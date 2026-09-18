Smicer já falou no passado sobre Szoboszlai ser parecido com seu ilustre compatriota Nedved. Questionado pela GOAL sobre quais são as maiores qualidades que ambos possuem, o ex-meio-campista do Liverpool, que falou em associação com Grosvenor Sport, disse: “Dominik Szoboszlai e Pavel Nedved são parecidos na parte física do jogo. Ambos têm essa capacidade de correr, lutar e finalizar.

“A taxa de trabalho do Pavel era muito alta, e com o Szobo é a mesma coisa. Ele consegue correr, desarmar, e os dois jogadores podem marcar gols com o pé esquerdo e com o pé direito, e acho que o que eles também têm em comum são as qualidades de liderança.

“Virgil van Dijk ainda é jogador do Liverpool, mas você precisa desses líderes em cada linha do seu time, e idealmente alguém no meio-campo, e acho que o Szobo está se tornando esse líder no meio-campo.

“No ano passado, ele já atuava como líder quando era o nosso melhor jogador no time. Ele só precisa continuar trabalhando porque, em um jogo, pode fazer qualquer coisa. Pode dar passes, criar jogadas, marcar gols, e é disso que o Liverpool precisa.”