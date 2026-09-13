Aubameyang segue desafiando a idade na elite do futebol espanhol, inscrevendo seu nome nos livros de recordes ao lado de um dos maiores atacantes da história do jogo. Ao balançar as redes no suado empate por 1 a 1 do Deportivo La Coruña com o Getafe, o internacional de 37 anos agora marcou em cada um dos cinco primeiros jogos de sua equipe na temporada 2026/27 de La Liga. Essa consistência notável fez com que ele se tornasse o primeiro jogador a alcançar tal feito desde Ibrahimovic, em 2009, quando o ícone sueco liderava o ataque do Barcelona.

De acordo com DAZN España, Aubameyang é apenas o 11º jogador em toda a história da competição a marcar nas cinco rodadas iniciais de uma temporada. A sequência de gols do atacante gabonês começou na rodada de abertura contra o Elche e continuou com finalizações certeiras diante de Malaga, Valencia e Villarreal.