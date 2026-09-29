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Ferran Soriano detona teoria da conspiração da Premier League em vídeo vazado desafiador para funcionários do Manchester City
Vídeo vazado e alegações de conspiração
De acordo com uma reportagem do Daily Mail Sport, Ferran Soriano enviou uma mensagem interna em vídeo, em tom desafiador, aos funcionários do Manchester City, prometendo limpar o nome do clube depois de ele ter sido considerado culpado em 115 acusações relacionadas a graves violações financeiras. O diretor-executivo insistiu que todo o caso decorre de um mal-entendido fundamental.
Prometendo continuar sua batalha judicial, Soriano disse aos funcionários: "Todo o caso da Premier League contra nós se baseia em uma única acusação falsa: a de que o dinheiro pessoal do proprietário foi, de alguma forma e secretamente, colocado no clube por meio de alguns patrocinadores de Abu Dhabi. Isso simplesmente não é verdade. Foram fornecidas provas irrefutáveis à comissão da Premier League que mostram que isso não poderia ter acontecido e que não aconteceu. Isso inclui extratos bancários, transferências de dinheiro, testemunhas e tudo o que é necessário para demonstrar categoricamente que o dinheiro não veio do proprietário. Todas as outras acusações falsas lançadas contra nós decorrem dessa acusação simples, central e completamente falsa."
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Contratos fictícios e enormes violações financeiras
A defesa interna de Soriano vem depois de uma comissão independente publicar conclusões devastadoras detalhando como o Manchester City quebrou sistematicamente as regras da Premier League ao longo de um período de nove temporadas. O órgão expôs um enorme esquema de financiamento disfarçado, por meio do qual o clube acertou contratos comerciais "falsos" com patrocinadores para inflar artificialmente as receitas e reduzir custos.
A comissão concluiu que as empresas só eram obrigadas a pagar uma parte das taxas de patrocínio em questão, enquanto o restante era secretamente financiado pela Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG). Isso alterou o quadro financeiro em mais de £ 900 milhões e violou os limites de gastos estabelecidos tanto pela liga quanto pela Uefa.
Rejeitando totalmente essas conclusões, Soriano acrescentou: "Surpreendentemente para nós e para nossos advogados, depois de quase dois anos, a comissão da Premier League emitiu uma opinião que apoia a teoria da conspiração da Premier League. Para fazer isso, a opinião teve de ignorar as extensas provas fornecidas pelo clube para chegar a uma conclusão que está claramente errada."
Evitando as perguntas constrangedoras
Apesar das promessas confiantes de Soriano aos funcionários, seu comportamento foi visivelmente diferente durante um encontro público tenso na terça-feira. Segundo imagens publicadas pela Sky News, o executivo foi abordado por um repórter em um evento público e enfrentou uma série de perguntas difíceis.
O jornalista o pressionou sobre a decisão sem precedentes, perguntando: "A Premier League confirma que vocês trapacearam por quase uma década. Você pede desculpas aos torcedores de futebol?" Em vez de defender o clube, Soriano deu uma resposta direta e se limitou a dizer: "Não tenho nada a dizer, obrigado." O repórter o seguiu de forma insistente, perguntando se o Manchester City era um "clube de fachada" e questionando sua responsabilidade com os torcedores. "Você não tem uma mensagem para os torcedores de futebol? Sabe, quando vocês trapacearam por tanto tempo, você não tem uma obrigação?", insistiu o repórter, mas Soriano apenas repetiu "Obrigado" e se afastou das câmeras.
Caminhos jurídicos implacáveis aguardam
À medida que a batalha judicial se intensifica, o Manchester City tem até sexta-feira para recorrer oficialmente do veredito de culpa. Se a decisão for mantida, o clube poderá enfrentar sanções que vão de pesadas multas a enormes deduções de pontos ou até rebaixamento automático. Em seu último apelo à equipe, Soriano deixou claro que o clube não cairá sem uma luta feroz. "Nossos advogados agora apresentarão um recurso que expõe que a decisão contém erros claros e materiais de direito, de princípio e de fato, e que ela não é segura", afirmou. "Vamos nos concentrar no processo de apelação independente e também em todas as outras vias legais disponíveis para nós a fim de vencer o caso, e tomaremos todas as medidas necessárias para proteger o clube e buscar compensação de qualquer parte que tente prejudicá-lo."
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