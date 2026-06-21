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“Feliz aniversário, querida” - Leah Williamson, estrela do Arsenal e da seleção feminina de futebol do Reino Unido, compartilha uma série de fotos cheias de carinho para ajudar sua namorada, a modelo Elle Smith, a comemorar seus 28 anos
Homenagem romântica de aniversário nas redes sociais
Afastando-se da intensidade de suas sessões de recuperação, Williamson comemorou um marco pessoal significativo nesta semana. Para marcar o 28º aniversário de Smith, a estrela do Arsenal postou uma série de fotos carinhosas no Instagram, documentando os momentos que passaram juntas fora do campo. A postagem veio acompanhada de uma legenda simples, mas fofa, que dizia: “Feliz aniversário, querida x”.
A postagem rapidamente ganhou repercussão entre torcedores e companheiras de equipe, oferecendo um vislumbre da vida de uma das figuras mais conhecidas do futebol feminino. Para Williamson, a comemoração representa um momento de alegria bem-vindo após o fim de uma temporada frustrante e marcada por lesões, que limitou severamente seu impacto em campo, tanto pelo clube quanto pela seleção.
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Como manter a forma física após a desistência da seleção da Inglaterra
Apesar das comemorações fora de campo, Williamson continua em uma batalha para recuperar a forma física ideal para as partidas, após uma série de contratempos frustrantes. A capitã das Lionesses foi recentemente forçada a desistir da convocação de Sarina Wiegman para jogos decisivos, apesar de ter seguido um programa de reabilitação para estar disponível, mas acabou sendo descartada devido a uma lesão no tendão da coxa. A zagueira do West Ham, Grace Fisk, foi convocada para substituí-la nas eliminatórias contra a Espanha e a Ucrânia.
Tem sido um ano difícil para a zagueira, que viu seu ritmo ser interrompido por problemas na panturrilha e no joelho em várias ocasiões. Depois de perder o início da temporada, ela conseguiu um breve retorno antes que a mais recente lesão no tendão isquiotibial a afastasse das quadras mais uma vez. Tanto a técnica do Arsenal, Renee Slegers, quanto a equipe médica da Inglaterra estão monitorando sua carga de trabalho com extrema cautela para evitar danos de longo prazo.
O compromisso com o Arsenal continua inabalável
Embora a temporada atual tenha sido desafiadora do ponto de vista físico, o futuro de longo prazo de Williamson no norte de Londres já está garantido. No início deste ano, o clube confirmou que sua zagueira estrela havia assinado um novo contrato para prolongar sua carreira lendária em Meadow Park. Estando nos Gunners desde criança, o contrato garante que ela continuará sendo o coração da equipe por um futuro previsível.
O Arsenal tem sido proativo na retenção de suas principais estrelas, com a renovação de Williamson ocorrendo ao mesmo tempo que novos contratos para figuras importantes como Steph Catley e Kim Little. A diretoria do clube está determinada a manter unidas suas líderes mais experientes, com o objetivo de disputar os principais títulos tanto no campeonato nacional quanto na Europa durante a temporada 2026-27.
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De olho em um grande retorno
A prioridade imediata da jogadora de 29 anos agora é concluir seu atual ciclo de reabilitação para garantir que ela comece com o pé direito a próxima temporada. Williamson tem altos padrões para si mesma, tendo levado a Inglaterra a dois títulos consecutivos do Campeonato Europeu, em 2022 e 2025. Sua presença na defesa é considerada vital para as Lionesses enquanto elas percorrem sua jornada nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Depois de terminar em segundo lugar no Grupo A3, atrás da Espanha, após uma goleada de 4 a 0 no início deste mês, a Inglaterra agora deve enfrentar a Grécia em um confronto decisivo da repescagem em outubro.
A zagueira espera que este último período de descanso permita que seu corpo se recupere totalmente da fadiga acumulada ao longo de várias temporadas no mais alto nível. Com a situação contratual resolvida e um forte sistema de apoio ao seu redor, Williamson está focada em deixar para trás os problemas com lesões e retornar à forma de nível mundial que a tornou uma peça fundamental tanto para o Arsenal quanto para a Inglaterra.