Ficar ou partir? Danny Rohl é alvo de especulações sobre sua “confiança” em meio a rumores de que o Rangers estaria seguindo os passos do rival do Old Firm, o Celtic, na busca por um novo técnico

Será que o Rangers se sentiria tentado a seguir um caminho semelhante, apesar de só ter recorrido ao ex-técnico do Sheffield Wednesday, Rohl, em outubro, após tomar a decisão de encerrar a desastrosa passagem de Russell Martin, que durou 17 jogos?

Quando essa pergunta foi feita a Hutton, o ex-zagueiro do Gers — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o casino zonder cruks — disse: “O Celtic, é claro, 100%. Eles precisam de alguém e precisam disso urgentemente, eu acho, porque há uma reconstrução em andamento lá. Quanto mais cedo você contratar o técnico, mais cedo poderá começar a recrutar o que ele procura, seguir sua filosofia e planejar o futuro. Então, isso é algo que precisa acontecer.

“Acho que o Rangers vai ficar com Danny Rohl. Obviamente, [o presidente] Andrew Cavenagh se pronunciou recentemente e disse que ele é o homem certo para levar o time adiante. Definitivamente, tem havido sinais disso e eu penso da mesma forma.

“Para ser bem sincero, ele herdou uma bagunça depois de Russell Martin. Ele tirou absolutamente tudo o que podia do elenco. Ele ficou aquém. Não acho que eles tivessem a mentalidade certa para tentar cruzar a linha.

“O que eu gostei nele foi que, na janela de transferências de janeiro, ele entendeu o que o time precisava. Precisava de líderes, precisava de experiência. Achei que as contratações dele naquela janela definitivamente ajudaram o time a seguir em frente. Então, se essa é a visão dele e é assim que ele vê o time avançando, acho que isso é bom para a janela de transferências de verão.

“Então, definitivamente, acho que ele merece começar a temporada com a janela de transferências, ter uma pré-temporada completa com a equipe e partir daí. Eu confio nele neste momento.”