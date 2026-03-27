Fermin Lopez, estrela do Barcelona, está feliz por ter recusado a transferência para o Chelsea e faz uma afirmação ousada sobre o futuro em meio a rumores de interesse do Manchester United

Em entrevista a Tot Costa na Catalunya Radio, o meio-campista refletiu sobre as intensas especulações que marcaram seu verão. “Foi um pouco complicado; senti muita pressão, mas nunca vacilei. Não podia dizer nada”, admitiu López ao falar sobre os rumores envolvendo o Chelsea.

Apesar de o Manchester United agora estar supostamente acompanhando seu desempenho, a lealdade de Fermin permanece inabalável. “O Barça renovou meu contrato, e estou muito grato. No que me diz respeito, ficaria aqui para sempre”, afirmou, encerrando de fato as especulações sobre uma saída.