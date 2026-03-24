A linha tênue que separa a humildade da vontade de se destacar é apontada por Kai Rooney, filho do lendário atacante do Manchester United e da seleção inglesa Wayne: quando perguntam se ele é tão bom quanto o pai, ele não responde que não, mas simplesmente que é “um jogador diferente”. E, de fato, ele é, já que joga como ponta direita com o pé dominante oposto. No time sub-18 do Manchester United, com um ano a menos do que a idade exigida, ele já disputou sete partidas e marcou dois gols em 140 minutos, estreando em Old Trafford na FA Youth Cup.