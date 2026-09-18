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Fermín Lopez e Dean Huijsen retornam, e Luis de la Fuente anuncia convocação da Espanha para a estreia na Liga das Nações
Fermin volta, enquanto Gavi fica de fora
A notícia mais aguardada de Espanha envolve o retorno de Fermin Lopez ao grupo da seleção. O meio-campista do Barcelona, que teve um início arrasador na atual campanha nacional, ficou fora da recente Copa do Mundo devido a um frustrante problema de lesão. Sua inclusão é vista como uma substituição direta de seu companheiro de clube Gavi, que é a ausência de destaque desta vez. Com a hierarquia do meio-campo em constante evolução, a forma de Lopez fez dele uma escolha inquestionável para a comissão técnica, que busca manter sua fluidez tática.
O anúncio da convocação destaca o compromisso de De la Fuente com uma base do grupo, ao mesmo tempo em que integra mudanças necessárias por questões físicas. Enquanto sete estrelas do Barcelona foram nomeadas na convocação da Espanha, com o retorno de Fermin Lopez, o técnico precisou mudar em outras áreas. A alteração forçada mais significativa vem no gol, onde a lesão no joelho de Joan Garcia abriu a porta para o Josep Martinez, da Inter, receber sua primeira convocação, superando a concorrência de Leo Roman pela vaga final no setor de goleiros ao lado de Unai Simon e David Raya.
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Reforços defensivos e a ascensão de Huijsen
Na linha defensiva, a principal inclusão é Dean Huijsen. O jovem defensor foi recompensado por sua evolução impressionante sob o comando de Jose Mourinho, beneficiando-se da flexibilidade tática oferecida por nomes como Marc Pubill e Eric Garcia. A capacidade de Huijsen de atuar tanto por dentro quanto em áreas mais abertas dá a De la Fuente a cobertura multifuncional necessária para uma exigente janela internacional. O restante da unidade defensiva segue em grande parte familiar, com Aymeric Laporte e Pau Cubarsi cotados para formar a dupla da zaga após a parceria bem-sucedida em torneios anteriores.
O treinador optou pela continuidade nas posições de lateral, apostando no poder ofensivo de Alejandro Grimaldo e Marc Cucurella pela esquerda, enquanto Pedro Porro segue como peça-chave pela direita.
Roberto Fernandez lidera a linha de ataque
O setor ofensivo passa por uma mudança significativa, com Roberto Fernandez garantindo seu lugar entre a elite. Com Borja Iglesias enfrentando dificuldades para atingir a melhor forma física, a disputa pela camisa 9 estava totalmente em aberto. Roberto e Camello têm sido os atacantes espanhóis de maior destaque em La Liga, com seis gols cada por Espanyol e Rayo Vallecano, respectivamente. No entanto, foi o atacante do Espanyol quem acabou convencendo a cúpula da RFEF, assumindo um papel anteriormente ocupado por nomes como Joselu.
De la Fuente tinha várias opções de alta qualidade para considerar no ataque, incluindo Gonzalo, que tem sido influente no Fulham, e o emergente Carlos Espi, do Real Madrid. O setor ofensivo é completado pelo versátil Dani Olmo e por Ferran Torres, garantindo que a Espanha tenha várias maneiras de furar defesas fechadas durante os próximos compromissos da Liga das Nações em Londres, Sevilha, Oviedo e Split.
- AFP
Lista completa da convocação da Espanha
Goleiros: Unai Simon (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Josep Martinez (Inter de Milão)
Defensores: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcia (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Atletico de Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid)
Meio-campistas: Rodrigo Hernandez (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri Gonzalez (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal), Fermin Lopez (Barcelona), Alex Baena (Atletico de Madrid)
Atacantes: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Roberto Fernandez (Espanyol), Dani Olmo (Barcelona), Victor Munoz (Liverpool), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace)
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