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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Gabriel Marin

De "férias", Jorge Jesus marcará presença no Maracanã para ver o Flamengo

J. Jesus
Flamengo

Ex-treinador rubro-negro desembarca no Rio de Janeiro neste sábado (30) e acompanhará duelo contra o Coritiba em um camarote do estádio

A relação entre Jorge Jesus e o Flamengo continua rendendo capítulos mesmo anos após o fim da histórica passagem do treinador português pelo clube. De volta ao Brasil para um período de descanso, o técnico fará uma visita especial ao Maracanã neste sábado (30), onde acompanhará a partida entre Flamengo e Coritiba, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Recém-saído do Al Nassr após conquistar o título do Campeonato Saudita, Jesus chega ao Rio de Janeiro depois de uma rápida passagem por Portugal. Convidado pela diretoria rubro-negra, ele assistirá ao jogo em um camarote do estádio e reencontrará velhos conhecidos do clube que marcou sua carreira.

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  • Flamengo v Athletico PR - Supercopa do BrasilGetty Images Sport

    Retorno ao Rio e reencontro com a torcida

    A chegada de Jorge Jesus ao Rio de Janeiro promete despertar a atenção da torcida flamenguista. Responsável por comandar uma das equipes mais vitoriosas da história recente do clube, o treinador mantém enorme prestígio entre os rubro-negros desde a temporada de 2019.

    Embora não esteja programada nenhuma participação oficial nas atividades do Flamengo, a presença do português no Maracanã certamente será acompanhada de perto pelos torcedores, que ainda guardam carinho pelo comandante das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

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  • Jorge Jesus e José BotoGetty/GOAL

    Companhia de confiança nos tempos de Benfica

    Durante a passagem pelo Rio, Jorge Jesus deve estar acompanhado de José Boto, atual diretor do Flamengo e velho conhecido dos tempos de Benfica.

    Os dois trabalharam juntos no clube português, onde Boto exercia a função de chefe de scout. A relação construída ao longo dos anos permanece próxima, o que ajuda a explicar a sintonia entre ambos mesmo após trajetórias profissionais distintas.

    O encontro no Brasil também servirá para fortalecer laços de amizade em um momento de pausa na carreira do treinador.

  • FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-CUSCOAFP

    Visita sem qualquer relação com o comando técnico

    Apesar da repercussão natural causada pela presença de Jorge Jesus no Maracanã, pessoas próximas ao treinador garantem que a viagem não possui qualquer ligação com uma eventual mudança no comando técnico do Flamengo.

    O português não representa ameaça ao trabalho de Leonardo Jardim, atual treinador da equipe. Pelo contrário, os dois mantêm uma relação cordial e de respeito mútuo, afastando qualquer especulação sobre uma possível movimentação nos bastidores rubro-negros.

    A visita tem caráter exclusivamente pessoal e ocorre em um momento em que Jesus está sem clube após encerrar seu ciclo no futebol saudita.

  • Flamengo v Independiente del Valle - CONMEBOL Recopa Sudamericana 2020Getty Images Sport

    Dias de descanso e reencontros especiais

    A agenda de Jorge Jesus no Rio vai além da visita ao Maracanã. O treinador pretende aproveitar alguns dias na cidade para reencontrar amigos que construiu durante sua passagem pelo Flamengo.

    Entre os planos está a realização de um jantar durante o período da Copa do Mundo, reunindo ex-jogadores, funcionários e pessoas que fizeram parte do cotidiano do clube durante sua trajetória vitoriosa no Ninho do Urubu.

    O encontro deve funcionar como uma celebração dos laços mantidos mesmo após sua saída do futebol brasileiro.

  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    Futuro em aberto e sonho da seleção portuguesa

    Enquanto aproveita um período de descanso, Jorge Jesus também observa atentamente os próximos movimentos do mercado europeu.

    A prioridade do treinador neste momento é aguardar possíveis definições envolvendo a seleção de Portugal após a disputa da Copa do Mundo. O técnico vê com bons olhos a possibilidade de assumir a equipe nacional e pretende esperar por um eventual convite antes de definir seu próximo desafio profissional.

    Até lá, o português aproveita as férias, revive memórias no Rio de Janeiro e reforça uma conexão que segue viva com o Flamengo e sua torcida.

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