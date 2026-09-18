A notícia mais aguardada de Espanha envolve o retorno de Fermin Lopez ao grupo da seleção. O meio-campista do Barcelona, que teve um início arrasador na atual campanha nacional, ficou fora da recente Copa do Mundo devido a um frustrante problema de lesão. Sua inclusão é vista como uma substituição direta de seu companheiro de clube Gavi, que é a ausência de destaque desta vez. Com a hierarquia do meio-campo em constante evolução, a forma de Lopez fez dele uma escolha inquestionável para a comissão técnica, que busca manter sua fluidez tática.

O anúncio da convocação destaca o compromisso de De la Fuente com uma base do grupo, ao mesmo tempo em que integra mudanças necessárias por questões físicas. Enquanto sete estrelas do Barcelona foram nomeadas na convocação da Espanha, com o retorno de Fermin Lopez, o técnico precisou mudar em outras áreas. A alteração forçada mais significativa vem no gol, onde a lesão no joelho de Joan Garcia abriu a porta para o Josep Martinez, da Inter, receber sua primeira convocação, superando a concorrência de Leo Roman pela vaga final no setor de goleiros ao lado de Unai Simon e David Raya.