Ferran Torres para o PSG? O Barcelona define a data decisiva para o herói da Copa do Mundo, enquanto Luis Enrique planeja uma operação de transferência a preço reduzido

Mesmo antes de suas atuações heroicas pela La Roja no cenário mundial, Torres já era um dos principais alvos do PSG. Segundo oFoot01, os campeões franceses estariam dispostos a oferecer € 35 milhões (£ 30 milhões/$ 40 milhões) para garantir seus serviços neste verão. Notícias na Espanha sugerem que o atacante já pode ter chegado a um acordo de princípio com a equipe de Luis Enrique. A perspectiva de Torres se reunir com o ex-técnico da Espanha em Paris é extremamente atraente para o time da Ligue 1.

Joan Laporta e a diretoria do Barcelona estão bem cientes dessa ameaça. A relação entre os dois clubes continua tensa, e perder um jogador-chave para o PSG seria um duro golpe para os Blaugrana.