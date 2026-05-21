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Ficar ou partir? Danny Rohl é alvo de especulações sobre sua “confiança” em meio a rumores de que o Rangers estaria seguindo os passos do rival do Old Firm, o Celtic, na busca por um novo técnico
Mudanças no comando técnico dos bancos de reservas do Old Firm
A pausa de verão promete trazer muitas mudanças no elenco do Rangers, com ajustes sendo feitos em uma equipe que saiu da disputa pelo título na temporada 2025-26 e acabou terminando em terceiro lugar na tabela da Premiership escocesa — 10 pontos atrás de seus acirrados rivais locais.
O Celtic, que trabalhou sob a orientação do técnico interino Martin O’Neill em algumas ocasiões nesta temporada, buscará nomear um novo técnico permanente em um futuro não muito distante.
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Rohl está seguro no Rangers ou será considerada uma mudança?
Será que o Rangers se sentiria tentado a seguir um caminho semelhante, apesar de só ter recorrido ao ex-técnico do Sheffield Wednesday, Rohl, em outubro, após tomar a decisão de encerrar a desastrosa passagem de Russell Martin, que durou 17 jogos?
Quando essa pergunta foi feita a Hutton, o ex-zagueiro do Gers — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o casino zonder cruks — disse: “O Celtic, é claro, 100%. Eles precisam de alguém e precisam disso urgentemente, eu acho, porque há uma reconstrução em andamento lá. Quanto mais cedo você contratar o técnico, mais cedo poderá começar a recrutar o que ele procura, seguir sua filosofia e planejar o futuro. Então, isso é algo que precisa acontecer.
“Acho que o Rangers vai ficar com Danny Rohl. Obviamente, [o presidente] Andrew Cavenagh se pronunciou recentemente e disse que ele é o homem certo para levar o time adiante. Definitivamente, tem havido sinais disso e eu penso da mesma forma.
“Para ser bem sincero, ele herdou uma bagunça depois de Russell Martin. Ele tirou absolutamente tudo o que podia do elenco. Ele ficou aquém. Não acho que eles tivessem a mentalidade certa para tentar cruzar a linha.
“O que eu gostei nele foi que, na janela de transferências de janeiro, ele entendeu o que o time precisava. Precisava de líderes, precisava de experiência. Achei que as contratações dele naquela janela definitivamente ajudaram o time a seguir em frente. Então, se essa é a visão dele e é assim que ele vê o time avançando, acho que isso é bom para a janela de transferências de verão.
“Então, definitivamente, acho que ele merece começar a temporada com a janela de transferências, ter uma pré-temporada completa com a equipe e partir daí. Eu confio nele neste momento.”
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McInnes é cotado para liderar mais uma campanha pelo título no Hearts
O Rangers pode se sentir tentado a manter a confiança em Rohl, já que é improvável que o nome que se destaca na lista de candidatos ao cargo de técnico — o ex-jogador do Ibrox Derek McInnes — fique disponível tão cedo.
Questionado sobre se o técnico de 54 anos desejaria outra chance de conquistar o título com o Hearts após passar pela decepção na última rodada desta temporada, Hutton disse: “Sim, claro. Acho que foi uma temporada incrível.
“Tony Bloom chega e fala sobre um plano de 10 anos para abalar o Old Firm. Ele conseguiu isso no primeiro ano, quase conquistou um título. A Jamestown Analytics agora está envolvida, e o recrutamento tem sido excelente. Eles trouxeram alguns jogadores de ligas desconhecidas, e esses caras chegaram e ganharam o prêmio de Jogador do Ano.
“Acho que o problema para eles é que agora existe a expectativa de repetirem isso e, provavelmente, alcançarem resultados ainda melhores. Eles vão sentir que podem ir lá e fazer isso. É uma temporada importantíssima para Derek McInnes e ele vai querer uma chance na Liga dos Campeões.”
Rohl assinou contrato com o Ibrox até 2028
Rohl tem contrato até o verão de 2028, portanto, deve ter tempo para deixar sua marca no Rangers e liderar a tentativa de recuperar o domínio nacional na metade azul de Glasgow.
O técnico de 37 anos não precisa ser lembrado, porém, de que está trabalhando sob os holofotes mais intensos e sob pressão implacável — o que significa que precisará mostrar sinais de otimismo e melhora rapidamente na temporada 2026-27 para evitar enfrentar mais perguntas incômodas.