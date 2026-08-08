Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-CELTA VIGOAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

Fenerbahçe lidera corrida por Alexander Sorloth, de € 40 milhões, enquanto o Atlético de Madrid planeja investida por Dusan Vlahovic

Mercado da bola
A. Soerloth
D. Vlahovic
Fenerbahçe
Campeonato Turco
Atlético de Madrid
La Liga

O Fenerbahçe assumiu a liderança na corrida para contratar o atacante do Atlético de Madrid Alexander Sorloth durante a janela de transferências de verão. O gigante turco quer reforçar suas opções ofensivas, enquanto o clube espanhol pode usar a venda para viabilizar uma investida ambiciosa no agente livre Dusan Vlahovic.

  • Gigantes turcos miram Sorloth

    O Fenerbahce lidera a corrida para contratar o atacante do Atletico Sorloth, segundo o jornalista do Marca Matteo Moretto, conforme citado pela beIN Sports. O internacional norueguês segue sob contrato no Metropolitano até junho de 2028, depois de chegar do Villarreal em agosto de 2024. A equipe turca acredita-se ter capacidade financeira para atender à avaliação de € 40 milhões (£ 34 milhões/US$ 46 milhões) estabelecida pela diretoria do Atletico.

    • Publicidade
  • Dusan Vlahovic(C)Getty Images

    Espaço financeiro para Vlahovic

    Outras informações destacam que a possível saída de Sorloth é crucial para a estratégia de transferências do Atletico neste verão. Os recursos gerados pelo negócio devem equilibrar as finanças do clube, além de liberar margem salarial para a chegada de Vlahovic. Embora uma proposta formal que atenda ao valor pedido pelo Atletico ainda não tenha sido apresentada, as conversas entre as duas partes sobre a transferência do atacante seguem em andamento.

  • Simeone prepara mudança tática

    A saída de Sorloth vai alterar a dinâmica do ataque de Diego Simeone, com o técnico perdendo um ponto de referência fisicamente imponente, que se destaca nos duelos aéreos. Por outro lado, a chegada de Vlahovic em transferência sem custos, após o fim de seu contrato com a Juventus no fim de junho, vai acrescentar uma dimensão de alta intensidade ao setor ofensivo. No Fenerbahce, Sorloth é visto como o principal ponto de referência para liderar as ambições do clube no cenário doméstico e europeu.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1077653938.jpgAlterphotos

    Negociações são a chave para o futuro

    Os dois clubes agora negociam a estrutura de pagamento e os bônus por desempenho para finalizar a ida do atacante para Istambul. A conclusão desta transação será o principal catalisador para que o Atlético conclua o processo de levar Vlahovic ao Metropolitano.

Amistosos de clubes
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Champions League Qualification
Sturm Graz crest
Sturm Graz
SGR
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB