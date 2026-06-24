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Felicia Schroder NXGN GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Felicia Schroder: Por que o Real Madrid transformou a jovem artilheira sueca na jogadora mais cara da história do futebol feminino

NXGN
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
Suécia F
BK Haecken FF
Liga F
Damallsvenskan
Especiais e Opinião

Khadija Shaw é uma das melhores atacantes centrais do futebol feminino, se não a melhor. Vencedora de três Chuteiras de Ouro consecutivas da Superliga Feminina e artilheira com mais gols do que qualquer outra jogadora nas cinco principais ligas da Europa desde sua transferência para o Manchester City em 2021, não é de se admirar que o Chelsea estivesse tentando trazê-la para o oeste de Londres, já que seu contrato se aproximava do fim neste verão. Mas, quando ficou claro que o Chelsea perderia a chance de contratar Shaw, o fato de a adolescente sueca Felicia Schroder ser a próxima na lista de desejos do clube diz muito sobre ela.

No mês passado, o The Athletic noticiou que o Chelsea havia feito uma oferta na casa de 1,2 milhão de libras (1,6 milhão de dólares) para contratar a atacante do BK Hacken, o que teria representado um recorde mundial de transferência no futebol feminino caso fosse aceita. Isso ocorreu um ano depois que o Sportbladet noticiou que havia interesse em Schroder não apenas por parte do Chelsea, mas também do Barcelona, Lyon, Bayern de Munique, Manchester City, Juventus, Wolfsburg e Manchester United. O The Athletic também informou que clubes da NWSL haviam feito consultas.

No fim das contas, foi um clube totalmente diferente que venceu a disputa, com Schroder sendo apresentada como jogadora do Real Madrid na terça-feira. O Madrid não tem o histórico repleto de títulos que muitos desses outros clubes possuem, nem é considerado parte da elite do futebol feminino europeu. Mas as “Las Blancas” provavelmente estão na segunda ou terceira linha, como participantes consistentes da Liga dos Campeões que ainda buscam seu primeiro título importante, tendo sido fundado em 2020.

A decisão do Real de gastar uma quantia recorde mundial na contratação de Schroder sugere que o clube também está empenhado em dar esse salto, após anos de críticas sobre a falta de ímpeto na tentativa de diminuir a diferença para o Barcelona no campeonato nacional.

Então, o que levou as “Las Blancas” a darem um passo tão ousado por uma jogadora que ainda tem apenas 19 anos? O que faz o clube acreditar que Schroder é o tipo de jogadora capaz de levá-las a novos patamares? E por que todos os grandes clubes da Europa ficarão frustrados por terem perdido a chance de contratá-la?

  • Felicia Schroder Hacken Women 2023Getty Images

    Onde tudo começou

    Depois de passar seus anos de formação jogando pelo time local IFK Bjorko, Schroder assinou contrato com o Hacken em abril de 2023, pouco antes de completar 16 anos. Em poucas semanas, ela fez sua estreia pelo clube e, num sinal do que estava por vir, marcou um gol logo na estreia, balançando as redes nos acréscimos da partida em que o Hacken venceu o Vittsjo por 3 a 0. Essa foi uma das 15 partidas que ela disputou naquela primeira temporada, marcando três gols e dando uma assistência, apesar de ter sido titular em apenas sete partidas.

    Desde então, esses números têm melhorado a um ritmo impressionante. Em 2024, ela disputou 24 partidas, sendo 12 como titular, e marcou 12 gols, além de dar duas assistências. Em 2025, ela explodiu, acumulando 30 gols e nove assistências em 26 jogos, todos como titular, enquanto se tornava uma jogadora fundamental para o time do Hacken, que conquistou o Damallsvenskan pela segunda vez na história. Em meio ao interesse de toda a Europa, foi no meio desta temporada que Schroder assinou um novo contrato até 2029, o que a tornou a jogadora mais bem paga da liga, aos 18 anos.

