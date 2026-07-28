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Jenny Taft GFXGOAL
Thomas Hindle

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‘Fez o esporte avançar aqui em todos os sentidos’ - Jenny Taft, da FOX, avalia o desempenho da USMNT, a campanha de Cabo Verde e o crescimento do futebol nos Estados Unidos após a Copa do Mundo

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M. Pochettino

Mic’d Up: Jenny Taft, da Fox, elogiou a camaradagem da seleção masculina dos EUA e insistiu que a Copa do Mundo pode ser uma plataforma de lançamento para futuros fãs de futebol.

O livro sobre a Copa do Mundo de 2026 está quase fechado. Sim, o torneio terminou há mais de uma semana, mas ele ainda meio que permanece no ar. É isso que as Copas do Mundo fazem: ficam na memória, levam um tempinho para serem totalmente assimiladas. Isso é especialmente verdade em uma edição com 48 seleções, em que as histórias levam algum tempo para se acomodar.

Claro, a grande questão desta Copa do Mundo foi todo o seu lado americano. Seja pela logística, pelos ingressos ou até pela política, houve muitas dúvidas sobre se um torneio sediado nos EUA realmente funcionaria. E Jenny Taft, que cobriu tudo isso em grande profundidade pela FOX, garante que foi um sucesso absoluto.

"Cobri seis Copas do Mundo, o que é impressionante e uma honra em todos os sentidos. Foi diferente na América. E, embora a Rússia tenha tido seus destaques e o Catar tenha tido destaques, um lugar em relação ao qual eu realmente não sabia o que esperar, tê-la aqui na América foi algo inacreditável e melhor do que eu poderia ter imaginado", ela diz à GOAL.

Taft esteve lá de uma forma que poucos outros estiveram. A repórter americana cobriu a USMNT em grande profundidade durante sua campanha e foi uma voz constante narrando os altos e baixos da equipe.

"Achei que o time era um grupo muito unido. A parte mais difícil de qualquer Copa do Mundo é que ela pode acabar para todo mundo, menos para a Espanha. Então, quando [a USMNT] perdeu e tudo terminou de forma abrupta, foi muito triste por causa da jornada especial que esse grupo viveu. Isso acaba de forma muito repentina. A comissão técnica era muito próxima. Eles tinham uma cultura", acrescenta Taft.

E, quando foi eliminada pela Bélgica, ela voltou seu foco para outro lugar. Taft cobriu a seleção francesa e também esteve lá oferecendo sua visão durante a própria final.

"Tenho um pouco de relação com eles desde 2018. Então foi legal vê-los novamente e sentir que eles também confiavam em mim como repórter para estar por perto da equipe", diz ela sobre cobrir a França.

Para Taft, então, foi um verão maravilhoso, tanto como jornalista quanto como fã de futebol. E ela falou sobre tudo isso na edição mais recente de Mic'd Up, uma série recorrente em que a GOAL recorre à perspectiva de analistas, narradores e outros comentaristas sobre o estado do futebol nos EUA e no exterior. 

NOTA: Esta entrevista foi levemente editada por questões de brevidade e clareza.

  • usmnt Getty Images

    No verão da USMNT

    GOAL: Agora que a poeira baixou, como você avalia o verão da USMNT? Foi um sucesso? Talvez tenha ficado um pouco abaixo do esperado? Como você colocaria isso agora?

    TAFT: Pensei muito sobre isso e acho que quase duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo.

    Podemos olhar para aquele time como um todo e para a forma como ele fez um país ficar ao seu lado e se empolgar. Minha mãe, meus amigos e todo mundo que eu conheço estavam me mandando mensagem sobre a U.S. Soccer de maneiras novas, algo que nunca tinha acontecido antes, então isso pode ser um sucesso. Houve progresso esportivo, todo mundo cantando "Country Roads" junto e os torcedores que compareceram ao estádio. Tenho a sensação de que a U.S. Soccer vinha esperando por esses momentos e por esse apoio, e foi algo incrível. Foi mesmo... eu não conseguia deixar de pensar em como era legal sentar e ouvir "Country Roads", com a torcida cantando o nome de Mauricio Pochettino, e ele quase emocionado. Não dá para desligar a emoção de uma Copa do Mundo e o que isso significa.

    Eu achei que o time era um grupo muito unido... Às vezes, nós, repórteres, exageramos ao dizer que "o clima é bom". Quase senti que estava dizendo isso vezes demais, mas era tudo isso mesmo. O time gostava muito, muito um do outro. Eles giravam em torno um do outro. Acreditavam um no outro. Foi algo realmente especial. Então, embora isso tenha sido muito positivo, podemos ficar extremamente decepcionados com a forma como perderam, e eles sabem disso.

    Foi uma derrota constrangedora que, acho, esses jogadores não vão superar por muito tempo. Mas eu ainda acho que isso fez o esporte avançar aqui nos Estados Unidos em todos os sentidos? Acabei de entrar na cidade aqui. Vi muitas camisas em crianças, e não só camisas dos EUA. Isso é incrível. Talvez eu esteja percebendo isso mais do que no passado. É bem louco pensar que vamos dizer que fizemos parte do verão de 2026.

