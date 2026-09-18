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Feito como um vencedor da Bola de Ouro! Reveladas três qualidades que a estrela do Liverpool Dominik Szoboszlai compartilha com a lenda da Juventus Pavel Nedved, segundo o herói do Liverpool Vladimir Smicer
Smicer conquistou a Liga dos Campeões com o Liverpool
O ex-internacional da Tchéquia Smicer será para sempre lembrado com carinho em Merseyside por sua passagem de seis anos pelo Liverpool, período em que somou 183 jogos, 19 gols e a conquista da Champions League de 2005 no “Milagre de Istambul”.
Agora com 53 anos, ele continua acompanhando de perto o desempenho do Liverpool. Ele viu Szoboszlai surgir como um líder em campo, com o versátil jogador de 25 anos sendo capaz de atuar em várias funções diferentes nos setores defensivo e ofensivo.
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Ícone tcheco, Nedved venceu a Bola de Ouro em 2003
Ele ficou famoso por marcar gols espetaculares, principalmente em cobranças de falta, e acrescentou mais um golaço à sua coleção na última partida ao colocar o último prego no caixão do Tottenham na Copa da Liga Inglesa com um petardo de 30 jardas que caiu e fez a curva até o ângulo.
Nedved era capaz de produzir momentos de magia semelhantes em seu auge, o que fez com que a mais prestigiada das Bolas de Ouro fosse entregue a ele em 2003. Por um tempo, ele foi considerado o melhor jogador do planeta.
O elegante tcheco conseguia reunir várias qualidades diferentes, tornando-se uma séria ameaça de gol no meio-campo e um criador de chances para os companheiros. No presente, Szoboszlai busca preencher esses requisitos por uma potência da Premier League.
Quais qualidades Szoboszlai e Nedved compartilham?
Smicer já falou no passado sobre Szoboszlai ser parecido com seu ilustre compatriota Nedved. Questionado pela GOAL sobre quais são as maiores qualidades que ambos possuem, o ex-meio-campista do Liverpool, que falou em associação com Grosvenor Sport, disse: “Dominik Szoboszlai e Pavel Nedved são parecidos na parte física do jogo. Ambos têm essa capacidade de correr, lutar e finalizar.
“A taxa de trabalho do Pavel era muito alta, e com o Szobo é a mesma coisa. Ele consegue correr, desarmar, e os dois jogadores podem marcar gols com o pé esquerdo e com o pé direito, e acho que o que eles também têm em comum são as qualidades de liderança.
“Virgil van Dijk ainda é jogador do Liverpool, mas você precisa desses líderes em cada linha do seu time, e idealmente alguém no meio-campo, e acho que o Szobo está se tornando esse líder no meio-campo.
“No ano passado, ele já atuava como líder quando era o nosso melhor jogador no time. Ele só precisa continuar trabalhando porque, em um jogo, pode fazer qualquer coisa. Pode dar passes, criar jogadas, marcar gols, e é disso que o Liverpool precisa.”
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Szoboszlai espera dar a faísca que falta ao Liverpool
Szoboszlai, que ocasionalmente atuou como lateral-direito no Liverpool, busca se tornar o coração pulsante do meio-campo do Liverpool, com o consenso geral sendo o de que seu conjunto de habilidades é melhor aproveitado possível quando avança.
O Liverpool, que agora trabalha sob o comando do técnico espanhol Andoni Iraola, segue invicto em 2026-27, mas ainda não atingiu todo o seu potencial. A equipe entrará na primeira pausa para jogos internacionais depois de uma viagem a Bournemouth no domingo.
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