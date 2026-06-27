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Fernando Muslera terá que “arcar com as consequências”, já que Marcelo Bielsa confirmou que o goleiro pediu para ser substituído após um erro grave contra a Espanha
Muslera pediu para ser substituído no intervalo após um erro que custou caro
Muslera foi substituído no intervalo durante a derrota do Uruguai por 1 a 0 para a Espanha, após ter pedido para sair de campo, confirmou Bielsa. Substituições de goleiros durante uma partida são incomuns, mas o técnico do Uruguai insistiu que a decisão partiu do próprio jogador, e não da comissão técnica. O veterano passou por um primeiro tempo difícil e não conseguiu defender o chute de Alex Baena, que acabou sendo o gol decisivo. O Uruguai não conseguiu se recuperar após o intervalo, e a derrota encerrou sua campanha para a Copa do Mundo de 2026.
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Bielsa e Muslera explicam a decisão
Em declarações após a partida, Bielsa explicou que a substituição não foi uma decisão sua, confirmando que Muslera pediu para sair de campo após seu desempenho difícil no primeiro tempo.
“Não fui eu quem tomou essa decisão [de substituir o goleiro], foi o próprio Muslera quem decidiu”, admitiu Bielsa.
Mais tarde, Muslera assumiu total responsabilidade por seu desempenho e pediu desculpas tanto aos companheiros de equipe quanto aos torcedores uruguaios.
“Nunca fui do tipo que se esconde, mas sim de quem encara as consequências”, disse ele, conforme citado pelo Mundo Deportivo. “Essa é a maneira mais direta de falar com o povo uruguaio. Nunca imaginei que sofreria tanto com esse esporte. Especialmente com todo o trabalho que dediquei, como me preparei.
“Eu disse aos rapazes no vestiário, no final do jogo, quando eles já estavam um pouco mais calmos: ‘Hoje é a minha vez... Não tive uma boa Copa do Mundo’. Pedi desculpas a eles e a todos os uruguaios, embora agora seja tarde demais.”
Um final doloroso para uma carreira internacional de destaque
Muslera admitiu o impacto emocional do erro e refletiu sobre os altos e baixos de atuar como goleiro. O jogador de 40 anos reconheceu que a posição pode passar rapidamente de fonte de glória a causa de sofrimento.
“Agora é hora de estar com meus amigos mais próximos e minha família, reunir forças e seguir em frente, porque é disso que se trata esse esporte, e essa posição (de goleiro) também”, acrescentou Muslera. “Às vezes ela te dá muito, mas outras vezes tira. Aceito o que tenho que enfrentar, e não há outra opção a não ser seguir em frente.”
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O Uruguai inicia a reconstrução após a eliminação da Copa do Mundo
A eliminação do Uruguai também pode marcar o fim da trajetória internacional de vários jogadores experientes da seleção, com o último grande torneio de Muslera terminando de forma profundamente decepcionante. A atenção agora se volta para a reconstrução após a eliminação precoce da Copa do Mundo. No entanto, além do desafio de reconstruir o elenco, o futuro de Bielsa também permanece em dúvida após o fracasso.