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Fernando Diniz sente "tristeza" pela saída de Memphis Depay e diz que um retorno ao Corinthians "seria ótimo"
Diniz responde à saída de Depay
O Corinthians foi atingido por uma semana bombástica depois que o clube desistiu abruptamente das conversas para renovação de contrato com Depay, levando o jogador a ameaçar tomar medidas legais. Após o empate por 0 a 0 de quinta-feira contra o Rosario Central, no jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores, a situação do atacante de 32 anos dominou a entrevista coletiva pós-jogo do técnico Diniz. O treinador expressou profundo pesar pelo fracasso nas negociações e destacou que receberia totalmente bem um retorno caso a diretoria reconsiderasse sua posição.
- TheNews2
Técnico abre a porta para retorno
Diniz revelou que estava ansioso para trabalhar ao lado do ex-astro de Manchester United e Barcelona para construir uma base de longo prazo no Corinthians. Ao abordar a possibilidade de a diretoria voltar atrás em sua decisão, Diniz expressou sua esperança: "Não tenho nenhuma novidade sobre isso [a diretoria voltar atrás em sua decisão]. Mas, independentemente de como isso se desenrole, se ele pudesse ficar, seria ótimo."
Ele ampliou sua decepção por ter perdido a chance de treinar o atacante: "Eu estava realmente muito ansioso para trabalhar com Memphis; acho que poderíamos ter formado uma dupla muito interessante, e era algo que eu realmente queria. Infelizmente, não era para ser desta vez. Fico triste por não poder contar com ele, mas não vou dizer que isso afetou a partida, eu nem sei se Memphis teria condições de jogar. É algo que vai muito além do jogo de hoje, uma permanência de dois anos, uma base que eu acreditava que daria muitos frutos."
Restrições financeiras forçam saída repentina
O Corinthians divulgou um comunicado oficial explicando que encerrar as negociações era estritamente necessário para resguardar a estabilidade econômica de longo prazo: "O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Essa decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que exige rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis. Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão ao jogador Memphis Depay e a toda a sua equipe, que desde o início das negociações buscou o melhor acordo possível."
A diretoria acrescentou: "Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve principalmente ao fato de estarmos lidando com um atleta distinto. A diretoria também reconhece e valoriza os esforços incansáveis de todos os departamentos da instituição que trabalharam para viabilizar a permanência do atleta."
No entanto, Depay desabafou sua fúria no X sobre o que percebeu como promessas quebradas: "Muito decepcionado ao ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo em vigor para estender meu contrato por mais 2 anos. Essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como pelos departamentos de futebol, jurídico e financeiro. Algumas pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso. Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube durante todo o processo, mas agora sou forçado a reagir de forma firme para preservar meus interesses. Nos próximos dias vou falar publicamente, mas tenham certeza de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem punição."
Para amenizar o impacto em um vestiário que perdeu uma figura-chave em suas três conquistas de títulos mais importantes, incluindo a Copa do Brasil, Diniz elogiou o profissionalismo do seu elenco: "Acho que todo mundo sentiu, todo mundo no departamento de futebol, porque o Memphis passou dois anos aqui. Além dos títulos, ele construiu relações com todos.
"Todo mundo esperava e tinha certeza de que ele faria a viagem. Então houve frustração. Mas, ao mesmo tempo em que acontecem coisas além do nosso controle, tivemos de nos unir ainda mais para apresentar o desempenho que apresentamos.
"Os jogadores foram extraordinários, como têm sido comigo na grande maioria das partidas, mostrando dedicação e sacrifício. Eles conseguiram transformar um acontecimento triste em motivação para fazer um esforço ainda maior e garantir um bom resultado aqui."
- Getty Images Sport
Jogos cruciais testam a determinação do elenco
O Corinthians tem pouco tempo para digerir as consequências, já que o Cruzeiro vai ao Parque São Jorge neste fim de semana, dando início a uma desgastante sequência de três jogos em sete dias. No meio da semana, aguarda uma decisão da Libertadores contra o Rosario Central, antes de uma exigente viagem para enfrentar o Coritiba encerrar essa sequência implacável. Lidar com um calendário tão apertado sem Depay colocará imediatamente à prova a união do elenco e a precisão tática de Diniz.
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