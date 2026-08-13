Ferran Torres-PSG, negócio fechado: o Barcelona aceitou a oferta de 50 milhões pelo herói da Espanha na Copa do Mundo

Ferran Torres é, de fato, um novo jogador do Paris Saint-Germain. O clube francês havia formalizado uma oferta ao Barcelona de cerca de 50 milhões de euros, proposta que os catalães aceitaram, levando ao fechamento da operação.





A negociação entre os dois clubes, segundo Marca, já está fechada, e agora resta apenas a luz verde em breve e a oficialização. Também facilita a transferência a posição do jogador: Torres, autor do gol com o qual a Espanha venceu a Copa do Mundo na final contra a Argentina, já teria chegado há tempos a um acordo de princípio com o PSG, pronto para recebê-lo e lhe dar um papel importante no setor ofensivo.



