"Espero que alguns decidam por conta própria que não vão mais continuar", deixou claro Hummels na MagentaTV. "É preciso também abordar os jogadores que estão na casa dos 30 anos, mas que já tiveram quatro, cinco ou seis torneios para ter a chance de fazer uma boa campanha pela Alemanha ou alcançar bons resultados, e que, no entanto, não conseguiram."

No dia seguinte, porém, o ex-zagueiro do Bayern e do BVB quis esclarecer melhor suas declarações para não ser mal interpretado. O capitão Joshua Kimmich está expressamente excluído de suas exigências, segundo Hummels: “O que ainda quero dizer é: eu me referi, sem dúvida, a jogadores que tiveram exatamente essas oportunidades. Mas também gostaria de enfatizar, já que isso me foi interpretado dessa forma, que não me referi a Joshua Kimmich.”