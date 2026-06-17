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Felizes ao lado de Harry Kane? Os “artilheiros” da Inglaterra têm um papel fundamental a desempenhar, como explica o ex-atacante dos Three Lions ao falar sobre a mentalidade de Ollie Watkins e Anthony Gordon para a Copa do Mundo
O capitão Kane é uma figura incontornável na seleção da Inglaterra
Mais uma tentativa de pôr fim a 60 anos de seca internacional terá início na quarta-feira, quando a seleção enfrentar a Croácia no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. Esse estádio costuma receber os Dallas Cowboys — uma das maiores franquias da NFL, conhecida como “America’s Team”.
A nata do futebol inglês está pronta para mostrar seu talento em um ambiente de bilhões de dólares, sendo importante — embora não imprescindível — um início rápido na competição. Kane, após uma temporada com 61 gols — a melhor de sua carreira — pelo Bayern de Munique, campeão da Bundesliga, buscará ampliar sua marca recorde de 79 gols pelos Três Leões.
Se estiver em plena forma, o atacante de 32 anos liderará a investida da Inglaterra rumo ao que eles esperam que seja a glória mundial. Independentemente do desempenho dos demais nos treinos, Kane ocupará a lendária posição de camisa 9. Competir com um adversário imbatível pode desanimar os outros atacantes, já que sabem que o papel de coadjuvante é o mais proeminente que podem esperar desempenhar.
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Explicação: A mentalidade de jogadores reservas como Watkins e Gordon
Como isso afetará a mentalidade do atacante do Aston Villa, Watkins, do recém-contratado pelo Barcelona, Gordon, e do campeão do Arsenal, Eberechi Eze, enquanto aguardam sua chance? Collymore acredita que todos eles têm algo a oferecer à causa coletiva.
O ex-atacante do Nottingham Forest, Liverpool, Villa e da seleção inglesa — em entrevista à BetWright, empresa de apostas em futebol — disse ao GOAL, quando questionado sobre os jogadores que estão na reserva: “Acho que, no caso do Ollie, eu o observei bastante nesta temporada — simplesmente fui a muitos jogos do Villa, estive em Istambul e assisti à final da [Liga Europa]. E, assim como praticamente todos os outros jogadores do Aston Villa, ele começou mal; depois, o time, de modo geral, jogou muito bem, mas o Oli não estava marcando gols. Ele meio que mostrou um pouco de potencial no final da temporada. Ele disse aos torcedores do Villa: ‘não se preocupem, isso vai acontecer, ainda estou fazendo as jogadas’. Eu estava observando ele, ele estava fazendo as jogadas, mas não recebia os passes certos. E a equipe... você se lembra da atuação contra o Spurs, que recebeu muitas críticas antes da segunda partida da semifinal da Liga Europa contra o Nottingham Forest? A equipe inteira jogou mal. Então, o Ollie também jogou mal.
“Mas tenho que ser honesto: ele arrasou nos últimos quatro ou cinco jogos — partidas de grande importância, uma final de grande importância, foi ao Manchester City e marcou no último dia para estragar a despedida do Pep, marcou contra o Liverpool no Villa Park, um time que tradicionalmente não vencemos. E ele está empolgado. É bem estranho, porque não acho que um jogador consiga ligar e desligar o desempenho como se fosse uma torneira, mas a equipe realmente conseguiu. Eles passaram de uma nota 1 em 10 contra o Spurs para uma nota 9 ou 10 em 10 nos três jogos mais importantes da temporada — contra o Liverpool em casa, contra o City fora de casa e na final da Liga Europa.
“Acho que ele está apenas analisando a situação e pensando: ‘com esse calor, há uma chance muito boa de eu conseguir pelo menos 30 minutos em campo’. Porque sabemos que o Harry Kane gosta de recuar cada vez mais. E se a Inglaterra não conseguir avançar com Harry Kane, ou pelas laterais — esperaríamos [Marcus] Rashford pela esquerda, [Bukayo] Saka pela direita, ou Gordon, ou quem quer que jogue nas laterais —, então Ollie Watkins vai ter 30 minutos de tempo de jogo.”
Os “finalizadores” terão um papel importante a desempenhar saindo do banco
Collymore, que defendeu a seleção inglesa em três ocasiões, continuou falando sobre o papel dos “super-reservas”: “É claro que qualquer atacante quer jogar os 90 minutos. Mas o melhor de estar no banco é que você fica sentado lá, com um calor de 90, 100 graus — não tanto em Dallas, porque acho que o teto estará fechado, mas certamente nos outros jogos — e fica pensando: ‘me coloque em campo, técnico, me coloque em campo’.
“E tem toda essa narrativa de que Thomas Tuchel quer falar sobre irmandade, que serão 26 jogadores, não apenas 11. E então acho que, por causa disso, ele vai ficar no banco, se aquecendo, e pensar: ‘Vou jogar pelo menos 30 minutos’. E acho que ele vai mesmo.
“Acho que Ollie Watkins será um desses caras que vai acabar sendo um finalizador, como Eberechi Eze, como Noni Madueke, como Anthony Gordon. E, de novo, eu estava no último amistoso contra a Costa Rica, em Orlando, e no segundo tempo, entre aspas, os finalizadores estavam muito mais animados, muito mais afiados do que no primeiro jogo de preparação contra a Nova Zelândia.
“Então, acho que quatro, cinco ou seis jogadores, com velocidade, vindos de uma boa temporada — como Ollie Watkins, sem dúvida, depois de conquistar um título —, acho que ele ficará relativamente satisfeito com isso. Se a narrativa fosse toda assim: ‘Este é o time titular, Thomas Tuchel tem seus favoritos, ele não vai tirar Harry Kane de campo, isso é ridículo, Kane não está jogando muito bem’, então acho que seria uma conversa bem diferente.
“Mas acho que todos esses atacantes ficarão felizes em serem titulares porque, sejamos totalmente honestos, em uma temporada difícil da Premier League, com calor de 70, 80, 90, 100 graus, 30 minutos para um jogador de futebol profissional entrar em campo e deixar sua marca ainda é tempo mais do que suficiente para conseguir fazer isso. Portanto, não acho que ele vá ficar tão desanimado quanto muita gente imagina, e acredito que ele tenha um papel fundamental a desempenhar no sucesso da Inglaterra, se é que vamos ter algum.”
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Copa do Mundo de 2026: Inglaterra de olho nas fases eliminatórias
Tuchel vai procurar fazer algumas alterações no elenco de vez em quando, especialmente se a Inglaterra conseguir começar com tudo e garantir a classificação para as oitavas de final ainda nos 180 minutos de jogo contra a Croácia e Gana.
Assim que a fase eliminatória começar, os jogadores no banco capazes de mudar o rumo da partida entrarão em ação. Haverá partidas que exigirão algo diferente, um lampejo de inspiração de alguém que não integrou o time titular. É aí que jogadores como Watkins, Gordon, Eze, Madueke e Ivan Toney poderão deixar sua marca no maior palco do esporte.