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Fermín López foi levado às pressas para o hospital depois que uma chuteira acertou seu rosto, deixando-o com o lábio sangrando na derrota do Barcelona para o Atlético de Madrid
Lopez foi levado às pressas ao hospital
Segundo o AS, López foi levado diretamente ao hospital ao retornar à Catalunha para que seu lábio fosse suturado novamente, já que a intervenção inicial no vestiário não foi suficiente. O jogador de 22 anos teve 68 minutos agitados em campo, percorrendo oito quilômetros e perdendo uma grande chance antes de ser substituído por Marcus Rashford. Apesar da vitória do Barcelona por 2 a 1 naquela noite, o time foi eliminado por 3 a 2 no placar agregado. López agora precisa de repouso para evitar infecções, encerrando uma semana difícil em que também sofreu um corte na testa.
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Musso esclarece seus comentários na zona mista
O incidente ocorreu quando López tentou cabecear e colidiu com a chuteira de Juan Musso. O goleiro do Atlético de Madrid foi alvo de duras críticas, mas defendeu veementemente suas ações. Em declarações na zona mista, Musso afirmou: “Como isso poderia ser pênalti? De jeito nenhum. Fiquei com pena dele porque ele bateu no meu pé. Eu faço o movimento natural para tentar defender o gol. Ele, ao se abaixar para cabecear, bate no meu pé. Não entendo como podem achar que foi intencional acertar um colega na boca daquele jeito.”
Goleiro pede desculpas enquanto Laporta fica furioso
Depois de enfrentar críticas por causa da escolha de suas palavras, Musso publicou um story no Instagram para esclarecer a expressão argentina que utilizou. Ele escreveu: "Expressão amplamente utilizada na Argentina para se referir ao momento em que alguém sente e se solidariza com a dor do outro. De forma alguma isso pode ser interpretado como se meu pé estivesse realmente doendo, como alguns quiseram interpretar."
Ele acrescentou: “Pedi desculpas ao Fermin tanto dentro quanto fora de campo porque, em meu movimento natural para defender o gol, colidimos e ele se machucou.”
Enquanto isso, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, ficou furioso, declarando à mídia: “Isso é intolerável.”
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Mudando o foco para a glória nacional
Após a eliminação da Liga dos Campeões, o Barcelona passou a concentrar-se inteiramente na conquista do título nacional, contando atualmente com uma vantagem de nove pontos sobre o segundo colocado, o Real Madrid. Enquanto isso, o Atlético de Madrid avançou para as semifinais, onde enfrentará o Arsenal ou o Sporting CP, com os Gunners levando vantagem de 1 a 0.