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Ficar ou partir? Pep Guardiola mantém-se evasivo sobre o futuro no Manchester City em meio a rumores de saída, mas admite que há uma “decisão” a ser tomada após perder o título da Premier League
Guardiola se pronuncia sobre os rumores de saída
Em entrevista à Sky Sports, Guardiola falou sobre as crescentes especulações em torno de seus dez anos no cargo, depois que o empate de 1 a 1 do Manchester City com o Bournemouth acabou oficialmente com as esperanças do time de conquistar o título. O resultado deixou o City com 78 pontos, permitindo que o Arsenal garantisse o campeonato com uma vantagem inalcançável de quatro pontos (82 pontos) antes da última rodada. O técnico de 55 anos, que conquistou seis títulos da liga durante seu ilustre reinado, esclareceu sua situação contratual. “Ouçam, tenho mais um ano de contrato. Não vou dizer [uma decisão] aqui porque preciso conversar com meu presidente, com meus jogadores, com minha comissão técnica, pois quando jogamos pela FA Cup, pela classificação para a Liga dos Campeões e pela Premier League, só tenho uma coisa em mente e no meu foco: tentar levar o time ao ponto mais alto. E é isso que temos feito”, explicou.
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Reuniões agendadas com o presidente
Guardiola enfatizou que discutir seu futuro no meio da competição tem um impacto negativo sobre a equipe, observando que uma reunião formal ocorrerá assim que a temporada terminar completamente. “Eu poderia dizer que tenho mais um ano de contrato, e com base nas conversas que tenho tido há muitos e muitos anos, sempre pela minha experiência, quando você faz um anúncio — seja qual for o anúncio — durante a competição, o resultado é muito, muito ruim”, afirmou Guardiola. Ele acrescentou: “E, como vocês entendem, a primeira pessoa com quem tenho que conversar é o meu presidente [Khaldoon Al Mubarak], porque ambos decidimos que, quando terminarmos a temporada, vamos nos sentar e conversar. É tão simples quanto isso, e depois tomaremos a decisão.”
Felicidade no City e elogios ao Arsenal
Apesar de ter perdido a disputa pelo título, o técnico catalão parabenizou com elegância a equipe de Mikel Arteta, ao mesmo tempo em que expressou seu profundo carinho pelo clube onde atua atualmente. “Em nome de todo o Manchester City e da minha equipe, parabéns ao Arsenal, a Mikel [Arteta], sua comissão técnica, equipe de apoio, todos os jogadores e torcedores por este título da Premier League — eles merecem!”, reconheceu. Refletindo sobre seu profundo vínculo com o clube de Manchester, ele declarou: “Sou o homem mais feliz do planeta por estar neste clube! Este clube é simplesmente extraordinário! É claro que a temporada acabou para nós. Queríamos chegar à última partida com nossos torcedores [na disputa], mas sei que eles virão porque viram, em 10 temporadas, muitos, muitos momentos realmente bons.”
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Adeus definitivo contra o Aston Villa?
O Manchester City recebe o Aston Villa no domingo, em um jogo que se prevê ser uma despedida emocionante para Guardiola. Enquanto rumores sugerem que o técnico italiano Enzo Maresca está pronto para assumir o cargo, o City precisa se concentrar para uma última partida em casa antes de entrar em um período de verão marcado por grandes mudanças.