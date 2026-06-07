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Felicia Schroder NXGN gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Felicia Schroder: Por que o Chelsea fez uma oferta recorde mundial pelo jovem artilheiro sueco

NXGN
Suécia F
Felicia Schroeder
BK Haecken FF
Chelsea FC Women
WSL
Damallsvenskan
Especiais e Opinião

Khadija Shaw é uma das melhores atacantes do futebol feminino, se não a melhor. Vencedora de três Chuteiras de Ouro consecutivas da Superliga Feminina e artilheira das cinco principais ligas europeias desde que se transferiu para o Manchester City em 2021, não é de se admirar que o Chelsea estivesse tentando trazê-la para o oeste de Londres, já que seu contrato chegava ao fim neste verão. Mas, quando ficou claro que o Blues perderia a chance de contratar Shaw, o fato de a adolescente sueca ser a próxima na lista de desejos do clube diz muito sobre Felicia Schroder.

No mês passado, o The Athletic informou que o Chelsea havia feito uma oferta na casa de 1,2 milhão de libras (1,6 milhão de dólares) para contratar a atacante do BK Hacken, o que representaria um recorde mundial de transferência no futebol feminino caso fosse aceita. Isso ocorre um ano depois de o Sportbladet ter noticiado que havia interesse em Schroder não apenas por parte do Chelsea, mas também do Barcelona, Lyon, Bayern de Munique, Manchester City, Juventus, Wolfsburg e Manchester United. O The Athletic também afirma que clubes da NWSL fizeram consultas.

Felizmente para o Hacken, o clube fechou um novo acordo com a adolescente pouco depois da publicação da notícia, mantendo-a no clube até 2029 como parte de um contrato que a tornou a jogadora mais bem paga da Damallsvenskan com apenas 18 anos. Mas será que esse contrato se manterá à medida que o interesse aumenta nesta janela de transferências de verão? Ou será que o maior talento jovem da Suécia poderá mudar de clube nos próximos meses?

Enquanto as especulações circulam, Schroder parece imperturbável. Ela marcou quatro gols em cinco partidas como titular na Damallsvenskan deste ano, que começou no final de março, e fez um hat-trick notável na final da Copa da Europa Feminina da UEFA no mês passado, levando o Hacken à glória europeia. Então, quem é essa fenômeno de 19 anos e o que há nela que desperta tanto interesse de todos os principais clubes do futebol feminino?

  • Felicia Schroder Hacken Women 2023Getty Images

    Onde tudo começou

    Depois de passar seus anos de formação jogando pelo time local IFK Bjorko, Schroder assinou contrato com o Hacken em abril de 2023, pouco antes de completar 16 anos. Em poucas semanas, ela fez sua estreia pelo clube e, num sinal do que estava por vir, marcou um gol na prorrogação, ajudando o Hacken a vencer o Vittsjo por 3 a 0. Essa foi uma das 15 partidas que ela disputou naquela primeira temporada, marcando três gols e dando uma assistência, apesar de ter sido titular em apenas sete jogos.

    Desde então, esses números melhoraram a um ritmo impressionante. Em 2024, ela fez 24 partidas, 12 delas como titular, e marcou 12 gols, além de dar duas assistências. Em 2025, ela explodiu, acumulando 30 gols e nove assistências em 26 jogos, todos como titular, enquanto se tornava uma jogadora fundamental para o Hacken, que conquistou o Damallsvenskan pela segunda vez na história.

    Enquanto crescia de forma constante em nível de clube, Schroder, que ficou em terceiro lugar na lista NXGN 2026 feminina, também se destacava nas seleções de base. Subindo das categorias de base, passando da Sub-17 até a Sub-23, a atacante marcou 19 gols em 28 partidas pela seleção antes de receber sua primeira convocação para a seleção principal em maio de 2025. Ela agora é titular nas equipes de Tony Gustavsson.

