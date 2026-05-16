Fermin López, do Barcelona, rebate a alegação de títulos “roubados” feita pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez

O presidente do Bernabéu não mediu palavras ao analisar sua coleção de troféus e ao discutir a rivalidade contínua com o clube catalão. Ao fazer graves acusações sobre as campanhas passadas do campeonato, Pérez afirmou: “Apenas sete títulos de liga conquistados durante a minha presidência? Na verdade, ganhei 14; o resto me foi roubado.”

Voltando sua atenção inteiramente para a atual temporada nacional, ele acrescentou: “Preparamos um vídeo mostrando os 18 pontos que nos foram roubados nesta temporada.”