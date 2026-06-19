O Spurs conseguiu se manter na primeira divisão mais uma vez na última temporada, mesmo sem contar com Kulusevski. Roberto De Zerbi — que assumiu o comando de uma equipe que já havia passado pelas mãos de Thomas Frank e Igor Tudor — conduziu o Tottenham para longe do risco de rebaixamento.

Apesar de terem ficado em 17º lugar por duas temporadas consecutivas, o otimismo permanece no elenco do Tottenham. Vários jogadores que sofreram lesões de longa duração devem retornar à plena forma física na temporada 2026-27 — como Kulusevski, Maddison, Xavi Simons e Mohammed Kudus.

Questionado sobre se o imprevisível meia Maddison — com sete partidas pela seleção principal da Inglaterra — precisa se tornar a figura central do Spurs como sua principal influência criativa, o ex-meio-campista Murphy acrescentou: “Acho que, até certo ponto, sim. Ele provavelmente vai sentir que deve algo ao time depois de ficar tanto tempo fora.

“O que se destaca em Maddison é que ele sempre faz as coisas acontecerem e sempre cria momentos mágicos nas partidas. É um jogador maravilhoso. Ele já provou seu valor. Tem aquele jeito confiante.

“Se eu fosse o Tottenham, ficaria preocupado, especialmente com a lesão de Simons — que provavelmente foi contratado para preencher essa lacuna. Não acho que Simons, embora tenha algumas boas características, tenha as mesmas qualidades que Maddison. Acho que Maddison é um jogador melhor.

“Então, mais uma vez, diante dessa situação complicada da lesão, não acho que ele seja alguém que vá sair do clube. Acho que ele vai ficar. Acho que Maddison é provavelmente mais influente do que, aos meus olhos, Kulusevski, porque ele é um dos poucos jogadores do Tottenham que tem coragem suficiente, quando a torcida está ansiosa e ninguém mais está se destacando, para fazer as coisas acontecerem, controlar a bola e dar aqueles passes decisivos. Ele é o cara.

“Acho que pode ser uma temporada incrível para ele. Adoro vê-lo jogar. Acho que ele é um daqueles jogadores corajosos, e não há mais muitos assim por aí. Estamos perdendo esse tipo de jogador inconformista que simplesmente joga do jeito dele.

“Mesmo naquelas breves aparições que vimos no final da temporada — participações de 10 ou 15 minutos —, ele fazia a diferença, pegava a bola e acalmava todo mundo. Acho que ele pode ser um jogador fundamental para o Tottenham nesta temporada.”