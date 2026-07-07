“Ficamos aquém” – Da discreta participação de Christian Pulisic na Copa do Mundo às expectativas não atendidas de Mauricio Pochettino: vencedores e perdedores na derrota da Seleção Masculina dos EUA para a Bélgica

Por quase uma semana, a Seleção Masculina dos EUA ficou em polvorosa com a situação de Folarin Balogun, depois que ele recebeu um cartão vermelho polêmico na vitória da última quarta-feira sobre a Bósnia e Herzegovina. O debate se estendeu desde a questão de saber se a decisão inicial foi justa até a suspensão da punição automática de um jogo, com a Casa Branca alegando ter exercido alguma influência sobre o processo.

A triste realidade foi que Balogun apareceu em campo, mas poucos de seus companheiros de equipe o acompanharam, e a trajetória da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo chegou a um fim abrupto com a derrota por 4 a 1 para a Bélgica.

“Não fomos bons o suficiente hoje”, disse Mauricio Pochettino após a partida. “Não precisamos encontrar outra desculpa; acho que simplesmente não fomos bons o suficiente hoje. Não jogamos da maneira que deveríamos ter jogado nem mostramos nossa qualidade.”

Pochettino insistiu em várias ocasiões que a escalação de Balogun e os comentários do presidente Donald Trump sobre a situação não influenciaram o resultado. Mas isso, no fim das contas, não muda a realidade. Depois de conquistar a imaginação da nação, o sonho da Seleção dos EUA na Copa do Mundo chegou ao fim.

“Demos tudo de nós, mas hoje simplesmente não foi nosso melhor dia”, disse Tyler Adams à FOX após a derrota.

Durante boa parte do torneio, a equipe de Pochettino parecia capaz de disputar de verdade o título. Mas as falhas que persistiram durante toda a preparação para a Copa do Mundo — especialmente na defesa — ressurgiram no pior momento possível. Os EUA cometeram quatro erros graves, a Bélgica puniu cada um deles, e o placar final poderia facilmente ter sido ainda mais desigual.

“A Bélgica foi melhor do que nós, e é isso. Ficou muito claro”, disse Pochettino.

Com os americanos mais uma vez ficando de fora das quartas de final — fase que não alcançam desde 2002 —, inevitavelmente surgirão perguntas sobre por que uma das gerações mais talentosas do país não conseguiu dar o próximo passo.

“Este era o momento de ter a oportunidade de avançar e realmente tentar fazer algo especial. Não conseguimos”, disse Adams aos repórteres.

O GOAL analisa quem saiu ganhando e quem saiu perdendo em Seattle.



