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Fez sucesso em Hollywood! Son Heung-min é "dinheiro muito bem gasto" para a MLS e o LAFC, já que o ex-astro do Tottenham ajuda a abrir novos mercados
Son deixou o Tottenham para se juntar a Ohtani em Los Angeles
Son sabia no que estava se metendo ao concordar em rumar para a Califórnia após 10 anos memoráveis no Tottenham. Ele saiu como capitão campeão da Liga Europa, encerrando um jejum de 17 anos sem títulos no norte de Londres.
Levando em conta seu grande apelo popular, esperava-se muito do experiente atacante na MLS. Ele recebeu a missão de causar um impacto semelhante ao desfrutado pelo GOAT argentino Lionel Messi no Inter Miami.
Sempre seria difícil para o talentoso jogador de 34 anos igualar um dos melhores do ramo, ao menos em campo, mas sua presença em Los Angeles vai muito além da capacidade esportiva.
Son é um dos jogadores mais vendáveis do planeta e agora se vê dividindo uma cidade com a superestrela da MLB Shohei Ohtani, do LA Dodgers. Juntos, dois ícones globais ajudaram a derrubar barreiras e despertar interesse.
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Son foi uma história de sucesso para a MLS e o LAFC?
Com isso em mente, ao levar em conta 19 gols e uma participação no Jogo das Estrelas, Son foi uma história de sucesso atuando à sombra das colinas de Hollywood? Respondendo a essa pergunta, o ex-goleiro da MLS Hislop, falando com exclusividade à GOAL por meio da casa de jogos de futebol e odds, disse: “Foi. Acho que foi, sem dúvida.
“Ele mostrou que ainda tem mais do que o suficiente para competir neste nível, certamente na Major League Soccer. E, em termos de abrir o mercado asiático para a MLS, particularmente a enorme população asiática em LA.
“Acho que, sob a perspectiva de investimento, sob a perspectiva de valor, foi um dinheiro muito bem gasto. E, do ponto de vista esportivo, foi um dinheiro muito bem gasto para a Major League Soccer.”
Son está aproveitando seu tempo nos Estados Unidos
Son, que tem plena consciência do seu status de celebridade e nunca tenta se esquivar disso, vem aproveitando seu tempo nos Estados Unidos. Ele disse recentemente à GOAL sobre ter se tornado um modelo para milhões ao redor do mundo: “Se eu for sincero, nunca sinto que isso seja algo garantido.
“Eu sei que as pessoas querem ouvir ou querem ver muitas coisas sobre o que eu faço, e sou muito aberto a isso. Acho que as pessoas merecem saber o que estamos fazendo, o que estamos mostrando, porque elas dão um apoio incrível. Tento arrumar tempo sempre que posso. Eu realmente levo essa responsabilidade a sério.”
Ele acrescentou: “Nem todo mundo vai ser meu fã, mas eu ainda tento ser eu mesmo. Tento ser humilde. Tento ser grato às pessoas que sempre me apoiam. Esse sou eu. Nunca mostro algo falso nas coisas que faço.”
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Opções de extensão podem manter Son no LA até 2029
É essa natureza humilde que fez Son cair nas graças dos torcedores de Seul a Los Angeles, passando por Hamburgo, Leverkusen e Londres. Ele já disse sobre sempre dar tudo de si por qualquer causa: “Eu amo a bola. Amo os torcedores e amo meus companheiros de time.
“Desde me apaixonar quando era criança, apenas correndo atrás da bola, chutando a bola e comemorando com os garotos. Acho que isso é provavelmente o que eu mais amo. Quando estou estressado, sempre jogo futebol. É por isso que estou aqui: estou aproveitando o esporte. Até o fim, acho que, provavelmente, é o único amor que eu tenho.”
Son ama o futebol, e o jogo retribui esse amor. As muitas qualidades que ele tem a oferecer, dentro e fora de campo, estão sendo plenamente abraçadas nos Estados Unidos, e seu lucrativo contrato conta com opções de extensão que podem mantê-lo em seu ambiente atual até 2029.
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