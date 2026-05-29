De "férias", Jorge Jesus marcará presença no Maracanã para ver o Flamengo

A relação entre Jorge Jesus e o Flamengo continua rendendo capítulos mesmo anos após o fim da histórica passagem do treinador português pelo clube. De volta ao Brasil para um período de descanso, o técnico fará uma visita especial ao Maracanã neste sábado (30), onde acompanhará a partida entre Flamengo e Coritiba, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Recém-saído do Al Nassr após conquistar o título do Campeonato Saudita, Jesus chega ao Rio de Janeiro depois de uma rápida passagem por Portugal. Convidado pela diretoria rubro-negra, ele assistirá ao jogo em um camarote do estádio e reencontrará velhos conhecidos do clube que marcou sua carreira.