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  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    A grande chance

    Além da notável campanha de Schroder na Damallsvenskan de 2025, foram suas atuações na UEFA Women's Europa Cup 2025-26 que realmente a colocaram no mapa.

    Na edição inaugural da nova competição europeia de clubes, a adolescente marcou oito gols em nove jogos, levando o Hacken ao título, incluindo quatro na final disputada em duas partidas, quando as campeãs suecas derrotaram o rival nacional Hammarby. Foi o gol de Schroder que deu ao Hacken uma vantagem mínima na primeira partida, fora de casa, em Estocolmo, e depois ela marcou mais três, levando sua equipe a levantar o troféu em casa no dia 1º de maio.

    Aquele hat-trick só intensificou a sensação de que, apesar do novo contrato, Schroder seria uma figura central na próxima janela de transferências de verão.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    Como vai tudo?

    E foi exatamente o que aconteceu. O Chelsea apresentou uma proposta pela Schroder poucas semanas depois, já que a tentativa de contratar Shaw chegou a um beco sem saída depois que a jogadora da seleção jamaicana assinou um novo contrato em Manchester. O clube londrino precisa urgentemente de uma referência no ataque, após se despedir tanto de Sam Kerr quanto de Catarina Macario nos últimos meses, enquanto continuam as especulações sobre o futuro da atacante Mayra Ramirez.

    Ao conversar com Schroder, porém, parece que a inevitável grande transferência para o exterior não está em primeiro plano em seus pensamentos no momento.

    "Sinto que, especialmente para mim, que sou jovem, o importante é tomar a decisão certa e dar o passo certo", disse ela há algumas semanas, quando questionada pelo GOAL sobre por que escolheu renovar seu contrato com o Hacken no verão passado, apesar do interesse de tantos clubes de ponta. "Estou apenas levando o tempo que preciso e, espero, tomando as decisões certas, sem me estressar com nada.

    Sinto que estou melhorando a cada dia e me desenvolvendo [no Hacken]. Acho que a decisão certa agora é ficar aqui e foi por isso que também assinei um novo contrato.”

  • Felicia Schroder Sweden Women 2026Getty Images

    Principais pontos fortes

    Então, o que é que faz com que tantos clubes de ponta estejam de olho em Schroder? Bem, como os números podem sugerir, seu instinto goleador é um dos principais motivos. A jogadora de 19 anos possui todas as características naturais de uma atacante que um clube procura, sendo que sua antecipação e leitura de jogo contribuem para sua prolificidade tanto quanto sua qualidade na finalização.

    Schroder se destaca na área, entrando nos espaços para converter cruzamentos com uma frequência notável, mas sua habilidade de usar os dois pés e a variedade em suas finalizações permitem que ela marque muitos tipos diferentes de gols também. Sua determinação também é um fator importante, já que ela tende a chutar antes que o goleiro espere, em vez de demorar com a bola. Ela não é uma finalizadora perfeita de forma alguma, mas já é muito, muito boa, mesmo sendo tão jovem.

    Além da arte de marcar gols, Schroder é extremamente rápida e, por isso, um trunfo muito útil nas transições. Essa pode não ser uma característica que os principais clubes europeus consigam explorar muito, pelo menos não regularmente, porque poucos deles jogam no contra-ataque. Mas ainda assim pode ser eficaz, pois Schroder consegue se deslocar um pouco mais para as laterais e receber a bola nos corredores, para avançar contra os adversários.

  • Marija Milinkovic Felicia Schroder Inter Hacken Women 2025-26Getty Images

    Há espaço para melhorias

    Um dos pontos fracos evidentes no jogo de Schroder está relacionado à sua altura. Com apenas 1,63 m, a adolescente não representa uma ameaça no jogo aéreo. Apesar da idade e do tamanho, ela é forte, mas pode melhorar na hora de proteger a bola e mantê-la no jogo. Isso não é incomum em uma atacante adolescente e, se ela conseguir evoluir nesse aspecto — o que é de se esperar que aconteça —, provavelmente a ajudaria a criar mais oportunidades de gol do que já faz.

