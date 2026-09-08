Son sabia no que estava se metendo ao concordar em rumar para a Califórnia após 10 anos memoráveis no Tottenham. Ele saiu como capitão campeão da Liga Europa, encerrando um jejum de 17 anos sem títulos no norte de Londres.

Levando em conta seu grande apelo popular, esperava-se muito do experiente atacante na MLS. Ele recebeu a missão de causar um impacto semelhante ao desfrutado pelo GOAT argentino Lionel Messi no Inter Miami.

Sempre seria difícil para o talentoso jogador de 34 anos igualar um dos melhores do ramo, ao menos em campo, mas sua presença em Los Angeles vai muito além da capacidade esportiva.

Son é um dos jogadores mais vendáveis do planeta e agora se vê dividindo uma cidade com a superestrela da MLB Shohei Ohtani, do LA Dodgers. Juntos, dois ícones globais ajudaram a derrubar barreiras e despertar interesse.