    Enquanto crescia cada vez mais em destaque no clube, a atacante, que ficou em terceiro lugar na lista NXGN feminina de 2026, também se destacava nas seleções de base. Subindo das categorias de base, da Sub-17 até a Sub-23, Schroder marcou 19 gols em 28 partidas pela seleção antes de receber sua primeira convocação para a seleção principal, em maio de 2025. Atualmente, ela é titular constante nas convocações de Tony Gustavsson.

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  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    A grande chance

    Além da notável campanha de Schroder na Damallsvenskan de 2025, foram suas atuações na Copa da Europa Feminina da UEFA de 2025-26 que realmente a colocaram no mapa.

    Na edição inaugural da nova competição europeia de clubes, a adolescente marcou oito gols em nove partidas, levando o Hacken ao título, incluindo quatro na final disputada em duas partidas, quando as campeãs suecas derrotaram o rival nacional Hammarby. Foi o gol de Schroder que deu ao Hacken uma vantagem mínima na primeira partida, fora de casa, em Estocolmo, e depois ela marcou mais três gols, levando sua equipe a levantar o troféu em casa no dia 1º de maio.

    Aquele hat-trick só intensificou a sensação de que, apesar do novo contrato, Schroder seria uma figura central na próxima janela de transferências de verão.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    Como estão as coisas?

    E foi exatamente o que aconteceu. O Chelsea apresentou sua proposta por Schroder apenas algumas semanas depois, já que sua tentativa de contratar Shaw chegou a um beco sem saída depois que a jogadora da seleção jamaicana assinou um novo contrato em Manchester. O clube londrino precisa urgentemente de uma referência no ataque, após se despedir tanto de Sam Kerr quanto de Catarina Macario nos últimos meses, enquanto continuam as especulações sobre o futuro da atacante Mayra Ramirez.

    No entanto, foi o Real Madrid quem venceu a disputa, pagando mais de € 1,3 milhão (£ 1,14 milhão/$ 1,5 milhão) para trazer Schroder para a Espanha. Com a artilheira Caroline Weir tendo se transferido para o Lyon e a atacante Naomie Feller também tendo deixado o clube, o Real precisava reforçar suas opções de ataque, e a contratação da jogadora de 19 anos para o elenco atende exatamente a essa necessidade.

    Questionada pelo GOAL sobre seu futuro no início deste ano, Schroder disse: “Sinto que, especialmente para mim, que sou jovem, o importante é tomar a decisão certa e dar o passo certo. Estou apenas levando o tempo que preciso e espero tomar as decisões certas, sem me estressar com nada.”

    Ela espera que a transferência para o Real Madrid, onde há participação regular em competições de ponta como a Liga dos Campeões, mas talvez menos pressão do que em outros clubes, seja essa decisão certa.

  • Felicia Schroder Sweden Women 2026Getty Images

    Principais pontos fortes

    Então, o que é que faz com que tantos clubes de ponta estejam de olho em Schroder? Bem, como os números podem sugerir, seu instinto goleador é um grande motivo. A jogadora de 19 anos possui todas as características naturais de uma atacante que um clube deseja, com sua antecipação e leitura de jogo contribuindo para sua prolificidade tanto quanto a qualidade de finalização.

    Schroder se destaca na área, invadindo os espaços para converter cruzamentos com uma eficiência notável, mas sua habilidade de usar os dois pés e a variedade em suas finalizações também lhe permitem marcar muitos tipos diferentes de gols. Sua determinação também é um fator importante, já que ela tende a chutar antes que o goleiro espere, em vez de demorar com a bola. Ela não é uma finalizadora perfeita, de forma alguma, mas já é muito, muito boa, mesmo sendo tão jovem.

    Além da arte de marcar gols, Schroder é extremamente rápida e, por isso, um trunfo muito útil nas transições. Essa talvez não seja uma característica que os principais clubes europeus possam explorar muito, pelo menos não de forma regular, já que poucos deles jogam no contra-ataque. Mas ainda assim pode ser eficaz, pois Schroder consegue se abrir um pouco mais pelas laterais e receber a bola nos corredores para avançar contra as adversárias.

