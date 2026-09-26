Fenerbahçe é punido pela Fifa com proibição de transferências por três janelas, enquanto o gigante turco enfrenta crise de registro de jogadores Fenerbahçe Campeonato Turco

O Fenerbahce foi abalado por uma decisão disciplinar significativa da Fifa que pode fazer com que o clube seja impedido de registrar novos jogadores nas próximas três janelas de transferências. O gigante turco apareceu na lista atualizada de clubes sancionados da entidade máxima do futebol mundial após uma disputa sobre obrigações financeiras pendentes.