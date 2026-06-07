Felicia Schroder: Por que o Chelsea fez uma oferta recorde mundial pelo jovem artilheiro sueco

No mês passado, o The Athletic informou que o Chelsea havia feito uma oferta na casa de 1,2 milhão de libras (1,6 milhão de dólares) para contratar a atacante do BK Hacken, o que representaria um recorde mundial de transferência no futebol feminino caso fosse aceita. Isso ocorre um ano depois de o Sportbladet ter noticiado que havia interesse em Schroder não apenas por parte do Chelsea, mas também do Barcelona, Lyon, Bayern de Munique, Manchester City, Juventus, Wolfsburg e Manchester United. O The Athletic também afirma que clubes da NWSL fizeram consultas.
Felizmente para o Hacken, o clube fechou um novo acordo com a adolescente pouco depois da publicação da notícia, mantendo-a no clube até 2029 como parte de um contrato que a tornou a jogadora mais bem paga da Damallsvenskan com apenas 18 anos. Mas será que esse contrato se manterá à medida que o interesse aumenta nesta janela de transferências de verão? Ou será que o maior talento jovem da Suécia poderá mudar de clube nos próximos meses?
Enquanto as especulações circulam, Schroder parece imperturbável. Ela marcou quatro gols em cinco partidas como titular na Damallsvenskan deste ano, que começou no final de março, e fez um hat-trick notável na final da Copa da Europa Feminina da UEFA no mês passado, levando o Hacken à glória europeia. Então, quem é essa fenômeno de 19 anos e o que há nela que desperta tanto interesse de todos os principais clubes do futebol feminino?