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Festa de quatro gols! Como a Argentina atropelou a Bolívia para dar início à turnê de retorno para casa
Argentina passeia e vence por quatro gols no retorno para casa em Córdoba
A Argentina abriu sua série em casa pós-Copa do Mundo com uma imponente vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia em amistoso internacional, no Estádio Mario Alberto Kempes. Lionel Scaloni escalou uma formação inicial equilibrada, com campeões do mundo já consagrados ao lado de jovens talentos emergentes.
Lautaro Martinez abriu o placar aos 15 minutos, aproveitando o passe preciso de Alexis Mac Allister para quebrar o empate sem gols.
Nico Paz ampliou a vantagem pouco antes do intervalo, encobrindo Guillermo Viscarra com categoria após assistência de Exequiel Palacios.
- Fotobaires
Cabeçada de Romero e finalização tardia de Lopez completam atuação dominante
A equipe de Scaloni manteve o controle após o intervalo, ampliando a vantagem aos oito minutos do segundo tempo. Paz virou garçom e cobrou escanteio preciso para o zagueiro Cristian Romero marcar de cabeça no segundo pau.
A Argentina controlou o ritmo por meio da posse de bola antes de Leonel Flores criar uma oportunidade para o quarto gol no fim.
O atacante do Palmeiras Jose Lopez aproveitou o rebote para marcar seu primeiro gol pela seleção principal.
Scaloni utiliza a profundidade do elenco durante janela de testes
A partida ofereceu a Scaloni oportunidades valiosas para fazer rodízio no elenco, dando minutos a jovens talentos, incluindo Agustin Giay e Gianlucca Prestianni. O técnico elogiou a fome coletiva dos líderes veteranos, que mantiveram alta intensidade durante toda a partida.
A Bolívia teve dificuldade para levar perigo a Emiliano Martinez no gol argentino, permanecendo presa em seu próprio campo.
As combinações fluidas de passes da Argentina produziram chances de ataque constantes.
- Fotobaires
Argentina se prepara para os próximos amistosos contra adversários africanos
A Argentina encerra sua estadia em Córdoba enquanto se prepara para o segundo jogo de sua série de três partidas contra Burkina Faso. A equipe de Scaloni depois fecha a janela internacional contra Benin.
A Bolívia se reorganiza após a derrota para se preparar para seus próximos compromissos competitivos.
A Argentina busca manter sua boa fase ao longo da série.
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