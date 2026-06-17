Felizes ao lado de Harry Kane? Os “artilheiros” da Inglaterra têm um papel fundamental a desempenhar, como explica o ex-atacante dos Three Lions ao falar sobre a mentalidade de Ollie Watkins e Anthony Gordon para a Copa do Mundo

Como isso afetará a mentalidade do atacante do Aston Villa, Watkins, do recém-contratado pelo Barcelona, Gordon, e do campeão do Arsenal, Eberechi Eze, enquanto aguardam sua chance? Collymore acredita que todos eles têm algo a oferecer à causa coletiva.

O ex-atacante do Nottingham Forest, Liverpool, Villa e da seleção inglesa — em entrevista à BetWright, empresa de apostas em futebol — disse ao GOAL, quando questionado sobre os jogadores que estão na reserva: “Acho que, no caso do Ollie, eu o observei bastante nesta temporada — simplesmente fui a muitos jogos do Villa, estive em Istambul e assisti à final da [Liga Europa]. E, assim como praticamente todos os outros jogadores do Aston Villa, ele começou mal; depois, o time, de modo geral, jogou muito bem, mas o Oli não estava marcando gols. Ele meio que mostrou um pouco de potencial no final da temporada. Ele disse aos torcedores do Villa: ‘não se preocupem, isso vai acontecer, ainda estou fazendo as jogadas’. Eu estava observando ele, ele estava fazendo as jogadas, mas não recebia os passes certos. E a equipe... você se lembra da atuação contra o Spurs, que recebeu muitas críticas antes da segunda partida da semifinal da Liga Europa contra o Nottingham Forest? A equipe inteira jogou mal. Então, o Ollie também jogou mal.

“Mas tenho que ser honesto: ele arrasou nos últimos quatro ou cinco jogos — partidas de grande importância, uma final de grande importância, foi ao Manchester City e marcou no último dia para estragar a despedida do Pep, marcou contra o Liverpool no Villa Park, um time que tradicionalmente não vencemos. E ele está empolgado. É bem estranho, porque não acho que um jogador consiga ligar e desligar o desempenho como se fosse uma torneira, mas a equipe realmente conseguiu. Eles passaram de uma nota 1 em 10 contra o Spurs para uma nota 9 ou 10 em 10 nos três jogos mais importantes da temporada — contra o Liverpool em casa, contra o City fora de casa e na final da Liga Europa.

“Acho que ele está apenas analisando a situação e pensando: ‘com esse calor, há uma chance muito boa de eu conseguir pelo menos 30 minutos em campo’. Porque sabemos que o Harry Kane gosta de recuar cada vez mais. E se a Inglaterra não conseguir avançar com Harry Kane, ou pelas laterais — esperaríamos [Marcus] Rashford pela esquerda, [Bukayo] Saka pela direita, ou Gordon, ou quem quer que jogue nas laterais —, então Ollie Watkins vai ter 30 minutos de tempo de jogo.”