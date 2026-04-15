Depois de enfrentar críticas por causa da escolha de suas palavras, Musso publicou um story no Instagram para esclarecer a expressão argentina que utilizou. Ele escreveu: "Expressão amplamente utilizada na Argentina para se referir ao momento em que alguém sente e se solidariza com a dor do outro. De forma alguma isso pode ser interpretado como se meu pé estivesse realmente doendo, como alguns quiseram interpretar."

Ele acrescentou: “Pedi desculpas ao Fermin tanto dentro quanto fora de campo porque, em meu movimento natural para defender o gol, colidimos e ele se machucou.”

Enquanto isso, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, ficou furioso, declarando à mídia: “Isso é intolerável.”