Getty
Traduzido por
Fermin López, do Barcelona, rebate a alegação de títulos “roubados” feita pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez
Perez causa furor na mídia
Pérez gerou uma enorme polêmica na mídia espanhola ao lançar um ataque direto ao Barcelona durante uma recente coletiva de imprensa. O presidente do Real Madrid voltou a insistir no escândalo não comprovado envolvendo o árbitro Negreira, acusando veementemente o gigante catalão de corrupção. Pérez alegou que vários títulos nacionais foram tirados ilegalmente de seu clube durante seu longo mandato, ao mesmo tempo em que afirmou que graves erros de arbitragem custaram muitos pontos à sua equipe na atual temporada.
- AFP
Presidente do Real Madrid lança acusações
O presidente do Bernabéu não mediu palavras ao analisar sua coleção de troféus e ao discutir a rivalidade contínua com o clube catalão. Ao fazer graves acusações sobre as campanhas passadas do campeonato, Pérez afirmou: “Apenas sete títulos de liga conquistados durante a minha presidência? Na verdade, ganhei 14; o resto me foi roubado.”
Voltando sua atenção inteiramente para a atual temporada nacional, ele acrescentou: “Preparamos um vídeo mostrando os 18 pontos que nos foram roubados nesta temporada.”
Fermín defende a grandeza do Barça
Questionado sobre as alegações bombásticas durante uma entrevista ao programa “Que Thi Jugues”, Fermín rejeitou essa versão, destacando os jogadores icônicos que marcaram a era de ouro do Barcelona.
Defendendo a integridade esportiva de seu clube, Fermin disse: “O que Florentino Pérez disse não pode ser verdade, porque Lionel Messi, Andrés Iniesta e Xavi Hernández estavam jogando. É impossível que o Barcelona tenha roubado títulos do campeonato.”
- Getty Images Sport
Campeões encerram a campanha
Enquanto a guerra de palavras fora de campo domina as manchetes, Fermin continua focado em encerrar uma temporada pessoal brilhante, tendo somado 30 participações em gols pelo Barcelona, campeão da Liga. O gigante catalão disputará suas duas últimas partidas do campeonato recebendo o Real Betis no domingo, 17 de maio, antes de viajar para enfrentar o Valencia seis dias depois. Essas rodadas restantes oferecem uma oportunidade para consolidar sua supremacia nacional antes da abertura da janela de transferências de verão.