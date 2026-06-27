Fernando Muslera terá que “arcar com as consequências”, já que Marcelo Bielsa confirmou que o goleiro pediu para ser substituído após um erro grave contra a Espanha

Em declarações após a partida, Bielsa explicou que a substituição não foi uma decisão sua, confirmando que Muslera pediu para sair de campo após seu desempenho difícil no primeiro tempo.

“Não fui eu quem tomou essa decisão [de substituir o goleiro], foi o próprio Muslera quem decidiu”, admitiu Bielsa.

Mais tarde, Muslera assumiu total responsabilidade por seu desempenho e pediu desculpas tanto aos companheiros de equipe quanto aos torcedores uruguaios.

“Nunca fui do tipo que se esconde, mas sim de quem encara as consequências”, disse ele, conforme citado pelo Mundo Deportivo. “Essa é a maneira mais direta de falar com o povo uruguaio. Nunca imaginei que sofreria tanto com esse esporte. Especialmente com todo o trabalho que dediquei, como me preparei.

“Eu disse aos rapazes no vestiário, no final do jogo, quando eles já estavam um pouco mais calmos: ‘Hoje é a minha vez... Não tive uma boa Copa do Mundo’. Pedi desculpas a eles e a todos os uruguaios, embora agora seja tarde demais.”