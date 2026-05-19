Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Ficar ou partir? Pep Guardiola mantém-se evasivo sobre o futuro no Manchester City em meio a rumores de saída, mas admite que há uma “decisão” a ser tomada após perder o título da Premier League

P. Guardiola
Manchester City
Premier League
Bournemouth x Manchester City

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, revelou que uma decisão definitiva sobre seu futuro a longo prazo no Etihad Stadium será tomada no final da temporada. Após o City não ter conseguido reconquistar o título da Premier League — um empate decisivo entregou o título ao Arsenal —, o lendário técnico mantém-se evasivo quanto aos seus próximos passos, mas insiste que continua sendo o homem mais feliz do mundo por treinar o clube.

  • Guardiola se pronuncia sobre os rumores de saída

    Em entrevista à Sky Sports, Guardiola falou sobre as crescentes especulações em torno de seus dez anos no cargo, depois que o empate de 1 a 1 do Manchester City com o Bournemouth acabou oficialmente com as esperanças do time de conquistar o título. O resultado deixou o City com 78 pontos, permitindo que o Arsenal garantisse o campeonato com uma vantagem inalcançável de quatro pontos (82 pontos) antes da última rodada. O técnico de 55 anos, que conquistou seis títulos da liga durante seu ilustre reinado, esclareceu sua situação contratual. “Ouçam, tenho mais um ano de contrato. Não vou dizer [uma decisão] aqui porque preciso conversar com meu presidente, com meus jogadores, com minha comissão técnica, pois quando jogamos pela FA Cup, pela classificação para a Liga dos Campeões e pela Premier League, só tenho uma coisa em mente e no meu foco: tentar levar o time ao ponto mais alto. E é isso que temos feito”, explicou.

    • Publicidade
  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reuniões agendadas com o presidente

    Guardiola enfatizou que discutir seu futuro no meio da competição tem um impacto negativo sobre a equipe, observando que uma reunião formal ocorrerá assim que a temporada terminar completamente. “Eu poderia dizer que tenho mais um ano de contrato, e com base nas conversas que tenho tido há muitos e muitos anos, sempre pela minha experiência, quando você faz um anúncio — seja qual for o anúncio — durante a competição, o resultado é muito, muito ruim”, afirmou Guardiola. Ele acrescentou: “E, como vocês entendem, a primeira pessoa com quem tenho que conversar é o meu presidente [Khaldoon Al Mubarak], porque ambos decidimos que, quando terminarmos a temporada, vamos nos sentar e conversar. É tão simples quanto isso, e depois tomaremos a decisão.”

  • Felicidade no City e elogios ao Arsenal

    Apesar de ter perdido a disputa pelo título, o técnico catalão parabenizou com elegância a equipe de Mikel Arteta, ao mesmo tempo em que expressou seu profundo carinho pelo clube onde atua atualmente. “Em nome de todo o Manchester City e da minha equipe, parabéns ao Arsenal, a Mikel [Arteta], sua comissão técnica, equipe de apoio, todos os jogadores e torcedores por este título da Premier League — eles merecem!”, reconheceu. Refletindo sobre seu profundo vínculo com o clube de Manchester, ele declarou: “Sou o homem mais feliz do planeta por estar neste clube! Este clube é simplesmente extraordinário! É claro que a temporada acabou para nós. Queríamos chegar à última partida com nossos torcedores [na disputa], mas sei que eles virão porque viram, em 10 temporadas, muitos, muitos momentos realmente bons.”

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Adeus definitivo contra o Aston Villa?

    O Manchester City recebe o Aston Villa no domingo, em um jogo que se prevê ser uma despedida emocionante para Guardiola. Enquanto rumores sugerem que o técnico italiano Enzo Maresca está pronto para assumir o cargo, o City precisa se concentrar para uma última partida em casa antes de entrar em um período de verão marcado por grandes mudanças.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL