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imago-sport-1082721509.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

Traduzido por

Ferran Torres minimiza atuação decisiva na vitória sobre o Brest enquanto o PSG coloca a defesa do título da Ligue 1 nos trilhos

F. Torres
Brest x PSG
Brest
PSG
Campeonato Francês

Ferran Torres minimizou sua contribuição decisiva depois de garantir ao Paris Saint-Germain sua primeira vitória na Ligue 1 nesta campanha, em um sofrido triunfo por 1 a 0 sobre o Brest. O atacante espanhol marcou cedo no Stade Francis-Le Ble para encerrar o início sem vitórias dos atuais campeões após três jogos, elevando sua impressionante marca para seis gols em cinco partidas pelo clube.

  • Torres garante vitória vital

    O atacante espanhol marcou o gol decisivo logo aos cinco minutos do duelo da quarta rodada na noite de domingo, aproveitando um passe errado de Joris Chotard antes de tabelar com Ousmane Dembele e finalizar com curva para o gol. Seu único gol no Stade Francis-Le Ble garantiu aos atuais campeões a primeira vitória na campanha 2026-27 da Ligue 1, encerrando uma sequência de três partidas sem vencer. O resultado suado também preservou o domínio absoluto dos parisienses sobre o Brest, que sofreu sua 13ª derrota na liga para o PSG desde que voltou à elite em 2019-20.

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    Atacante prioriza o sucesso da equipe

    O gol decisivo levou Torres a seis gols em suas primeiras cinco partidas pelo clube, igualando o melhor início artilheiro da história do PSG, estabelecido por Zlatan Ibrahimovic. Apesar da atuação decisiva, o reforço que chegou no verão se manteve modesto ao avaliar o desempenho no site oficial do clube.

    Refletindo sobre a partida no site oficial do clube, o atacante disse: "É verdade que não foi a nossa melhor partida. Acho que fomos muito competitivos e, no fim, também é importante conquistar essa primeira vitória em um campo que sabíamos que seria difícil. Agora temos mais uma semana para descansar e nos preparar para o jogo do próximo fim de semana, que também é muito importante para nós.

    "Meu gol? O que importa para mim é sempre ajudar a equipe, independentemente de quanto tempo de jogo o técnico decida me dar, e fazer a minha parte. Seja com gols, assistências ou com o meu trabalho em campo."

  • Campeões retomam o embalo positivo

    A vitória apertada aliviou a pressão crescente sobre o técnico Luis Enrique após a surpreendente derrota por 2 a 1 para o Monaco no fim de semana anterior. A fase artilheira de Torres, depois de um hat-trick no meio de semana pela Champions League contra o Slovan Bratislava, voltou a fazer a diferença, apesar de uma atuação pouco convincente da equipe. Os três pontos dão um impulso moral oportuno aos atuais campeões, que tentam recolocar a defesa do título nos trilhos.

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    Teste decisivo no cenário nacional se aproxima

    Uma semana inteira de preparação aguarda o time de Enrique antes de viajar ao Stade Velodrome para um dérbi intenso contra o Marseille. O gigante francês vive uma espera ansiosa por Achraf Hakimi depois de a saída precoce do lateral-direito por lesão ainda no primeiro tempo. Seguir contando com a fase arrasadora de Torres, enquanto tenta corrigir as fragilidades defensivas, será fundamental para reduzir a diferença de cinco pontos para o Lille, líder da tabela.

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