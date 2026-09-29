De acordo com uma reportagem do Daily Mail Sport, Ferran Soriano enviou uma mensagem interna em vídeo, em tom desafiador, aos funcionários do Manchester City, prometendo limpar o nome do clube depois de ele ter sido considerado culpado em 115 acusações relacionadas a graves violações financeiras. O diretor-executivo insistiu que todo o caso decorre de um mal-entendido fundamental.

Prometendo continuar sua batalha judicial, Soriano disse aos funcionários: "Todo o caso da Premier League contra nós se baseia em uma única acusação falsa: a de que o dinheiro pessoal do proprietário foi, de alguma forma e secretamente, colocado no clube por meio de alguns patrocinadores de Abu Dhabi. Isso simplesmente não é verdade. Foram fornecidas provas irrefutáveis à comissão da Premier League que mostram que isso não poderia ter acontecido e que não aconteceu. Isso inclui extratos bancários, transferências de dinheiro, testemunhas e tudo o que é necessário para demonstrar categoricamente que o dinheiro não veio do proprietário. Todas as outras acusações falsas lançadas contra nós decorrem dessa acusação simples, central e completamente falsa."