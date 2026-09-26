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Fenerbahçe é punido pela Fifa com proibição de transferências por três janelas, enquanto o gigante turco enfrenta crise de registro de jogadores
Órgão dirigente impõe sanção severa
Os gigantes de Istambul foram oficialmente colocados na Lista de Proibição de Registro da Fifa devido a pendências financeiras não resolvidas. Esta ação disciplinar impede o clube de registrar novos jogadores em três janelas de transferências consecutivas. A diretoria agora deve quitar a dívida pendente para garantir que futuras movimentações no mercado não sejam comprometidas.
- AFP
Nenhum comentário oficial foi feito até o momento
A Fifa não tornou público o valor devido nem identificou a parte prejudicada em seu registro oficial. A diretoria do clube turco também manteve silêncio, sem divulgar qualquer comunicado a acionistas ou à imprensa. Até que uma das partes esclareça o assunto, os detalhes exatos do caso permanecem estritamente confidenciais.
Desafios de conformidade financeira na Super Lig
O caso destaca as recorrentes dificuldades de conformidade que os clubes turcos enfrentam em relação aos padrões regulatórios internacionais. De acordo com as regras da FIFA, esse embargo será suspenso imediatamente assim que o Fenerbahce quitar o valor devido. Um atraso prolongado invalidaria quaisquer acordos de pré-contrato com alvos e prejudicaria a estabilidade do vestiário.
- AFP
Diretoria age às pressas para evitar estagnação
O Fenerbahce precisa agir rapidamente para resolver a disputa antes da abertura da próxima janela. Suspender o embargo é crucial para manter a profundidade do elenco em sua disputa pelo título e na campanha europeia. Não quitar a dívida corre o risco de deixar o elenco estagnado por várias temporadas.
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