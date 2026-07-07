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“Ficamos aquém” – Da discreta participação de Christian Pulisic na Copa do Mundo às expectativas não atendidas de Mauricio Pochettino: vencedores e perdedores na derrota da Seleção Masculina dos EUA para a Bélgica

Vencedores & perdedores
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Estados Unidos da América x Bélgica
Estados Unidos da América
Bélgica
Copa do Mundo
M. Pochettino
S. Dest
C. Pulisic

Christian Pulisic passou despercebido, Mauricio Pochettino não conseguiu cumprir as expectativas e a trajetória de sonho da seleção masculina dos EUA chegou ao fim com um duro choque de realidade contra a Bélgica.

Por quase uma semana, a Seleção Masculina dos EUA ficou em polvorosa com a situação de Folarin Balogun, depois que ele recebeu um cartão vermelho polêmico na vitória da última quarta-feira sobre a Bósnia e Herzegovina. O debate se estendeu desde a questão de saber se a decisão inicial foi justa até a suspensão da punição automática de um jogo, com a Casa Branca alegando ter exercido alguma influência sobre o processo.

A triste realidade foi que Balogun apareceu em campo, mas poucos de seus companheiros de equipe o acompanharam, e a trajetória da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo chegou a um fim abrupto com a derrota por 4 a 1 para a Bélgica.

“Não fomos bons o suficiente hoje”, disse Mauricio Pochettino após a partida. “Não precisamos encontrar outra desculpa; acho que simplesmente não fomos bons o suficiente hoje. Não jogamos da maneira que deveríamos ter jogado nem mostramos nossa qualidade.”

Pochettino insistiu em várias ocasiões que a escalação de Balogun e os comentários do presidente Donald Trump sobre a situação não influenciaram o resultado. Mas isso, no fim das contas, não muda a realidade. Depois de conquistar a imaginação da nação, o sonho da Seleção dos EUA na Copa do Mundo chegou ao fim.

“Demos tudo de nós, mas hoje simplesmente não foi nosso melhor dia”, disse Tyler Adams à FOX após a derrota.

Durante boa parte do torneio, a equipe de Pochettino parecia capaz de disputar de verdade o título. Mas as falhas que persistiram durante toda a preparação para a Copa do Mundo — especialmente na defesa — ressurgiram no pior momento possível. Os EUA cometeram quatro erros graves, a Bélgica puniu cada um deles, e o placar final poderia facilmente ter sido ainda mais desigual.

“A Bélgica foi melhor do que nós, e é isso. Ficou muito claro”, disse Pochettino.

Com os americanos mais uma vez ficando de fora das quartas de final — fase que não alcançam desde 2002 —, inevitavelmente surgirão perguntas sobre por que uma das gerações mais talentosas do país não conseguiu dar o próximo passo.

“Este era o momento de ter a oportunidade de avançar e realmente tentar fazer algo especial. Não conseguimos”, disse Adams aos repórteres.

O GOAL analisa quem saiu ganhando e quem saiu perdendo em Seattle.


  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Christian Pulisic

    Pulisic tem sido o rosto do futebol americano há pouco menos de uma década, e por um bom motivo. Ele é claramente o melhor jogador de clube que os Estados Unidos já formaram, com um título da Liga dos Campeões e vários outros troféus em seu currículo. No entanto, pela seleção nacional, ele ainda aguarda aquela atuação completa em uma Copa do Mundo — uma em que possa gravar seu nome ao lado de Landon Donovan e Clint Dempsey entre os grandes nomes.

    Talvez agora ele tenha que esperar até 2030 por essa oportunidade. Contra a Bélgica, Pulisic foi praticamente invisível, sem nenhum chute a gol, nenhuma chance criada e apenas um toque na área adversária em 59 minutos. Sim, ele saiu de campo mais cedo após sofrer uma contusão no início do segundo tempo, mas o desempenho foi, em grande parte, representativo de sua participação no torneio.

    Além da assistência contra o Paraguai e de alguns lampejos contra a Austrália e a Bósnia e Herzegovina, dá para argumentar que ele nem sequer esteve entre os cinco melhores jogadores da seleção americana neste verão. Isso dá continuidade ao que tem sido um 2026 desafiador para o atacante. Também levanta questões legítimas sobre se sua decisão de tirar uma folga no verão passado, quando os EUA estavam construindo entrosamento na Copa Ouro, acabou fazendo com que ele tivesse que correr atrás do prejuízo em um torneio em que outros pareciam mais integrados ao sistema de Pochettino.

