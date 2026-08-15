Negócios e transferências recordes se tornaram a norma para integrantes da seleção feminina dos Estados Unidos em 2026.

Tudo começou com Trinity Rodman, que praticamente teve uma regra criada em torno dela. A "Regra do Jogador de Alto Impacto", comumente chamada de "Regra Rodman", foi introduzida para ajudar os clubes da NWSL a manter jogadoras de elite, como a estrela do Washington Spirit. Rodman acabou renovando com o Spirit em um contrato de mais de US$ 2 milhões por ano, apesar do interesse de vários dos principais clubes europeus.

Enquanto Rodman permaneceu na NWSL, outras jogadoras da USWNT se transferiram tanto para a liga quanto para o exterior. A atacante Cat Macario deixou o Chelsea para se juntar ao San Diego Wave em um acordo recorde de até US$ 8 milhões, enquanto a capitã da USWNT, Lindsey Heaps, deixou o OL Lyonnes para o Denver Summit. Ambas as mudanças representaram retornos para casa. Enquanto isso, a volante da USWNT Sam Coffey deixou o Portland Thorns para o Manchester City, em busca de experiência na Inglaterra e de uma oportunidade para completar seu jogo.

Também houve movimentação significativa dentro da NWSL, com as meio-campistas da USWNT Claire Hutton, Croix Bethune e Ally Sentnor trocando de clube.

Agora, com menos de um ano restante até a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027 e com as janelas de transferências começando a se fechar, ainda há tempo para várias americanas considerarem suas opções. É um período crucial, especialmente com a técnica da USWNT, Emma Hayes, enfatizando repetidamente a importância da forma nos clubes.

GOAL analisa quatro jogadoras que têm motivos para considerar seus futuros, seja no curto ou no longo prazo.