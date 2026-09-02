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Feyenoord avança para contratar Reiss Nelson após rescisão de contrato com o Arsenal
Feyenoord pressiona pelo retorno de Nelson
De acordo com Voetbalzone, o Feyenoord trabalha para concluir a contratação do ponta inglês Reiss Nelson após a rescisão amigável de seu contrato com o Arsenal. O atacante de 26 anos agora está livre no mercado, o que permite ao clube holandês negociar sua chegada fora das restrições padrão do prazo de transferências.
Nelson já passou a temporada 2021-22 emprestado no De Kuip, tornando-se rapidamente um favorito da torcida sob o comando do então técnico Arne Slot. Sua familiaridade com o ambiente do clube e a forte relação com os torcedores tornaram uma reunião uma opção atraente para ambas as partes.
A diretoria do Feyenoord vê a transferência sem custos como uma oportunidade de baixo risco e alta recompensa para reforçar suas opções pelos lados do ataque para a campanha que está por vir.
- AFP
Histórico comprovado no De Kuip
A passagem inicial de Nelson por Roterdã foi marcada por contribuições significativas durante a memorável campanha do Feyenoord até a final inaugural da UEFA Europa Conference League, em 2022. O ponta somou quatro gols e sete assistências em 32 partidas por todas as competições.
Seu drible agudo, a velocidade pelo lado do campo e a mentalidade para grandes jogos foram cruciais durante sua passagem anterior pelo futebol holandês. Essas atuações impressionantes lançaram as bases para sua afinidade contínua com o clube.
O próprio jogador segue muito aberto a retornar a Roterdã, onde teve alguns dos minutos mais consistentes como titular em sua carreira profissional.
Fim do capítulo no Arsenal
A transferência acontece depois de Nelson encerrar oficialmente sua longa ligação com o Arsenal, clube em que foi criado. Depois de passar pela academia Hale End, o atacante nascido em Londres fez 90 partidas pelo time principal do Arsenal, marcando 8 gols e dando 9 assistências.
Apesar de ter assinado uma renovação de contrato em 2023, as poucas oportunidades como titular sob o comando de Mikel Arteta levaram à decisão de buscar um novo desafio. Em seguida, passagens por empréstimo foram avaliadas antes de ambas as partes concordarem em seguir caminhos separados em comum acordo.
Nelson agora está focado em garantir uma plataforma permanente onde possa jogar regularmente e se firmar como titular principal no ataque.
- Getty Images Sport
Flexibilidade de agente livre para Rotterdam
Como Nelson está sem contrato, o Feyenoord não está sujeito ao prazo de transferência até a meia-noite para concluir sua inscrição em jogos domésticos. No entanto, as regras de inscrição do elenco para competições europeias vão ditar a velocidade das negociações finais.
Assim que os termos do contrato forem finalizados, o ponta passará por exames médicos de rotina antes de assinar em Roterdã.
Os torcedores do Feyenoord vão aguardar ansiosamente seu anúncio oficial, na expectativa de ver o atacante inglês vestir a camisa rubro-branca mais uma vez em De Kuip.
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