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  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/8 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS USAAFP

    VENCEDOR: Rudi Garcia

    Rudi Garcia expressou abertamente sua decepção com a decisão da FIFA de suspender o cartão vermelho de Balogun, afirmando que a Bélgica estava contestando essa decisão não apenas por causa daquela partida, mas pelo futuro do futebol.

    A Bélgica pode ter acabado perdendo o recurso que a FIFA analisou na segunda-feira, mas Garcia resolveu tomar as rédeas da situação.

    “O que realmente importava para nós era nosso plano de jogo”, disse Garcia por meio de um intérprete após a partida. “Jogamos com maestria, com vontade e dedicação [e] agora estamos avançando. Foi uma ótima noite para nós.”

    Garcia se recusou a deixar os Red Devils perderem em Seattle e tomou a decisão ousada de deixar dois astros no banco: Kevin De Bruyne e Jeremy Doku. A decisão foi tomada com o objetivo de dar à Bélgica um perfil mais voltado para o contra-ataque no primeiro tempo e, em seguida, colocar em campo três de seus melhores atacantes — De Bruyne, Doku e Romelu Lukaku — nos últimos 45 minutos.

    O plano funcionou perfeitamente. A Bélgica neutralizou Balogun cercando-o com marcadores rápidos e, sempre que os EUA se expunham demais no ataque, os visitantes puniam os americanos. Curiosamente, Garcia observou que o confronto entre as duas seleções em março deu aos belgas algumas vantagens na preparação para a partida desta segunda-feira.

    “Nós levamos a melhor sobre eles [esta noite]”, disse Garcia. “Já tínhamos apresentado um ótimo desempenho durante os amistosos em março, o que nos ajudou [na preparação].

    “Fizemos pressão e os colocamos em algumas situações difíceis — como no terceiro gol. O goleiro cometeu um erro porque o pressionamos. Queríamos avançar e mudar o jogo.”

    Pochettino pode ter sido o técnico de maior renome neste torneio, mas não há dúvida de que Garcia foi superior a ele nas táticas nas oitavas de final.


  • VENCEDOR: Malik Tillman

    A facilidade com que a Bélgica marcou o primeiro gol pareceu desanimar alguns americanos em campo, mas Tillman se recusou a ser um deles.

    Tillman contornou o forte meio-campo da Bélgica como um maestro experiente da Copa do Mundo — apesar de este ser seu primeiro torneio — e fez mais uma jogada mágica em uma cobrança de falta. Sim, ele teve um pouco de sorte com um pequeno desvio, mas a precisão e a velocidade de sua cobrança foram excelentes.

    Além disso, ele se mostrou sólido no outro lado do campo, demonstrando um pouco da agressividade necessária para os americanos. Ele foi o único ponto positivo da seleção masculina dos EUA na segunda-feira.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Sergino Dest

    Dest tem sido um dos melhores jogadores dos Estados Unidos durante a campanha na Copa do Mundo. Infelizmente para os americanos, a partida de segunda-feira foi uma das mais difíceis que ele enfrentou com a seleção nacional.

    Como o lateral-ala bem disse, ele joga melhor quando está livre — compensando suas deficiências defensivas com sua habilidade no drible e velocidade. A Bélgica, porém, explorou ao máximo os pontos fracos de Dest na defesa. Ele certamente teve culpa no segundo gol e também não ajudou no primeiro.

    Com o craque do PSV sob pressão em uma das laterais, ele parecia muito concentrado em tentar compensar isso no ataque — levando a bola para frente de forma imprudente e em pontos que não ajudavam ninguém. Foi simplesmente uma noite decepcionante para um jogador que, fora isso, foi uma das estrelas da campanha dos Estados Unidos na Copa do Mundo.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Matt Freese

    Freese fez a defesa decisiva da partida no primeiro tempo, mantendo os EUA na disputa quando a Bélgica ameaçava assumir o controle antes do intervalo. Mas, no segundo tempo, tudo desmoronou.

    Com os EUA ainda lutando para se manterem na partida, Freese recebeu a bola perto da entrada da área e, sob pressão da Bélgica, tentou manter a posse em vez de afastar o perigo. A decisão saiu pela culatra. Ele perdeu a bola na frente do gol, deixando Hans Vanaken com uma finalização fácil e a seleção americana com um terceiro gol desanimador sofrido no pior momento possível.

