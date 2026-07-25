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Ferran Torres para o PSG? O Barcelona define a data decisiva para o herói da Copa do Mundo, enquanto Luis Enrique planeja uma operação de transferência a preço reduzido
Futuro do herói da Copa do Mundo está em dúvida
Apenas uma semana depois de marcar o gol da vitória na prorrogação pela Espanha, em uma tensa final da Copa do Mundo contra a Argentina, Torres está dominando as manchetes sobre transferências. O jogador de 26 anos está atualmente curtindo férias pós-torneio em Ibiza, mas seu futuro imediato no clube está chegando a um ponto crucial. De acordo com o Mundo Deportivo, o Blaugrana agendou uma reunião presencial com seu atacante estrela para a próxima semana. O gigante catalão quer resolver rapidamente a situação contratual do jogador, enquanto o PSG acompanha de perto o desenrolar dos acontecimentos.
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PSG está pronto para uma onda de contratações
Mesmo antes de suas atuações heroicas pela La Roja no cenário mundial, Torres já era um dos principais alvos do PSG. Segundo oFoot01, os campeões franceses estariam dispostos a oferecer € 35 milhões (£ 30 milhões/$ 40 milhões) para garantir seus serviços neste verão. Notícias na Espanha sugerem que o atacante já pode ter chegado a um acordo de princípio com a equipe de Luis Enrique. A perspectiva de Torres se reunir com o ex-técnico da Espanha em Paris é extremamente atraente para o time da Ligue 1.
Joan Laporta e a diretoria do Barcelona estão bem cientes dessa ameaça. A relação entre os dois clubes continua tensa, e perder um jogador-chave para o PSG seria um duro golpe para os Blaugrana.
Laporta exige clareza sobre a proposta de contrato
Apesar das intensas especulações, Laporta não perdeu a esperança de manter Torres no Camp Nou. O Barcelona já propôs uma renovação de contrato, mas o jogador ainda não deu uma resposta favorável. Segundo o Mundo Deportivo, Laporta agora quer uma resposta franca e direta do atacante, pessoalmente.
Se Torres rejeitar formalmente o novo contrato, o clube passará imediatamente a considerar ofertas. O clube catalão não terá falta de interessados caso ele fique disponível. Embora o PSG esteja na liderança da disputa, suas atuações na Copa do Mundo também atraíram consultas concretas do Atlético de Madrid e de um time não identificado da Premier League.
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Prazo final em agosto para a decisão definitiva
O tempo é essencial para o Barça, agora que se aproxima o último mês da janela de transferências. O clube simplesmente não pode se dar ao luxo de deixar a situação se arrastar sem solução. O contrato atual de Torres vence em 2027, o que significa que ele já entrou nos últimos 12 meses de seu contrato. Para os blaugranas, ver seu herói da Copa do Mundo partir de graça no ano que vem é considerado um desastre absoluto. A mesma reportagem classificou a próxima reunião como decisiva. O atacante deve tomar sua decisão final antes de 1º de agosto, o que determinará, em última instância, o próximo passo em sua carreira.
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