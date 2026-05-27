Valverde refletiu sobre um período conturbado em Valdebebas após um desentendimento físico com o companheiro de equipe Tchouameni. O incidente, que ganhou as manchetes em todo o mundo, fez com que o uruguaio batesse a testa em uma mesa durante uma discussão acalorada, resultando em um corte no couro cabeludo que exigiu atendimento hospitalar.

Ao falar com a imprensa sobre a briga ao chegar ao Uruguai, Valverde mostrou-se resiliente. “Me sinto ótimo. Tive o apoio e o carinho de todos os torcedores do Real Madrid e também do clube. Às vezes, é preciso passar por esses pequenos obstáculos no futebol e na vida para aprender a crescer e amadurecer”, disse ele.