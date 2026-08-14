Fernando Diniz sente "tristeza" pela saída de Memphis Depay e diz que um retorno ao Corinthians "seria ótimo"

O Corinthians divulgou um comunicado oficial explicando que encerrar as negociações era estritamente necessário para resguardar a estabilidade econômica de longo prazo: "O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Essa decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que exige rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis. Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão ao jogador Memphis Depay e a toda a sua equipe, que desde o início das negociações buscou o melhor acordo possível."

A diretoria acrescentou: "Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve principalmente ao fato de estarmos lidando com um atleta distinto. A diretoria também reconhece e valoriza os esforços incansáveis de todos os departamentos da instituição que trabalharam para viabilizar a permanência do atleta."

No entanto, Depay desabafou sua fúria no X sobre o que percebeu como promessas quebradas: "Muito decepcionado ao ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo em vigor para estender meu contrato por mais 2 anos. Essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como pelos departamentos de futebol, jurídico e financeiro. Algumas pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso. Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube durante todo o processo, mas agora sou forçado a reagir de forma firme para preservar meus interesses. Nos próximos dias vou falar publicamente, mas tenham certeza de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem punição."

Para amenizar o impacto em um vestiário que perdeu uma figura-chave em suas três conquistas de títulos mais importantes, incluindo a Copa do Brasil, Diniz elogiou o profissionalismo do seu elenco: "Acho que todo mundo sentiu, todo mundo no departamento de futebol, porque o Memphis passou dois anos aqui. Além dos títulos, ele construiu relações com todos.

"Todo mundo esperava e tinha certeza de que ele faria a viagem. Então houve frustração. Mas, ao mesmo tempo em que acontecem coisas além do nosso controle, tivemos de nos unir ainda mais para apresentar o desempenho que apresentamos.

"Os jogadores foram extraordinários, como têm sido comigo na grande maioria das partidas, mostrando dedicação e sacrifício. Eles conseguiram transformar um acontecimento triste em motivação para fazer um esforço ainda maior e garantir um bom resultado aqui."