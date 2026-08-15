Ferran Torres é um novo jogador do Paris Saint-Germain. O clube francês havia formalizado uma oferta ao Barcelona de cerca de 50 milhões de euros, proposta que os catalães aceitaram, levando ao fechamento da operação. O anúncio oficial chegou no Ferragosto.





A posição do jogador ajudou a facilitar a transferência: Torres, autor do gol com o qual a Espanha venceu a Copa do Mundo na final contra a Argentina, já havia chegado havia tempo a um acordo de princípio com o PSG, pronto para recebê-lo e lhe confiar um papel importante no setor ofensivo.



