Felipe Melo é agredido por torcedor do Corinthians antes de Supercopa do Brasil contra o Flamengo; veja

Ex-jogador bastante ligado ao Palmeiras, apesar de ter defendido uma grande quantidade de clubes, e atualmente comentarista do Grupo Globo, Felipe Melo foi agredido por um torcedor do Corinthians antes da partida válida pela Supercopa do Brasil, contra o Flamengo.

Felipe, acompanhado de perto por Denílson, também ex-jogador e agora comentarista, e do jornalista André Rizek, descia pelas escadas do estádio Mané Garrincha, na área de imprensa, quando um corintiano começou a proferir xingamentos.

Depois, o torcedor empurrou o ombro de Felipe Melo. O ex-jogador partiu para cima do corintiano, mas foi segurado por pessoas que estavam próximas. Felipe seguiu o seu caminho, em meio a xingamentos.