De acordo com Voetbalzone, o Feyenoord trabalha para concluir a contratação do ponta inglês Reiss Nelson após a rescisão amigável de seu contrato com o Arsenal. O atacante de 26 anos agora está livre no mercado, o que permite ao clube holandês negociar sua chegada fora das restrições padrão do prazo de transferências.

Nelson já passou a temporada 2021-22 emprestado no De Kuip, tornando-se rapidamente um favorito da torcida sob o comando do então técnico Arne Slot. Sua familiaridade com o ambiente do clube e a forte relação com os torcedores tornaram uma reunião uma opção atraente para ambas as partes.

A diretoria do Feyenoord vê a transferência sem custos como uma oportunidade de baixo risco e alta recompensa para reforçar suas opções pelos lados do ataque para a campanha que está por vir.