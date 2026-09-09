AFP
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Ferran Torres marca hat-trick de estreia, e o PSG atropela o Slovan Bratislava para dar início à defesa do título da Champions League
Torres causa impacto imediato na Europa
O PSG iniciou a defesa do título da Champions League com uma atuação implacável e convincente, garantindo uma contundente vitória por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava. O gigante francês conquistou um triunfo dominante em casa para deixar para trás de vez seus surpreendentes problemas no cenário doméstico.
O reforço de verão Torres roubou a cena em sua estreia europeia pelo clube. O campeão mundial com a Espanha, que chegou do Barcelona na última janela de transferências, se apresentou em grande estilo ao marcar um hat-trick soberbo.
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Dembélé domina o primeiro tempo
Antes de Torres assumir o protagonismo, Ousmane Dembele foi o arquiteto da queda do Slovan. O vencedor da Bola de Ouro deixou os donos da casa com total controle do confronto ao marcar duas vezes em seis minutos frenéticos no primeiro tempo.
Dembele abriu o placar aos 17 minutos, completando um rebote simples depois de Nuno Mendes acertar a trave com uma finalização feroz. O ponta dinâmico então ampliou a vantagem com uma cabeçada certeira após um cruzamento desviado de Dro Fernandez.
O artilheiro então virou garçom para seu companheiro recém-chegado. Dembele colocou um cruzamento venenoso na pequena área, permitindo perfeitamente que Torres completasse para o gol na primeira trave e coroasse uma notável atuação ofensiva no primeiro tempo.
Time de Touré é punido pelo brilhante PSG
O Slovan, comandado pelo ex-meio-campista do Manchester City Yaya Toure, foi punido repetidamente por seus erros táticos na noite. A equipe de Toure pagou um preço particularmente alto por tentar sair jogando desde a defesa contra um adversário que pressionava alto.
Torres marcou seu segundo gol apenas dois minutos após o intervalo com uma finalização brilhante, após a corrida inteligente e a assistência de Maghnes Akliouche. Depois, completou seu memorável hat-trick ao desviar para o gol o escanteio cobrado por Dembele de dentro de uma área lotada.
Suleiman Camara ainda conseguiu marcar um gol de consolação respeitável para os visitantes com uma impressionante finalização no ângulo. No entanto, Fabian Ruiz rapidamente deu números ainda maiores ao placar no fim, com uma batida rasteira no canto oposto.
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O que vem a seguir para o PSG?
Esta enfática vitória europeia dá um alívio muito necessário ao PSG em um início de campanha atipicamente difícil. A equipe parisiense ocupa atualmente a 13ª posição na Ligue 1 e, de forma notável, ainda não venceu, com dois empates e uma derrota. Escapar de sua incomum situação no cenário doméstico e subir na tabela agora será uma prioridade imediata para o clube.
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