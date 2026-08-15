Durante sua apresentação oficial, Torres expressou sua alegria por se juntar ao clube parisiense. O atacante espanhol deixou claras suas ambições por títulos desde seus primeiros momentos com suas novas cores. Ele também fez questão de destacar os papéis vitais desempenhados pela diretoria do clube para garantir sua contratação. Prestou homenagem às figuras-chave que demonstraram confiança em sua capacidade.

"Estou muito feliz por começar uma nova aventura em um clube tão ambicioso como o Paris Saint-Germain", afirmou Torres no site oficial do clube. "Gostaria de agradecer ao presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos e ao técnico Luis Enrique por me darem a oportunidade de me juntar à equipe, que espero ajudar a conquistar o maior número possível de títulos."