    Para uma posição que parecia praticamente definida sob o comando de Mauricio Pochettino, com Freese emergindo como o titular, o debate agora será reaberto rumo ao próximo ciclo. A realidade é que a seleção dos EUA ainda não encontrou um verdadeiro sucessor para Tim Howard, que apresentou atuações dignas de um astro ao longo de quase duas décadas com a seleção nacional.

    A posição de goleiro tem sido uma das maiores dúvidas dos EUA nos últimos dois anos. Não houve nenhum destaque claro na Europa e, entre as opções da MLS, Freese tinha, sem dúvida, apresentado o argumento mais convincente. Alguns argumentarão que Matt Turner, que teve momentos brilhantes na última Copa do Mundo, merecia uma avaliação mais prolongada, embora suas recentes atuações pela seleção tenham sido irregulares — e nem sempre inteiramente por culpa dele.

    Ainda não se sabe se a resposta está dentro desse grupo ou se virá de um jogador mais jovem fora do elenco atual. Mas, se a seleção dos EUA quiser dar mais um passo à frente, essa é uma posição que precisa ser resolvida.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Mauricio Pochettino

    Pochettino foi contratado por um valor elevado devido à sua reputação e à sua capacidade de tirar o melhor proveito dos elencos à sua disposição. Durante sua primeira semana no cargo, perguntaram-lhe até onde ele poderia levar esse grupo da Seleção Masculina dos Estados Unidos, e ele apontou, com confiança, pelo menos as quartas de final.

    Pelas suas próprias expectativas e padrões, então, isso não foi bom o suficiente.

    “É muito doloroso ser eliminado”, disse Pochettino por meio de um intérprete. “Nós realmente nos divertimos muito juntos e o resultado de hoje dói.”

    Os EUA perderam nas oitavas de final no Catar e foram eliminados na mesma fase em casa, diante de uma torcida barulhenta em Seattle. Sim, os americanos conquistaram uma vitória tão esperada na fase eliminatória ao longo do caminho, mas isso aconteceu em parte porque a Copa do Mundo ampliada para 48 seleções introduziu uma rodada adicional.

    Haveria mais motivos para otimismo se os EUA tivessem dado trabalho na segunda-feira. Em vez disso, eles nunca entraram de cabeça no jogo e, em alguns momentos, pareceram mal preparados. Essa não foi a equipe proativa que jogou com confiança nas duas primeiras partidas, nem a que mostrou resiliência contra a Bósnia e Herzegovina. Esse foi um time que desistiu quando os holofotes estavam mais intensos.

    “Hoje não fomos a mesma equipe que, durante o torneio, mostrou qualidade”, disse ele. “Foi um dia muito ruim, não foi o nosso dia, tanto coletivamente quanto individualmente. Precisamos aceitar que, às vezes, esse tipo de coisa acontece, mas, na Copa do Mundo, quando isso ocorre, você não tem outra chance... Quando isso acontece na fase eliminatória, você está fora.”

    Foi, sem dúvida, uma das piores atuações da seleção americana em uma partida eliminatória da Copa do Mundo nos tempos modernos. Justo ou não, a responsabilidade recai sobre o técnico. Pochettino, cujo contrato termina após este torneio, admite ter um futuro incerto, mas não fechou completamente a porta quando questionado sobre a possibilidade de prolongar sua permanência.

    “Acho que temos um ótimo relacionamento, mas agora não é o momento de falar sobre isso”, disse Pochettino. “Acho que agora é hora de analisar, de avaliar o torneio, sabe, e com certeza nas próximas semanas poderemos começar a conversar, se a federação quiser conversar.”

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Charles De Ketelaere

    Charles De Ketelaere sempre foi um jogador intrigante: um “10” em termos de mentalidade, mas aparentemente esculpido com o físico de um centroavante, com 6 pés e 4 polegadas de altura. Às vezes, ele pareceu dividido entre essas duas identidades, sem saber ao certo se sua melhor função é a de criador ou a de artilheiro. Essa tensão ajudou a definir sua passagem difícil pelo AC Milan antes de ele encontrar seu lugar na Atalanta.

    Contra os EUA na segunda-feira, ele mostrou por que, aos 25 anos, ainda há tanto o que admirar nele. Sim, seu primeiro gol foi um simples toque após uma jogada mal executada da seleção americana, mas o segundo foi puro poder, quando ele superou Tim Ream para marcar de cabeça. Foram seus dois primeiros gols no torneio e, para a Bélgica, não poderiam ter vindo em melhor hora.