O livro sobre a Copa do Mundo de 2026 está quase fechado. Sim, o torneio terminou há mais de uma semana, mas ele ainda meio que permanece no ar. É isso que as Copas do Mundo fazem: ficam na memória, levam um tempinho para serem totalmente assimiladas. Isso é especialmente verdade em uma edição com 48 seleções, em que as histórias levam algum tempo para se acomodar.

Claro, a grande questão desta Copa do Mundo foi todo o seu lado americano. Seja pela logística, pelos ingressos ou até pela política, houve muitas dúvidas sobre se um torneio sediado nos EUA realmente funcionaria. E Jenny Taft, que cobriu tudo isso em grande profundidade pela FOX, garante que foi um sucesso absoluto.

"Cobri seis Copas do Mundo, o que é impressionante e uma honra em todos os sentidos. Foi diferente na América. E, embora a Rússia tenha tido seus destaques e o Catar tenha tido destaques, um lugar em relação ao qual eu realmente não sabia o que esperar, tê-la aqui na América foi algo inacreditável e melhor do que eu poderia ter imaginado", ela diz à GOAL.

Taft esteve lá de uma forma que poucos outros estiveram. A repórter americana cobriu a USMNT em grande profundidade durante sua campanha e foi uma voz constante narrando os altos e baixos da equipe.

"Achei que o time era um grupo muito unido. A parte mais difícil de qualquer Copa do Mundo é que ela pode acabar para todo mundo, menos para a Espanha. Então, quando [a USMNT] perdeu e tudo terminou de forma abrupta, foi muito triste por causa da jornada especial que esse grupo viveu. Isso acaba de forma muito repentina. A comissão técnica era muito próxima. Eles tinham uma cultura", acrescenta Taft.

E, quando foi eliminada pela Bélgica, ela voltou seu foco para outro lugar. Taft cobriu a seleção francesa e também esteve lá oferecendo sua visão durante a própria final.

"Tenho um pouco de relação com eles desde 2018. Então foi legal vê-los novamente e sentir que eles também confiavam em mim como repórter para estar por perto da equipe", diz ela sobre cobrir a França.

Para Taft, então, foi um verão maravilhoso, tanto como jornalista quanto como fã de futebol. E ela falou sobre tudo isso na edição mais recente de Mic'd Up, uma série recorrente em que a GOAL recorre à perspectiva de analistas, narradores e outros comentaristas sobre o estado do futebol nos EUA e no exterior.

NOTA: Esta entrevista foi levemente editada por questões de brevidade e clareza.