    Há também dúvidas sobre como alguns aspectos de transição do jogo de Schroder se traduzirão se ela assinar com um clube como o Chelsea, que tende a dominar a posse de bola na maioria de seus jogos. Muitas das assistências de Schroder, das quais ela acumulou impressionantes nove em 26 jogos do campeonato na última temporada, vieram nesses contra-ataques. Assim, há uma chance de que esses números possam cair um pouco, dependendo de seu próximo passo.

  • Chelsea v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    A próxima... Sam Kerr?

    É realmente difícil encontrar uma comparação satisfatória para Schroder, principalmente porque não há muitos atacantes de alto nível com altura semelhante.

    Uma delas seria Sam Kerr, que é apenas alguns centímetros mais alta, e há algumas semelhanças entre as duas, principalmente no grande número de chances que elas têm, graças à sua excelente movimentação e à capacidade de marcar gols com tanta facilidade e variedade. Kerr, no entanto, é muito melhor no jogo aéreo, apesar de sua estatura mais baixa, e é excelente em segurar a bola. Talvez Schroder possa melhorar nessas áreas à medida que ganha força.

    Há também algumas semelhanças entre Schroder e uma Vivianne Miedema mais jovem, antes de a holandesa se tornar mais uma armadora que atua mais recuada, como foi o caso na conquista do título do Man City este ano. Mais uma vez, isso se deve ao instinto natural de marcar gols que a adolescente possui. Miedema é muito mais alta, com 1,78 m, mas nunca construiu seu jogo em torno da força ou da habilidade aérea.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    E agora?

    Tendo sido, no passado, talvez a melhor liga feminina do mundo e o berço de tantas das maiores estrelas do esporte — com destaque para a ícone brasileira Marta, mas também para lendas dos Estados Unidos, como Christen Press —, a Damallsvenskan sueca tem agora um novo papel no futebol atual: o de formadora e, eventualmente, de fornecedora dos melhores jovens talentos. Schroder parece destinada a ser uma das próximas a partir em busca de novos desafios, seja neste verão ou mais adiante.

    É revigorante, porém, ouvi-la falar sobre essa perspectiva. Há muitos casos de advertência nos últimos anos envolvendo jovens talentos promissores na Suécia e na região escandinava como um todo, que tomaram a decisão errada e não progrediram no ritmo que muitos esperavam, seja por causa do momento da transferência ou da escolha do próximo destino.

    Há outras, porém, como a norueguesa Signe Gaupset, que esperaram o momento certo, continuaram se desenvolvendo com tempo de jogo regular em casa e então deram um grande passo para o próximo capítulo de suas carreiras; a jogadora de 20 anos está atualmente se destacando na Inglaterra, pelo Tottenham.

    Considerando os clubes que estão sendo associados a Schroder no momento, parece que ela pode não seguir os passos de Gaupset ao se juntar a um time que não está entre a elite europeia, mas sua decisão de renovar o contrato com o Hacken no ano passado e seus comentários de que esse é o lugar certo para ela neste momento — comentários feitos há apenas seis semanas — sugerem que ela poderia demonstrar paciência semelhante à da meia do Tottenham.

    O Hacken certamente vai querer manter a jogadora de 19 anos, já que o time está escalado para disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina no outono. Schroder será fundamental para o sucesso do time nessa competição, e mais exposição a esse nível também ajudará no desenvolvimento da atacante, com ela garantindo a participação em seis jogos contra adversárias de elite devido à recente mudança no formato.

    O tempo de jogo regular também será importante para a adolescente antes da Copa do Mundo do próximo verão, já que ela espera participar de um grande torneio sênior pela primeira vez com a Suécia. É muita coisa para Schroder avaliar enquanto se prepara para se tornar uma das figuras mais interessantes da janela de transferências do verão de 2026.