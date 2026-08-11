O atacante do Barcelona Torres está atualmente no centro de uma disputa de transferências de alto risco, já que seu tempo no Camp Nou parece estar chegando ao fim. O jogador de 26 anos tem sido fortemente ligado a uma transferência para o PSG, e seus representantes estão trabalhando incansavelmente para finalizar um acordo antes de ele estar programado para se reapresentar na Catalunha, segundo o Mundo Deportivo.

O Barcelona está esperando uma oferta melhor enquanto busca equilibrar suas contas, mas o próprio jogador quer evitar um retorno à Catalunha. Como suas férias terminam oficialmente nesta quarta-feira, 12 de agosto, as próximas 24 horas serão decisivas.