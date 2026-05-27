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Federico Valverde revela como a briga de Aurélien Tchouameni o afetou, enquanto o meio-campista do Real Madrid agradece aos torcedores pelo apoio
Superando a tempestade no campo de treinamento
Valverde refletiu sobre um período conturbado em Valdebebas após um desentendimento físico com o companheiro de equipe Tchouameni. O incidente, que ganhou as manchetes em todo o mundo, fez com que o uruguaio batesse a testa em uma mesa durante uma discussão acalorada, resultando em um corte no couro cabeludo que exigiu atendimento hospitalar.
Ao falar com a imprensa sobre a briga ao chegar ao Uruguai, Valverde mostrou-se resiliente. “Me sinto ótimo. Tive o apoio e o carinho de todos os torcedores do Real Madrid e também do clube. Às vezes, é preciso passar por esses pequenos obstáculos no futebol e na vida para aprender a crescer e amadurecer”, disse ele.
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Consequências disciplinares no Bernabéu
Embora Valverde tenha tentado superar a tensão, as repercussões internas no Real Madrid foram significativas. A diretoria do clube teria considerado o desentendimento uma grave violação dos padrões profissionais, o que levou a uma investigação disciplinar contra os dois jogadores envolvidos. Cada um deles foi multado em 500 mil euros (432 mil libras), mas, no final, não foram aplicadas suspensões.
O jogador de 27 anos acredita que a experiência acabará por ser benéfica para sua trajetória de liderança. “Acredito que essa experiência me ajudará a ser um capitão melhor nos próximos anos”, observou Valverde. Ele já havia se desculpado pelo incidente, que ocorreu durante uma temporada frustrante e sem títulos para o Los Blancos, observando que o “cansaço da competição e a frustração” contribuíram para a escalada do desentendimento.
Sonhos de Copa do Mundo com o Uruguai
Agora focado nas obrigações internacionais sob o comando de Marcelo Bielsa, Valverde está dedicando toda a sua energia à campanha do Uruguai na Copa do Mundo de 2026. Como uma das figuras de peso no vestiário, o meio-campista sonha grande. “Sempre fico animado com a ideia de levantar o troféu. É o que mais se deseja, o que sempre se sonhou quando criança: jogar pela seleção e levantar a Copa do Mundo”, afirmou.
O meio-campista destacou a importância de igualar o espírito da seleção uruguaia que chegou às semifinais em 2010, acrescentando: “Crescemos com essa imagem e adoraríamos poder igualá-la, para deixar o Uruguai orgulhoso.”
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Versatilidade e espírito de equipe
O compromisso de Valverde com seu país se estende à sua flexibilidade tática, já que ele demonstrou disposição para atuar fora de sua posição, caso Bielsa assim o solicite. Com a ausência de Nahitan Nandez do elenco, especula-se que Valverde possa ser escalado como lateral-direito, função que já desempenhou pelo Real Madrid em situações de emergência.
“Aceito isso, obviamente. O técnico é quem manda e a gente sempre sonha em estar no time titular. Estou à disposição para o que ele precisar”, disse ele. Essa atitude de colocar a equipe em primeiro lugar continua sendo fundamental para o caráter de Valverde, que busca deixar para trás seus problemas no clube e liderar sua seleção no cenário mundial.