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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Feyenoord x Inter AO VIVO, escalações oficiais: Pio Esposito, e não Bonny; Spence novamente pela direita

Feyenoord
Inter de Milão
Liga dos Campeões
Feyenoord x Inter de Milão

Acompanhe Feyenoord x Inter: jogo da 4ª rodada da Champions League

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Não é a última chance, mas, se a Inter ainda quiser sonhar com uma vaga entre as oito primeiras equipes da fase de liga da Champions League 2026/2027, que se classificam diretamente para as oitavas de final, precisa vencer o confronto das 21h contra o Feyenoord, no De Kuip, em Roterdã.

A Inter vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk e precisa voltar a somar três pontos para seguir sua trajetória na competição europeia, que ficou mais complicada após duas derrotas consecutivas para Bruges e Real Madrid. Os holandeses, por sua vez, vêm de uma derrota por 1 a 0 fora de casa para o Betis.

FEYENOORD-INTER

GOLS: -

  • FEYENOORD X INTER: ESCALAÇÕES OFICIAIS E FICHA TÉCNICA

    Feyenoord- Inter

    Gols: -

    Feyenoord (4-2-3-1): Ernst; Read, Kraaijeveld, Marmol, Lopez; Targhalline, Vanhoutte, Zechiel; Moussa, Ferri, Valente.

    Técnico: Van Bronckhorst.

    Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

    Técnico: Chivu.

    Árbitro: Nyberg (SVE)

    Cartões amarelos: -

    Expulsos: -

  • GOLS E MELHORES LANCES

    0' A bola rola às 21h no De Kuip, em Roterdã

    AQUI: INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E O LANCE A LANCE

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