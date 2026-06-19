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Fernando Torres ou Ruud van Nistelrooy? Lendas da Premier League avaliam as chances de Dejan Kulusevski se tornar novamente uma estrela do Spurs após um pesadelo de lesões
Quando foi a última vez que Kulusevski jogou pelo Tottenham?
A última participação de Kulusevski em uma partida oficial ocorreu em 11 de maio de 2025, quando ele foi forçado a sair de campo nos primeiros 20 minutos de um confronto contra o Crystal Palace. Um problema na rótula já vinha incomodando o jogador de 26 anos há algum tempo, e ficou dolorosamente claro que eram necessárias medidas drásticas no tratamento.
Várias cirurgias foram realizadas desde então, e o sueco enfrentou uma série de reveses desmoralizantes no que se tornou um longo processo de reabilitação. Ele não disputou nem um único minuto durante a temporada 2025-26.
Os sonhos de disputar a Copa do Mundo também foram frustrados, já que era impossível arriscar sua condição física, mas a esperança é que uma pré-temporada positiva deixe Kulusevski pronto para se juntar novamente ao elenco do Tottenham quando a Premier League for retomada em agosto.
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Será que Kulusevski continuará sendo o mesmo jogador depois de tanto tempo afastado?
Depois de tanto tempo afastado, surgiram perguntas inevitáveis sobre se o ex-astro da Juventus — que se tornara uma figura emblemática no norte de Londres — voltará a ser o mesmo jogador. Quando essa questão foi apresentada a Murphy, o ex-meio-campista do Spurs — falando em parceria com a NetBet Football — disse ao GOAL: “Não acho que exista uma regra geral para isso.
“Acho que quanto mais tempo você fica afastado, mais difícil fica recuperar o ritmo e voltar ao nível anterior. Alguns jogadores nunca conseguem voltar a ser o que eram. Lembro-me de Fernando Torres depois da grave lesão no joelho que sofreu no Liverpool; depois ele foi para o Chelsea e simplesmente não conseguiu recuperar a mesma forma. Pode-se dizer que Rodri ainda não atingiu o mesmo nível desde que voltou, e ele ficou afastado por um bom tempo.
“Lembro que o melhor exemplo provavelmente foi Ruud van Nistelrooy, que sofreu uma lesão no joelho e adiou sua transferência para o Manchester United; quando finalmente chegou lá, era um jogador incrível — e Alan Shearer voltou de uma grave lesão no joelho e marcou muitos gols.
“Depende do jogador e do tipo de lesão. Tenho certeza de que, se Kulusevski e James Maddison, para citar dois, tivessem estado em forma durante metade desta temporada, não estariam nessa situação difícil. Ele é assim tão influente.
“Acho que ele vai ficar lá e ter a oportunidade, porque ninguém vai realmente correr o risco de contratar alguém que está fora há mais de um ano e pagar um salário, já que ele obviamente tem um contrato decente no Tottenham. Então, acho que ele terá a oportunidade no Tottenham de recuperar a forma, e isso pode ser como contratar um novo jogador.”
O Tottenham precisa que Maddison se torne seu principal jogador
O Spurs conseguiu se manter na primeira divisão mais uma vez na última temporada, mesmo sem contar com Kulusevski. Roberto De Zerbi — que assumiu o comando de uma equipe que já havia passado pelas mãos de Thomas Frank e Igor Tudor — conduziu o Tottenham para longe do risco de rebaixamento.
Apesar de terem ficado em 17º lugar por duas temporadas consecutivas, o otimismo permanece no elenco do Tottenham. Vários jogadores que sofreram lesões de longa duração devem retornar à plena forma física na temporada 2026-27 — como Kulusevski, Maddison, Xavi Simons e Mohammed Kudus.
Questionado sobre se o imprevisível meia Maddison — com sete partidas pela seleção principal da Inglaterra — precisa se tornar a figura central do Spurs como sua principal influência criativa, o ex-meio-campista Murphy acrescentou: “Acho que, até certo ponto, sim. Ele provavelmente vai sentir que deve algo ao time depois de ficar tanto tempo fora.
“O que se destaca em Maddison é que ele sempre faz as coisas acontecerem e sempre cria momentos mágicos nas partidas. É um jogador maravilhoso. Ele já provou seu valor. Tem aquele jeito confiante.
“Se eu fosse o Tottenham, ficaria preocupado, especialmente com a lesão de Simons — que provavelmente foi contratado para preencher essa lacuna. Não acho que Simons, embora tenha algumas boas características, tenha as mesmas qualidades que Maddison. Acho que Maddison é um jogador melhor.
“Então, mais uma vez, diante dessa situação complicada da lesão, não acho que ele seja alguém que vá sair do clube. Acho que ele vai ficar. Acho que Maddison é provavelmente mais influente do que, aos meus olhos, Kulusevski, porque ele é um dos poucos jogadores do Tottenham que tem coragem suficiente, quando a torcida está ansiosa e ninguém mais está se destacando, para fazer as coisas acontecerem, controlar a bola e dar aqueles passes decisivos. Ele é o cara.
“Acho que pode ser uma temporada incrível para ele. Adoro vê-lo jogar. Acho que ele é um daqueles jogadores corajosos, e não há mais muitos assim por aí. Estamos perdendo esse tipo de jogador inconformista que simplesmente joga do jeito dele.
“Mesmo naquelas breves aparições que vimos no final da temporada — participações de 10 ou 15 minutos —, ele fazia a diferença, pegava a bola e acalmava todo mundo. Acho que ele pode ser um jogador fundamental para o Tottenham nesta temporada.”
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Jogos do Tottenham: divulgado o calendário da Premier League 2026-27
Maddison, que estava afastado dos gramados desde maio de 2025, disputou três partidas pelo Spurs após encerrar sua passagem de um ano na sala de fisioterapia. Há a expectativa de que o talentoso jogador de 29 anos tenha ainda mais a oferecer.
Ele, junto com o restante do elenco do Tottenham, espera começar com o pé direito na temporada 2026-27. O novo calendário da Premier League já foi divulgado, e a equipe de De Zerbi estreará a campanha fora de casa, contra o Brentford, no dia 22 de agosto.