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Ferran Torres manda recado aos torcedores do Paris Saint-Germain após concluir transferência de € 50 milhões do Barcelona
PSG conclui contratação de Ferran Torres
O PSG anunciou oficialmente a contratação do atacante espanhol Torres neste sábado. O atacante de 26 anos acertou um contrato de longo prazo na capital francesa, que o manterá no clube até junho de 2031.
Sua chegada acrescenta mais poder de fogo e versatilidade a um setor ofensivo que já conta com estrelas. Confirmando seu status imediato dentro do elenco, o novo reforço recebeu oficialmente a prestigiosa camisa 9 em Paris.
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Torres mira títulos sob o comando de Enrique
Durante sua apresentação oficial, Torres expressou sua alegria por se juntar ao clube parisiense. O atacante espanhol deixou claras suas ambições por títulos desde seus primeiros momentos com suas novas cores. Ele também fez questão de destacar os papéis vitais desempenhados pela diretoria do clube para garantir sua contratação. Prestou homenagem às figuras-chave que demonstraram confiança em sua capacidade.
"Estou muito feliz por começar uma nova aventura em um clube tão ambicioso como o Paris Saint-Germain", afirmou Torres no site oficial do clube. "Gostaria de agradecer ao presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos e ao técnico Luis Enrique por me darem a oportunidade de me juntar à equipe, que espero ajudar a conquistar o maior número possível de títulos."
Impressionante histórico de gols chega a Paris
Torres chega a Paris após uma campanha estelar em 2025-2026. O jogador de 26 anos se firmou como uma ameaça ofensiva durável e confiável, entrando em campo em 49 partidas em todas as competições.
O internacional espanhol teve um retorno impressionante diante do gol nesse período, balançando as redes 21 vezes. Sua finalização comprovada e flexibilidade tática fazem dele um encaixe ideal para o sistema usado em Paris. Essas atuações impressionantes convenceram o presidente Al Khelaifi, o assessor de futebol Campos e o técnico Enrique a investir em seu futuro a longo prazo.
- AFP
Novo camisa 9 pronto para o capítulo parisiense
Com a transferência oficialmente concluída, Torres começará imediatamente a se integrar à preparação de pré-temporada com seus novos companheiros de equipe. Ele trabalhará sob o comando do compatriota Enrique para se adaptar ao novo ambiente.
Os torcedores estarão ansiosos para ver como o novo camisa 9 se encaixa no esquema tático quando os jogos oficiais forem retomados. O clube espera que sua presença eleve o nível do jogo ofensivo da equipe. Com contrato até junho de 2031, Torres agora mira cumprir a promessa de levar o máximo de sucesso à capital francesa.
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