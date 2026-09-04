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Ferland Mendy fica fora da lista do Real Madrid para a Champions League por José Mourinho
Uma ausência europeia notável
Ferland Mendy sofreu um grande revés após ficar fora da lista do Real Madrid para a Champions League na próxima fase de liga. O defensor francês, que sofreu uma lesão perto do fim da temporada passada, não aparece na lista oficial da Uefa enviada pelo clube. Sua ausência notável acontece enquanto Jose Mourinho finaliza o elenco para a competição continental antes da partida de estreia na próxima semana, no Santiago Bernabéu, contra a Inter de Milão.
- AFP
Inclusão de outras estrelas lesionadas
Enquanto Mendy fica totalmente fora, Mourinho optou por incluir outros ausentes de longa data por lesão em seus planos europeus. Tanto Eder Militao quanto Rodrygo foram inscritos com sucesso ao lado do restante das estrelas do elenco principal do clube. A decisão destaca um cuidadoso equilíbrio da comissão técnica na gestão da profundidade do elenco e da condição física antes de uma desgastante campanha europeia.
Talento jovem reforça o elenco
A Lista A de Mourinho tem poucas surpresas, mas a Lista B foi reforçada de forma significativa por talentos promissores vindos das categorias de base do Castilla do clube. Ao todo, 11 jogadores das equipes de base foram incluídos, entre eles o novo contratado Sergio Martinez, que recebeu a camisa 38. Jovens promissores como os goleiros Sergio Mestre e Javi Navarro, ao lado de defensores como Fortea e Joan Martinez, oferecem opções importantes de reposição.
Foco muda para a ação doméstica
Com o elenco da Champions League oficialmente definido, o Real Madrid agora precisa voltar rapidamente suas atenções para os compromissos domésticos de alta exigência. A equipe de Mourinho se prepara para um confronto desafiador contra o Real Betis, em La Cartuja, com estreantes como Sergio Martinez já recebendo convocações para o time principal. Enquanto o Real Madrid lida com seus obstáculos imediatos no cenário nacional, Mendy será obrigado a acompanhar tudo de fora e se concentrar em sua reabilitação.
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