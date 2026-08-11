Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
RodriGetty Images
Yosua Arya

Traduzido por

Ferran Torres e Rodri caminham para saídas no verão enquanto as negociações entre Barcelona e Manchester City chegam a estágio crítico

Mercado da bola
Barcelona
Rodri
F. Torres
Manchester City
La Liga
Premier League

Os últimos dias do período de férias pós-Copa do Mundo estão se mostrando um momento frenético para duas das maiores estrelas da Espanha, enquanto tentam garantir transferências de impacto. Ferran Torres e Rodri conciliam neste momento suas últimas horas de descanso com negociações intensas que podem levá-los a trocar de clube antes de terem de se reapresentar em seus respectivos centros de treinamento.

  • Torres busca mudança para Paris enquanto negociações com o PSG se intensificam

    O atacante do Barcelona Torres está atualmente no centro de uma disputa de transferências de alto risco, já que seu tempo no Camp Nou parece estar chegando ao fim. O jogador de 26 anos tem sido fortemente ligado a uma transferência para o PSG, e seus representantes estão trabalhando incansavelmente para finalizar um acordo antes de ele estar programado para se reapresentar na Catalunha, segundo o Mundo Deportivo.

    O Barcelona está esperando uma oferta melhor enquanto busca equilibrar suas contas, mas o próprio jogador quer evitar um retorno à Catalunha. Como suas férias terminam oficialmente nesta quarta-feira, 12 de agosto, as próximas 24 horas serão decisivas.

    • Publicidade
  • RodriGetty Images

    Barcelona acelera por Rodri enquanto retorno ao City se aproxima

    Enquanto Torres olha para a porta de saída, o Barcelona trabalha simultaneamente em um sensacional retorno para casa do metrônomo do meio-campo do City, Rodri. A estrela de 30 anos nascida em Madri é o principal alvo de Hansi Flick, que vê o jogador como a peça perfeita para liderar sua transição no meio-campo.

    Rodri está atualmente aproveitando os últimos dias de sua folga após seus esforços no cenário internacional, mas seu futuro continua envolto em incerteza. Ao contrário de Torres, o meio-campista tem um prazo um pouco maior para resolver sua situação antes de ser esperado de volta à Inglaterra.

  • Maresca define prazo para retorno ao City

    O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, já deu uma atualização pública sobre a situação do meio-campista, embora ainda reste saber se a previsão dele vai se confirmar. Ao falar sobre o retorno previsto do jogador à City Football Academy, o treinador italiano observou recentemente que sua estrela "estará em Manchester na sexta-feira.

    Para Rodri, a preferência é clara: ele prefere pular a viagem ao Reino Unido e voar direto para Barcelona para realizar exames médicos e assinar seu novo contrato. Segundo informações, Flick espera de "braços abertos" a chegada do meio-campista, vendo-o como uma contratação transformadora para o projeto esportivo do clube.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Ferran Torresgetty

    Uma terça-feira decisiva para ambas as operações de transferência

    A terça-feira representa um momento decisivo para ambas as operações, já que os agentes dos dois jogadores seguem em contato constante com os clubes envolvidos. No caso de Torres, a situação é particularmente urgente por causa da apresentação na manhã de quarta-feira no Barcelona.

    No contexto mais amplo dos negócios de verão do Barcelona, a saída de Torres é vista como um passo necessário para viabilizar a chegada de Rodri. As duas negociações estão intrinsecamente ligadas pela necessidade do clube de cumprir o rígido teto salarial e as regras de fair play financeiro da La Liga.

Supercopa da Inglaterra
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Amistosos de clubes
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR