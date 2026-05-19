Em entrevista à Sky Sports, Guardiola falou sobre as crescentes especulações em torno de seus dez anos no cargo, depois que o empate de 1 a 1 do Manchester City com o Bournemouth acabou oficialmente com as esperanças do time de conquistar o título. O resultado deixou o City com 78 pontos, permitindo que o Arsenal garantisse o campeonato com uma vantagem inalcançável de quatro pontos (82 pontos) antes da última rodada. O técnico de 55 anos, que conquistou seis títulos da liga durante seu ilustre reinado, esclareceu sua situação contratual. “Ouçam, tenho mais um ano de contrato. Não vou dizer [uma decisão] aqui porque preciso conversar com meu presidente, com meus jogadores, com minha comissão técnica, pois quando jogamos pela FA Cup, pela classificação para a Liga dos Campeões e pela Premier League, só tenho uma coisa em mente e no meu foco: tentar levar o time ao ponto mais alto. E é isso que temos feito”, explicou.