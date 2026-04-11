Ferran Torres está feliz por ter "mandado os críticos à merda" após marcar dois gols decisivos na vitória do Barcelona no clássico contra o Espanyol

O atacante do Barcelona raramente saiu dos holofotes desde que se transferiu do Manchester City para a Catalunha, em dezembro de 2021, mas o espanhol agora está usando essa pressão como combustível. Após um período sem marcar gols, o jogador de Foios deu uma demonstração de força no clássico catalão, marcando dois gols que deixaram seus críticos sem muito o que reclamar.

Falando após a vitória por 4 a 1, Torres foi direto em sua avaliação da pressão externa que enfrenta. “Sempre há ruídos externos ao meu redor, mais frequentemente negativos e muito raramente positivos. Isso os irrita, mas estou sempre focado em mim mesmo, em trabalhar e melhorar; há momentos em que as coisas não saem como se quer, mas não será por falta de trabalho”, disse ele.