O gol decisivo levou Torres a seis gols em suas primeiras cinco partidas pelo clube, igualando o melhor início artilheiro da história do PSG, estabelecido por Zlatan Ibrahimovic. Apesar da atuação decisiva, o reforço que chegou no verão se manteve modesto ao avaliar o desempenho no site oficial do clube.

Refletindo sobre a partida no site oficial do clube, o atacante disse: "É verdade que não foi a nossa melhor partida. Acho que fomos muito competitivos e, no fim, também é importante conquistar essa primeira vitória em um campo que sabíamos que seria difícil. Agora temos mais uma semana para descansar e nos preparar para o jogo do próximo fim de semana, que também é muito importante para nós.

"Meu gol? O que importa para mim é sempre ajudar a equipe, independentemente de quanto tempo de jogo o técnico decida me dar, e fazer a minha parte. Seja com gols, assistências ou com o meu trabalho em campo."