  • Marija Milinkovic Felicia Schroder Inter Hacken Women 2025-26Getty Images

    Há espaço para melhorias

    Um dos pontos fracos potenciais mais evidentes no jogo de Schroder está relacionado à sua altura. Com apenas 5'4", a adolescente não representa uma ameaça no jogo aéreo. Apesar da idade e do tamanho, ela é forte, mas pode melhorar na hora de proteger a bola e mantê-la no jogo. Isso não é incomum em uma atacante adolescente e, se ela conseguir evoluir nesse aspecto — o que é de se esperar que aconteça —, provavelmente a ajudará a criar ainda mais oportunidades de gol do que já cria.

    Também há dúvidas sobre como alguns aspectos de transição do jogo de Schroder se adaptarão a um clube de ponta. Muitas das assistências de Schroder — das quais ela acumulou impressionantes nove em 26 jogos do campeonato na última temporada — ocorreram em contra-ataques. No entanto, embora esses números possam cair um pouco no campeonato com o Real Madrid — já que o clube é um dos maiores do futebol nacional e, por isso, domina bastante a posse de bola —, é algo em que ela provavelmente ainda conseguirá se destacar na Europa, onde as “Las Blancas” continuam deixando sua marca.

  • Chelsea v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    A próxima... Sam Kerr?

    É realmente difícil encontrar uma comparação satisfatória para Schroder, principalmente porque não há muitos atacantes de alto nível com altura semelhante.

    Uma delas seria Sam Kerr, que é apenas algumas polegadas mais alta, e há algumas semelhanças entre as duas, principalmente no grande número de chances que elas têm de finalizar, graças à sua excelente movimentação e à capacidade de marcar gols com tanta facilidade e variedade. Kerr, no entanto, é muito melhor no jogo aéreo, apesar de sua estatura mais baixa, e é excelente em segurar a bola. Talvez Schroder possa melhorar nessas áreas à medida que for ganhando força.

    Há também algumas semelhanças entre Schroder e uma Vivianne Miedema mais jovem, antes de a holandesa se tornar mais uma armadora que atua em posições mais recuadas, como foi o caso na conquista do título pelo Man City este ano. Mais uma vez, isso se deve aos instintos naturais de artilheira que a adolescente possui. Miedema é bem mais alta, com 5'10", mas nunca construiu seu jogo em torno da força ou da habilidade aérea.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    E agora, o que vem a seguir?

    Tendo sido, no passado, talvez a melhor liga feminina do mundo e o berço de tantas das maiores estrelas do esporte — com destaque para a ícone brasileira Marta, mas também para lendas dos Estados Unidos, como Christen Press —, a Damallsvenskan da Suécia tem um novo papel no futebol atual: o de formadora e, eventualmente, de fornecedora dos melhores jovens talentos. Schroder é a mais recente de uma longa lista de jogadoras a partir em busca de novos desafios.

    Foi revigorante, porém, ouvi-la falar sobre essa perspectiva antes mesmo de ela ser confirmada. Há muitos casos que servem de lição nos últimos anos envolvendo jovens talentos promissores na Suécia — e na região escandinava como um todo — que tomaram a decisão errada e não progrediram no ritmo que muitos esperavam, seja por causa do momento da transferência ou da escolha do próximo destino.

    Há outras, no entanto, como a norueguesa Signe Gaupset, que esperaram o momento certo, continuaram se desenvolvendo com minutos regulares em seu país e, então, deram um grande passo para o próximo capítulo de suas carreiras; a jogadora de 20 anos está atualmente se destacando na Inglaterra, pelo Tottenham.

    Schroder espera que o Real Madrid se revele o passo certo para ela, e há muitos motivos para acreditar que sim, já que ela busca dar esse próximo passo e subir mais um degrau antes da Copa do Mundo Feminina do ano que vem, onde espera desempenhar um papel de destaque pela Suécia.