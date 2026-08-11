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Ferran Torres e Rodri caminham para saídas no verão enquanto as negociações entre Barcelona e Manchester City chegam a estágio crítico
Torres busca mudança para Paris enquanto negociações com o PSG se intensificam
O atacante do Barcelona Torres está atualmente no centro de uma disputa de transferências de alto risco, já que seu tempo no Camp Nou parece estar chegando ao fim. O jogador de 26 anos tem sido fortemente ligado a uma transferência para o PSG, e seus representantes estão trabalhando incansavelmente para finalizar um acordo antes de ele estar programado para se reapresentar na Catalunha, segundo o Mundo Deportivo.
O Barcelona está esperando uma oferta melhor enquanto busca equilibrar suas contas, mas o próprio jogador quer evitar um retorno à Catalunha. Como suas férias terminam oficialmente nesta quarta-feira, 12 de agosto, as próximas 24 horas serão decisivas.
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Barcelona acelera por Rodri enquanto retorno ao City se aproxima
Enquanto Torres olha para a porta de saída, o Barcelona trabalha simultaneamente em um sensacional retorno para casa do metrônomo do meio-campo do City, Rodri. A estrela de 30 anos nascida em Madri é o principal alvo de Hansi Flick, que vê o jogador como a peça perfeita para liderar sua transição no meio-campo.
Rodri está atualmente aproveitando os últimos dias de sua folga após seus esforços no cenário internacional, mas seu futuro continua envolto em incerteza. Ao contrário de Torres, o meio-campista tem um prazo um pouco maior para resolver sua situação antes de ser esperado de volta à Inglaterra.
Maresca define prazo para retorno ao City
O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, já deu uma atualização pública sobre a situação do meio-campista, embora ainda reste saber se a previsão dele vai se confirmar. Ao falar sobre o retorno previsto do jogador à City Football Academy, o treinador italiano observou recentemente que sua estrela "estará em Manchester na sexta-feira.
Para Rodri, a preferência é clara: ele prefere pular a viagem ao Reino Unido e voar direto para Barcelona para realizar exames médicos e assinar seu novo contrato. Segundo informações, Flick espera de "braços abertos" a chegada do meio-campista, vendo-o como uma contratação transformadora para o projeto esportivo do clube.
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Uma terça-feira decisiva para ambas as operações de transferência
A terça-feira representa um momento decisivo para ambas as operações, já que os agentes dos dois jogadores seguem em contato constante com os clubes envolvidos. No caso de Torres, a situação é particularmente urgente por causa da apresentação na manhã de quarta-feira no Barcelona.
No contexto mais amplo dos negócios de verão do Barcelona, a saída de Torres é vista como um passo necessário para viabilizar a chegada de Rodri. As duas negociações estão intrinsecamente ligadas pela necessidade do clube de cumprir o rígido teto salarial e as regras de fair play financeiro da La Liga.
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