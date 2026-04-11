Getty Images Sport
Traduzido por
Ferran Torres está feliz por ter "mandado os críticos à merda" após marcar dois gols decisivos na vitória do Barcelona no clássico contra o Espanyol
Ferran silencia o barulho
O atacante do Barcelona raramente saiu dos holofotes desde que se transferiu do Manchester City para a Catalunha, em dezembro de 2021, mas o espanhol agora está usando essa pressão como combustível. Após um período sem marcar gols, o jogador de Foios deu uma demonstração de força no clássico catalão, marcando dois gols que deixaram seus críticos sem muito o que reclamar.
Falando após a vitória por 4 a 1, Torres foi direto em sua avaliação da pressão externa que enfrenta. “Sempre há ruídos externos ao meu redor, mais frequentemente negativos e muito raramente positivos. Isso os irrita, mas estou sempre focado em mim mesmo, em trabalhar e melhorar; há momentos em que as coisas não saem como se quer, mas não será por falta de trabalho”, disse ele.
- AFP
O peso da responsabilidade de marcar gols do atacante
Para qualquer atacante de um clube tão prestigiado como o Barcelona, a falta de gols rapidamente se torna o principal assunto na mídia. Ferran admitiu que, embora tivesse passado por uma fase de seca, nunca perdeu a fé no processo que acabou levando-o a marcar dois gols contra o Espanyol. Torres já soma 18 gols em 43 partidas em todas as competições nesta temporada e, vale destacar, seus dois gols marcaram seus primeiros gols na La Liga desde que balançou as redes contra o Elche, em 31 de janeiro. A vitória ficou ainda mais saborosa devido ao tropeço do Real Madrid, permitindo que o Barça reforçasse sua liderança na disputa pelo título.
“No fim das contas, é claro que um atacante é julgado pelos gols. É verdade que eu vinha de um período sem marcar, mas sempre acredito no trabalho duro, que traz a recompensa e chega quando você tem paciência”, acrescentou Torres.
Balde espera voltar à Liga dos Campeões
Enquanto Torres ganhava as manchetes, Alejandro Balde teve uma atuação igualmente decisiva, à medida que continua sua recuperação para voltar à plena forma física. Ao refletir sobre a vitória no clássico e o tropeço do Real Madrid contra o Girona na noite de sexta-feira, Balde observou: “Sabíamos que hoje não podíamos falhar, porque o Madrid empatou e tínhamos uma oportunidade muito boa; a equipe se saiu muito bem e deu um passo à frente.” O lateral-esquerdo também elogiou a resiliência do time após sofrer o gol, acrescentando: “O importante é como você reage, e a equipe foi ótima ao conseguir marcar mais dois gols. Me sinto bem; é sempre difícil voltar de uma lesão e recuperar o ritmo, mas me senti muito bem. Estou realmente ansioso pela terça-feira e por completar a recuperação.”
- Getty Images Sport
Uma noite especial no Spotify Camp Nou
A atmosfera eletrizante no Spotify Camp Nou teve um papel fundamental na vitória, com Balde descrevendo o estádio como um “caldeirão” onde os jogadores sentiram todo o apoio da torcida. Apesar da vantagem confortável, o zagueiro mantém os pés no chão, insistindo: “Até conquistarmos o título, não está acabado; em tudo o que depende de nós, temos que vencer e continuar somando três pontos de cada vez.” À medida que o foco muda para a Liga dos Campeões, a abordagem de Balde reflete a mentalidade disciplinada que Flick incutiu neste elenco em fase de amadurecimento.