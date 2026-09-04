Com o elenco da Champions League oficialmente definido, o Real Madrid agora precisa voltar rapidamente suas atenções para os compromissos domésticos de alta exigência. A equipe de Mourinho se prepara para um confronto desafiador contra o Real Betis, em La Cartuja, com estreantes como Sergio Martinez já recebendo convocações para o time principal. Enquanto o Real Madrid lida com seus obstáculos imediatos no cenário nacional, Mendy será obrigado a acompanhar tudo de fora e se concentrar em sua reabilitação.