    • Publicidade
  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    O que isso significou para o futebol nos Estados Unidos

    GOAL: Qual a importância, na sua opinião, de ter o apoio do país, especialmente para os EUA neste momento, que talvez precisassem de uma força de união?

    TAFT: Teve, sim, e acho que todos nós podemos simplesmente sentir muito orgulho de que esses torcedores do mundo todo vieram para os Estados Unidos e simplesmente se apaixonaram pelo país. Isso foi muito revigorante. Foi muito revigorante ouvir meus amigos em Boston dizerem: "você ouviu falar dos escoceses?" E eu pensei: "sim!"

    Eu adorei cada meme. Adorei meus amigos, que nunca assistiram a futebol, me mandando fotos de Erling Haaland por mensagem. Adorei tudo isso. Ver todos os torcedores do mundo todo irem aos Estados Unidos, se apaixonarem pelo país, levarem o molho ranch para casa, todos nós vimos cada um desses memes, mas isso é uma coisa linda.

    GOAL: Você esperava essa energia e essa união dos torcedores?

    TAFT: Eu esperava, sim. Eu sentia que, assim que começasse, até chegar o primeiro dia, era como se todos nós estivéssemos pensando: quando isso vai acontecer? Quando esse trem vai começar a andar? Eu tinha visto os torcedores argentinos dominarem o Catar. Acho que todos nós sabíamos que [a energia] ia chegar. E ganhou força de uma maneira incrível e, com os recordes de audiência que foram estabelecidos, eu adorei. Isso me deixou muito animada ao ver que as pessoas estavam empolgadas com o futebol da melhor forma possível.

    Também me sinto orgulhosa do que a Fox Sports apresentou. Penso muito nisso: em uma Copa do Mundo, claro, diante das câmeras, mas também nos bastidores, tenho muitos colegas incríveis que também ficaram longe de suas famílias por seis semanas e trabalharam horas insanas. E os 104 jogos são algo absurdo. A Fox adora um grande evento, mas 104 partidas é algo bem difícil até de compreender quando você fala isso, e a quantidade de cenários itinerantes, então houve muita gente que fez isso acontecer. Gosto de pensar no quanto todos nós podemos nos orgulhar do produto final e de que, esperançosamente, entregamos ao público realmente tudo o que ele queria para viver esta Copa do Mundo.


  • Cape Verde fansGetty

    No formato expandido

    GOAL: Você acha que uma Copa do Mundo com 48 seleções funcionou? Como você vê isso agora?

    TAFT: Acho que funcionou. Quer dizer, Cabo Verde é o exemplo perfeito de que funcionou. Lembro de encontrar o técnico no sorteio da Copa do Mundo, em D.C., e ele estava simplesmente feliz por estar ali. Acho que o assessor de imprensa era tipo amigo dele, e ele disse: "Olha pra gente!", e eles foram essa história incrível neste torneio, e todos nós vamos lembrar de Cabo Verde da Copa do Mundo da FIFA de 2026.

    Também há coisas que você nunca consegue prever. Sempre vão existir coisas malucas em uma Copa do Mundo, além de histórias e jogadores que têm essa festa de apresentação incrível. Eu adoro o fato de que não sabíamos o que íamos receber e recebemos muito, muito mais.

    GOAL: Você teve alguma história favorita? Ou alguma parte da cobertura de que mais gostou?

    TAFT: É difícil para mim não pensar em Cabo Verde. Pensei em Curaçao com toda a fé deles e os cantos cristãos. Também adorei ver a oração de Mark McKenzie e dos Estados Unidos.

    Vamos ter esse exemplo, e vamos ouvir isso de tantos atletas no futuro, e eles vão dizer: "Bem, eu me lembro de ter assistido àquele verão". Então isso é legal para mim. Adorei estar perto da seleção francesa porque tenho um pouco de relação com eles desde 2018. Então foi legal vê-los de novo e sentir que eles também confiavam em mim como repórter para estar perto da equipe. Isso significou muito para mim, poder continuar essas relações com a seleção francesa, e fiquei chateada porque eles perderam. Mas, considerando o quão bem a Espanha pareceu no fim, acho que fez bastante sentido.

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  • Spain World Cup 2026 ChampionsGetty

    Sobre o legado da Copa do Mundo

    GOAL: E, para encerrar, qual você acha que será o legado desta Copa do Mundo quando olharmos para trás daqui a 10, 20, talvez 50 anos?

    TAFT: Não sei se já temos noção do tamanho desse legado. Acho que será um verão do qual vamos nos lembrar por ter mudado as coisas e aberto caminho para tantos atletas incríveis no futuro. Sinceramente, ainda não sei. Sei que tenho orgulho do que fizemos com a Fox TV. Acho que o legado ainda é difícil até de descrever. Tenho muito orgulho de todos nós termos feito parte disso de alguma forma, por menor que tenha sido.