podem sonhar.

    Agora, no entanto, ela se encontra em uma posição interessante. Swanson está totalmente de volta ao futebol de clubes após a licença-maternidade, mas joga pelo Chicago Stars, último colocado da NWSL. Recentemente, ela foi convocada para o período de treinos da USWNT antes de dois jogos contra o Brasil, marcando seu retorno à seleção pela primeira vez desde as Olimpíadas de Paris de 2024.

    Embora todos esperem ver o Triple Espresso reunido antes da Copa do Mundo, é difícil prever se isso vai acontecer. Swanson poderia se beneficiar ao jogar por um clube mais forte, mas suas raízes estão firmemente estabelecidas em Chicago com seu marido, o jogador profissional de beisebol Dansby Swanson, e a família em crescimento. O Stars tem enfrentado dificuldades há anos, e até mudanças no elenco que incluíram as chegadas de talentos internacionais de ponta, como Jordyn Huitema e Michelle Alozie, não conseguiram produzir resultados.

    Swanson não está sob a mesma pressão para se transferir que algumas das outras jogadoras desta lista. No entanto, com menos de um ano restante até a Copa do Mundo, sua situação no clube merece consideração. Se o Stars continuar enfrentando dificuldades, será que jogar em um ambiente diferente e mais competitivo poderia ajudar Swanson a redescobrir sua melhor forma? Certamente é possível.

  • imago-sport-1080636705.jpgZUMA Press Wire

    Claire Hutton

    Claire Hutton esteve no centro de duas das maiores movimentações da offseason da NWSL. A jovem meio-campista deixou o Kansas City Current para o Bay FC, enquanto o Current também adquiriu Croix Bethune, do Washington Spirit. O Bay FC pagou US$ 1,1 milhão ao Kansas City por Hutton, enquanto o Current enviou US$ 1 milhão em transferência intra-liga e fundos de alocação para Washington por Bethune. O acordo de Hutton foi uma das maiores taxas de transferência entre dois clubes da NWSL.

    Hutton se tornou uma das jovens jogadoras de maior confiança de Emma Hayes, sendo chamada de forma consistente para corresponder em grandes momentos. Ela começou a carreira profissional no Current em 2024, com apenas 17 anos, depois de representar os Estados Unidos em várias categorias de base. Desde então, ela se firmou na seleção principal e até usou a braçadeira de capitã.

    A mudança para o Bay FC era algo que Hutton queria e teve o apoio de Hayes. Ela também permitiu que a jogadora assumisse maior controle do meio-campo e seguisse se desenvolvendo como líder. No entanto, a tirou de uma das equipes mais fortes da NWSL para um clube perto da parte de baixo da tabela. No Kansas City, Hutton estava cercada por meio-campistas experientes e criativas, como Lo’eau LaBonta e Ally Sentnor. No Bay FC, uma parcela muito maior da responsabilidade recai diretamente sobre ela.

    Essa responsabilidade pode, no fim das contas, tornar Hutton uma jogadora melhor, mas também há valor em disputar troféus e ser exigida por companheiras de elite todos os dias. Hutton tem contrato com o Bay FC até 2030 e parece firmemente na briga por uma vaga no elenco da Copa do Mundo, o que torna especialmente improvável outra transferência antes do torneio.

    Ainda assim, se o Bay FC continuar enfrentando dificuldades, ela talvez eventualmente tenha de decidir se liderar um time em reconstrução é o melhor ambiente para a próxima etapa de sua carreira. Uma transferência para o exterior após a Copa do Mundo pode oferecer o próximo desafio de que ela precisa.

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  • imago-sport-1081081520.jpgNurPhoto

    Jaedyn Shaw

    Jaedyn Shaw finalmente parece estar em casa. Foi uma jornada até ela chegar a esse ponto no Gotham FC e na seleção dos Estados Unidos. Entre a mudança do San Diego Wave para o North Carolina Courage e meses sem ser convocada por Emma Hayes, Shaw precisou de tempo para reencontrar seu ritmo. Agora, ela parece tê-lo encontrado.

    Shaw se juntou ao Gotham FC em 2025 e ajudou o clube a conquistar o título da NWSL naquele mesmo ano. Ela também se tornou uma opção versátil para Hayes no ataque, com capacidade para atuar como camisa 9, camisa 10 ou ponta. Shaw é criativa com a bola e capaz de marcar mesmo quando recebe apenas a menor das brechas.

    Shaw parece genuinamente feliz no Gotham e assinou uma renovação de contrato até 2029, então há pouco motivo para ela mudar de clube agora, especialmente quando está jogando com confiança. A questão não é se ela deve sair antes da Copa do Mundo, mas se a Europa pode se tornar o próximo passo em sua carreira depois disso. Por enquanto, o Gotham oferece a estabilidade e a plataforma de que Shaw precisa para mostrar a todos o quão criativa e letal ela pode ser.