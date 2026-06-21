“Feliz aniversário, querida” - Leah Williamson, estrela do Arsenal e da seleção feminina de futebol do Reino Unido, compartilha uma série de fotos cheias de carinho para ajudar sua namorada, a modelo Elle Smith, a comemorar seus 28 anos

A prioridade imediata da jogadora de 29 anos agora é concluir seu atual ciclo de reabilitação para garantir que ela comece com o pé direito a próxima temporada. Williamson tem altos padrões para si mesma, tendo levado a Inglaterra a dois títulos consecutivos do Campeonato Europeu, em 2022 e 2025. Sua presença na defesa é considerada vital para as Lionesses enquanto elas percorrem sua jornada nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Depois de terminar em segundo lugar no Grupo A3, atrás da Espanha, após uma goleada de 4 a 0 no início deste mês, a Inglaterra agora deve enfrentar a Grécia em um confronto decisivo da repescagem em outubro.

A zagueira espera que este último período de descanso permita que seu corpo se recupere totalmente da fadiga acumulada ao longo de várias temporadas no mais alto nível. Com a situação contratual resolvida e um forte sistema de apoio ao seu redor, Williamson está focada em deixar para trás os problemas com lesões e retornar à forma de nível mundial que a tornou uma peça fundamental tanto para o Arsenal quanto para a Inglaterra.