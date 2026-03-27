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Fermin Lopez, estrela do Barcelona, está feliz por ter recusado a transferência para o Chelsea e faz uma afirmação ousada sobre o futuro em meio a rumores de interesse do Manchester United
Fermín fala sobre a pressão da Premier League
Fermin rapidamente se tornou uma peça fundamental do meio-campo blaugrana, mas sua ascensão quase foi interrompida pelo interesse da Premier League. Antes de se firmar como titular, o Chelsea fez uma forte investida para atrair o jovem para Londres durante um período de grande incerteza no clube catalão. O burburinho em torno de uma possível transferência para Stamford Bridge criou um ambiente difícil para o jogador. No entanto, apesar da atração de uma transferência lucrativa para a Inglaterra, o jogador da seleção espanhola permaneceu focado em provar seu valor ao clube que o formou.
- AFP
Um compromisso de toda a vida com a Catalunha
Em entrevista a Tot Costa na Catalunya Radio, o meio-campista refletiu sobre as intensas especulações que marcaram seu verão. “Foi um pouco complicado; senti muita pressão, mas nunca vacilei. Não podia dizer nada”, admitiu López ao falar sobre os rumores envolvendo o Chelsea.
Apesar de o Manchester United agora estar supostamente acompanhando seu desempenho, a lealdade de Fermin permanece inabalável. “O Barça renovou meu contrato, e estou muito grato. No que me diz respeito, ficaria aqui para sempre”, afirmou, encerrando de fato as especulações sobre uma saída.
Sonhos da Copa do Mundo
O jogador de 22 anos não busca apenas o sucesso nacional; ele tem como objetivo a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. Após uma temporada de destaque, ele acredita estar pronto para se tornar uma presença constante na seleção de Luis de la Fuente.
“A verdade é que me vejo lá”, acrescentou ele. “Ainda falta um pouco da temporada, mas estou muito feliz por estar aqui e espero conseguir chegar à Copa do Mundo.”
- AFP
E agora?
Fermin está atualmente com a seleção espanhola, que enfrentará a Sérvia e o Egito durante a pausa para os jogos internacionais. Depois disso, ele retornará à Catalunha para se preparar para os dois jogos consecutivos contra o Atlético de Madrid na La Liga e a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.