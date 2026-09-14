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Ferran Torres minimiza atuação decisiva na vitória sobre o Brest enquanto o PSG coloca a defesa do título da Ligue 1 nos trilhos
Torres garante vitória vital
O atacante espanhol marcou o gol decisivo logo aos cinco minutos do duelo da quarta rodada na noite de domingo, aproveitando um passe errado de Joris Chotard antes de tabelar com Ousmane Dembele e finalizar com curva para o gol. Seu único gol no Stade Francis-Le Ble garantiu aos atuais campeões a primeira vitória na campanha 2026-27 da Ligue 1, encerrando uma sequência de três partidas sem vencer. O resultado suado também preservou o domínio absoluto dos parisienses sobre o Brest, que sofreu sua 13ª derrota na liga para o PSG desde que voltou à elite em 2019-20.
- AFP
Atacante prioriza o sucesso da equipe
O gol decisivo levou Torres a seis gols em suas primeiras cinco partidas pelo clube, igualando o melhor início artilheiro da história do PSG, estabelecido por Zlatan Ibrahimovic. Apesar da atuação decisiva, o reforço que chegou no verão se manteve modesto ao avaliar o desempenho no site oficial do clube.
Refletindo sobre a partida no site oficial do clube, o atacante disse: "É verdade que não foi a nossa melhor partida. Acho que fomos muito competitivos e, no fim, também é importante conquistar essa primeira vitória em um campo que sabíamos que seria difícil. Agora temos mais uma semana para descansar e nos preparar para o jogo do próximo fim de semana, que também é muito importante para nós.
"Meu gol? O que importa para mim é sempre ajudar a equipe, independentemente de quanto tempo de jogo o técnico decida me dar, e fazer a minha parte. Seja com gols, assistências ou com o meu trabalho em campo."
Campeões retomam o embalo positivo
A vitória apertada aliviou a pressão crescente sobre o técnico Luis Enrique após a surpreendente derrota por 2 a 1 para o Monaco no fim de semana anterior. A fase artilheira de Torres, depois de um hat-trick no meio de semana pela Champions League contra o Slovan Bratislava, voltou a fazer a diferença, apesar de uma atuação pouco convincente da equipe. Os três pontos dão um impulso moral oportuno aos atuais campeões, que tentam recolocar a defesa do título nos trilhos.
- AFP
Teste decisivo no cenário nacional se aproxima
Uma semana inteira de preparação aguarda o time de Enrique antes de viajar ao Stade Velodrome para um dérbi intenso contra o Marseille. O gigante francês vive uma espera ansiosa por Achraf Hakimi depois de a saída precoce do lateral-direito por lesão ainda no primeiro tempo. Seguir contando com a fase arrasadora de Torres, enquanto tenta corrigir as fragilidades defensivas, será fundamental para reduzir a diferença de cinco pontos para o Lille, líder da tabela.
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