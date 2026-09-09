Antes de Torres assumir o protagonismo, Ousmane Dembele foi o arquiteto da queda do Slovan. O vencedor da Bola de Ouro deixou os donos da casa com total controle do confronto ao marcar duas vezes em seis minutos frenéticos no primeiro tempo.

Dembele abriu o placar aos 17 minutos, completando um rebote simples depois de Nuno Mendes acertar a trave com uma finalização feroz. O ponta dinâmico então ampliou a vantagem com uma cabeçada certeira após um cruzamento desviado de Dro Fernandez.

O artilheiro então virou garçom para seu companheiro recém-chegado. Dembele colocou um cruzamento venenoso na pequena área, permitindo perfeitamente que Torres completasse para o gol na primeira trave e coroasse uma notável atuação ofensiva no primeiro tempo.