AFP
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Fenerbahçe lidera corrida por Alexander Sorloth, de € 40 milhões, enquanto o Atlético de Madrid planeja investida por Dusan Vlahovic
Gigantes turcos miram Sorloth
O Fenerbahce lidera a corrida para contratar o atacante do Atletico Sorloth, segundo o jornalista do Marca Matteo Moretto, conforme citado pela beIN Sports. O internacional norueguês segue sob contrato no Metropolitano até junho de 2028, depois de chegar do Villarreal em agosto de 2024. A equipe turca acredita-se ter capacidade financeira para atender à avaliação de € 40 milhões (£ 34 milhões/US$ 46 milhões) estabelecida pela diretoria do Atletico.
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Espaço financeiro para Vlahovic
Outras informações destacam que a possível saída de Sorloth é crucial para a estratégia de transferências do Atletico neste verão. Os recursos gerados pelo negócio devem equilibrar as finanças do clube, além de liberar margem salarial para a chegada de Vlahovic. Embora uma proposta formal que atenda ao valor pedido pelo Atletico ainda não tenha sido apresentada, as conversas entre as duas partes sobre a transferência do atacante seguem em andamento.
Simeone prepara mudança tática
A saída de Sorloth vai alterar a dinâmica do ataque de Diego Simeone, com o técnico perdendo um ponto de referência fisicamente imponente, que se destaca nos duelos aéreos. Por outro lado, a chegada de Vlahovic em transferência sem custos, após o fim de seu contrato com a Juventus no fim de junho, vai acrescentar uma dimensão de alta intensidade ao setor ofensivo. No Fenerbahce, Sorloth é visto como o principal ponto de referência para liderar as ambições do clube no cenário doméstico e europeu.
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Negociações são a chave para o futuro
Os dois clubes agora negociam a estrutura de pagamento e os bônus por desempenho para finalizar a ida do atacante para Istambul. A conclusão desta transação será o principal catalisador para que o Atlético conclua o processo de levar Vlahovic ao Metropolitano.
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