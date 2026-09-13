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Feito histórico! Pierre-Emerick Aubameyang iguala recorde de 17 anos de Zlatan Ibrahimović em La Liga com impressionante sequência de gols
Aubameyang iguala recorde histórico de Zlatan
Aubameyang segue desafiando a idade na elite do futebol espanhol, inscrevendo seu nome nos livros de recordes ao lado de um dos maiores atacantes da história do jogo. Ao balançar as redes no suado empate por 1 a 1 do Deportivo La Coruña com o Getafe, o internacional de 37 anos agora marcou em cada um dos cinco primeiros jogos de sua equipe na temporada 2026/27 de La Liga. Essa consistência notável fez com que ele se tornasse o primeiro jogador a alcançar tal feito desde Ibrahimovic, em 2009, quando o ícone sueco liderava o ataque do Barcelona.
De acordo com DAZN España, Aubameyang é apenas o 11º jogador em toda a história da competição a marcar nas cinco rodadas iniciais de uma temporada. A sequência de gols do atacante gabonês começou na rodada de abertura contra o Elche e continuou com finalizações certeiras diante de Malaga, Valencia e Villarreal.
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Talismã do Deportivo mantém sequência invicta
A mais recente contribuição do veterano atacante foi vital para sua equipe na visita ao Coliseum. O Deportivo se viu em uma situação delicada quando ficou atrás no placar aos 66 minutos, mas Aubameyang apareceu quando seu time mais precisou. Ele conseguiu empatar aos 78 minutos com uma cabeçada colocada com perfeição após um cruzamento preciso de Yeremy Pino.
Essa intervenção tardia garantiu que a equipe de Antonio Hidalgo preservasse sua invencibilidade na atual campanha, consolidando ainda mais seu status de sensação da temporada.
O impacto de Aubameyang no Deportivo tem sido nada menos que transformador. Desde que voltou à Espanha para sua segunda passagem pelo país, ele se tornou imediatamente o ponto focal do ataque da equipe recém-promovida. Os números comprovam seu domínio: após apenas cinco partidas, o atacante já soma cinco gols e duas assistências.
Marcos históricos para o clube galego
Além do recorde em toda a liga, Aubameyang também escreveu seu nome na própria história rica do Deportivo. Agora, ele é apenas o terceiro jogador a marcar nos cinco primeiros jogos do clube em uma temporada, juntando-se a um grupo seleto de ex-heróis do Riazor.
Os jogadores anteriores a alcançar essa marca foram Pahino, durante a campanha de 1954/55, e Walter Pandiani, em 2003/04. Essa conquista faz do Deportivo o único clube da história de La Liga a ser representado por três jogadores diferentes na lista daqueles que marcaram nas cinco primeiras partidas de uma temporada.
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Uma carreira nômade encontra um lar em La Coruña
A trajetória de Aubameyang até este recorde tem sido uma das mais ecléticas do futebol moderno. Tendo representado gigantes europeus como Milan, Borussia Dortmund, Arsenal, Chelsea e Barcelona, além de uma passagem pela Arábia Saudita com o Al-Qadsiah, ele levou uma vasta bagagem de experiência de elite para a costa galega. Sua passagem anterior pela Espanha com o Barcelona foi breve, mas bem-sucedida, e seu retorno provou que seu faro de artilheiro continua tão afiado como sempre.
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